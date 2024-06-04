Новости Технологии 04.06.2024 в 18:24 comment views icon

На Computex 2024 CEO NVIDIA Дженсен Хуанг подписал видеокарту PNY RTX 4070 SUPER — она зеленая и подойдет для SFF-Ready

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Андрій Русанов

Автор сайта

На Computex 2024 CEO NVIDIA Дженсен Хуанг подписал видеокарту PNY RTX 4070 SUPER — она зеленая и подойдет для SFF-Ready

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Во время посещения стенда PNY на выставке Computex 2024 генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, заметил видеокарту необычного вида. Его привлекла относительно тонкая экологичная модель RTX 4070 SUPER с турбиной. Обычно подобные видеокарты не такие красочные — скорее черные или серые, потому что не предназначены для публичной демонстрации.

Видеокарта PNY ярко-зеленая, как и шасси для нее на стенде. Эта карта представлена как совместимая с малым формфактором (SFF). Это новый продукт в рамках инициативы NVIDIA SFF-Ready Enthusiast, хотя ее и нет в опубликованном перечне.

На Computex 2024 CEO NVIDIA Дженсен Хуанг підписав відеокарту PNY RTX 4070 SUPER — вона зелена і підійде для SFF-Ready

Как правило, карты с такой системой охлаждения используются для рабочих станций или искусственного интеллекта, поэтому эта видеокарта, представленная как игровая, является особенной. К тому же ее окраска совпадать с традиционным зеленым цветом NVIDIA, поэтому Дженсен Хуанг просто не мог пройти мимо — он оставил автограф на карте и корпусе.

На Computex 2024 CEO NVIDIA Дженсен Хуанг підписав відеокарту PNY RTX 4070 SUPER — вона зелена і підійде для SFF-Ready

Как утверждает сайт TechPowerUP, который сделал фотографии, эта модель будет выпущена лишь «небольшим» тиражом в 7000 единиц — конечно, без подписи Хуанга. Сейчас видеокарта является лишь прототипом.

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