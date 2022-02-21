Zens Liberty Built-in: встраиваемый в мебель аналог отмененной беспроводной зарядки Apple AirPower

Голландский производитель зарядных устройств Zens анонсировал выход альтернативы беспроводному AirPower от Apple. Их новая модель может быть встроена прямо в стол, становясь практически невидимой.

Первое беспроводное зарядное устройство Zens Liberty было выпущено в 2020 году и было построена на базе 16 катушек. Конструкция устройства позволяла размещать смартфон в произвольном положении, без выравнивания.

Обновленная модель Zens Liberty Built-in прячется в столешницу. Дополнительно был добавлен порт USB-C мощностью 30 Вт для более быстрой зарядки.

Как предполагает The Verge, эта модель предназначена для компаний, закупающих устройства оптом, а не для обычных клиентов. Вряд ли кто-то захочет разбирать стол, чтобы установить более красивое зарядное устройство.

Также издание подчеркивает, что самой большой проблемой, помимо необходимых столярных навыков, является не самая большая мощность устройства. Встроенная модель обеспечивает максимальную мощность в 10 Вт, когда обычная беспроводная зарядка Liberty – до 15 Вт. Также порт USB-C на 30 Вт будет недостаточным для зарядки современных ноутбуков.

Стоимость встраиваемой зарядки начинается от $284 за простую белую модель, а более интересная стеклянная – $318. Продажи новинки намечены на март.