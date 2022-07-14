Женщин будут брать на военный учет только с их согласия — Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины после проработки предложений по взятию женщин на военный учет военнообязанных решили делать это только с их согласия.

Приказ Наказ Міністра оборони України від 11.10.2021 №313 (зі змінами відповідно до наказу Міністра оборони України від 07.02.2022 №35, зареєстрованого Міністерством юстиції України поточного року). предусматривает, что с 1 октября 2022 года женщины отдельных специальностей, определенных в Списке к приказу, будут брать а военный учет военнообязанных.

Во время проведения общей мобилизации с начала полномасштабной войны на военную службу в ВСУ и другие военные формирования призвали около 1% женщин от общего количества мобилизованных, сообщают в Генштабе ВСУ. Большинство из них были назначены на должности медперсонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров.

Сейчас в ВСУ остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям, но «нет острой необходимости» существенно увеличивать количество женщин на военном учете, отмечают в Генштабе.

Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения

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11 октября 2021 года Министерство обороны отдельным приказом №313 (вступило в силу 17 декабря) утвердило перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям. Представительницы этих профессий обязательно должны встать на учет военнообязанных, если подходят по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет). Сначала Минобороны указало в Списке 35 профессиональных направлений, каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей, но после критики и петиции об отмене военного учета для женщин в Минобороны пересмотрели решение и утвердили сокращенный вариант Списке, объединяющий 14 специальностей и 6 профессий.