Apple решила возродить беспроводную зарядку AirPower

Похоже, в Apple решили возродить проект по созданию беспроводного зарядного устройства AirPower, закрытый в марте прошлого года. Тогда причиной такого решения называлось несоответствие зарядной панели «высоким стандартам» компании. Однако, если верить новым сообщениям, беспроводное зарядное устройство Apple AirPower всё же может увидеть свет.

Сообщается, что в компании ведутся внутренние работы над этим устройством, и Apple, по-видимому, пытается перепроектировать компоненты, которые в первую очередь вынудили её отменить выпуск AirPower.

AirPower isn’t dead 👀

The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.

🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/tjbbViwGM2

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 22, 2020