Беспроводная зарядка Oppo Wireless Air Charging позволяет заряжать смартфоны на расстоянии 10 см и под углом по отношению к зарядной панели

Компания Oppo показала новое решение для беспроводной зарядки, которое работает даже в тех случаях, когда смартфон находится на некотором удалении от зарядной панели – до 10 см. Компания продемонстрировала технологию Wireless Air Charging в коротком ролике на своей странице в Weibo, приуроченном к мероприятию MWC Shanghai.

Видео длительностью 30 секунду демонстрирует концепт раздвижного смартфона Oppo X 2021, который был анонсирован в конце прошлого года. В ролике показано, что смартфон расположен над зарядной поверхностью на расстоянии около 10 см и под углом к ней, и при этом идёт процесс подзарядки его батареи. По заявлениям Oppo, её технология обеспечивает мощность зарядки до 7,5 Вт.

Oppo – не первая компания, которая работает над улучшенными технологиями беспроводной зарядки. Ранее в этом году подобные разработки анонсировали бренды Xiaomi и Motorola. При этом решение Xiaomi Mi Air Charge Technology обещает одновременную зарядку сразу нескольких мобильных устройств на расстоянии нескольких метров. В случае Motorola демонстрировалась возможность зарядки смартфона на расстоянии 1 метра от зарядного устройства.

A closer look at Wireless Air Charging

Working on or off axis with the charger, you can charge up and use the smartphone at the same time without being tethered to a charging stand or cable! 🚫 🔌 #MWC21 #OPPOxMWC21 pic.twitter.com/9iiunPBzPs

— OPPO (@oppo) February 23, 2021