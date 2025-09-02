Знакомьтесь, Розалин Ротвуд: первый взгляд на Леди Гагу во втором сезоне "Уэнздей"

Netflix представил первый взгляд на персонажа Леди Гаги в сериале «Уэнздей» под загадочным именем Розалин Ротвуд.

На фото певица позирует в белом наряде и с белыми волосами, а на плече у нее устроилась Вещь — в целом выглядит, что ее эстетика очень подходит к шоу с визионером Тимом Бертоном.

A vision in venom. Here’s your first look at Lady Gaga as Rosaline Rotwood. pic.twitter.com/msWK8LzP06 — Netflix (@netflix) September 1, 2025

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

После того как песня Гаги помогла завируситься танцу Дженны Ортеги из первого сезона «Уэнздей», распространились слухи о появлении певицы в продолжении. В конце концов они были частично подтверждены трейлером финала второго сезона, где в конце можно было услышать ее голос. Оставался лишь вопрос о том, кого сыграет Гага.

Кто такая Розалин Ротвуд?

Ротвуд описывают как «легендарную» преподавательницу Невермора, пути которой «пересекаются с Уэнздей». И это собственно все.

Сама Ортега на церемонии вручения «Золотого глобуса» намекала, что певице подходит образ «матери монстра», намекая на связь с хайдом. В то же время после выхода первой части второго сезона появились предположения, что Гага может сыграть давно исчезнувшую тетю Уэнздей и сестру Мортисии.

Сама Гага имеет приличный актерский опыт и ранее отметилась главными ролями в фильмах «Звезда родилась», «Дом Гуччи» и «Джокер: Безумие на двоих». Для «Уэнздей», кроме камео, она создала песню «The Dead Dance», которая дебютирует вместе со второй частью сезона с клипом, который режиссировал Бертон.

Сейчас на Netflix доступны для просмотра первые четыре эпизода второго сезона «Уэнздей», остальные выйдут уже завтра, 3 сентября. Ранее сериал продлили на третий сезон.