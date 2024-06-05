«Здесь был Хуанг»: босс NVIDIA подписал женскую грудь — да, вы все правильно поняли

Похоже, CEO NVIDIA Дженсен Хуанг чувствует себя настоящей рок-звездой: в последнее время он часто раздает автографы. И если подписать видеокарту вполне прилично, то расписаться на груди женщины, пусть и одетой, — довольно смело для главы технологической корпорации.

Возле многолюдного стенда на Computex 2024 генеральный директор NVIDIA был в своих знаменитых очках и куртке Tom Ford, в которых он выступал на выставке в воскресенье вечером. Хуанг подписывал макбуки, другие предметы и даже женский топ (чуть выше декольте).

«Это хорошая идея?», — переспросил он у женщины с улыбкой, прежде чем начертить свое имя черной ручкой на белом топе. Момент можно увидеть на видео в Threads.

Хуанг остается в центре внимания, поскольку искусственный интеллект повышает спрос на аппаратное обеспечение NVIDIA до рекордного уровня. Поскольку акции компании выросли на 197% за последний год, пресса усилила внимание к личности Хуанга, который является довольно публичным.

Издание Business Insider отмечает, что «никто не стоит в очереди с грудью за подписью Тима Кука». Также он сообщает, что пресс-секретарь NVIDIA отказалась комментировать этот автограф. Непонятно, что именно написал Дженсен Хуанг. На подписанной им накануне видеокарте есть надпись «был здесь» («was here»).