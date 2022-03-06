Зеленский поговорил с Илоном Маском и анонсировал «возможные космические проекты» по окончании войны

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Илоном Маском — Президент Украины поблагодарил основателя SpaceX и самого богатого человека в мире за поддержку в войне с россией.

В коротком твите Зеленский рассказал, что следующая партия наземных терминалов для спутникового интернета Starlink приедет Украину уже на следующей неделе — они будут обеспечивать связь в городах, разрушенных в результате авиаударов и обстрелов оккупационными российскими войсками.

Поговорив з @elonmusk. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорили можливі космічні проекти 🚀. Але про це – вже після завершення війни. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

На днях Илон Маск в очередной раз откликнулся на обращение Михаила Федорова и распорядился включить мобильный роуминг для украинских терминалов, чтобы можно было поддерживать сигнал во время движения транспорта (например, в автомобиле). Также команда SpaceX обновила программное обеспечение для снижения потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя.

Также Владимир Зеленский сообщил, что в ходе беседы обсудил с Илоном Маском возможные космические проекты. Илон Маск пока никак не комментировал разговор с президентом Украины. Утром 5 марта лидер SpaceX рассказал о неудачных попытках заглушить сигнал спутникового интернета Starlink в Украине – последнее обновление ПО эффективно отражает атаки. Маск назвал эти попытки бесплатным контролем качества. Также лидер SpaceX отказался блокировать российские СМИ из-за Starlink.