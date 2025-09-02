Новости Кино 02.09.2025 comment views icon

Знакомьтесь, Розалин Ротвуд: первый взгляд на Леди Гагу во втором сезоне "Уэнздей"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Знакомьтесь, Розалин Ротвуд: первый взгляд на Леди Гагу во втором сезоне "Уэнздей"

Netflix представил первый взгляд на персонажа Леди Гаги в сериале «Уэнздей» под загадочным именем Розалин Ротвуд.

На фото певица позирует в белом наряде и с белыми волосами, а на плече у нее устроилась Вещь — в целом выглядит, что ее эстетика очень подходит к шоу с визионером Тимом Бертоном.

После того как песня Гаги помогла завируситься танцу Дженны Ортеги из первого сезона «Уэнздей», распространились слухи о появлении певицы в продолжении. В конце концов они были частично подтверждены трейлером финала второго сезона, где в конце можно было услышать ее голос. Оставался лишь вопрос о том, кого сыграет Гага.

Гвендолін Крісті у ролі директорки Вімс в другому сезоні "Венздей" / Netflix
Гвендолин Кристи в роли директора Уимс во втором сезоне «Уэнздей»

Кто такая Розалин Ротвуд?

Ротвуд описывают как «легендарную» преподавательницу Невермора, пути которой «пересекаются с Уэнздей». И это собственно все.

Сама Ортега на церемонии вручения «Золотого глобуса» намекала, что певице подходит образ «матери монстра», намекая на связь с хайдом. В то же время после выхода первой части второго сезона появились предположения, что Гага может сыграть давно исчезнувшую тетю Уэнздей и сестру Мортисии.

Знайомтесь, Розалін Ротвуд: перший погляд на Леді Гагу в другому сезоні "Венздей"
Кэтрин Зета-Джонс (Мортисия) и Дженна Ортега (Уэнздей) во втором сезоне «Уэнздей»

Сама Гага имеет приличный актерский опыт и ранее отметилась главными ролями в фильмах «Звезда родилась», «Дом Гуччи» и «Джокер: Безумие на двоих». Для «Уэнздей», кроме камео, она создала песню «The Dead Dance», которая дебютирует вместе со второй частью сезона с клипом, который режиссировал Бертон.

Сейчас на Netflix доступны для просмотра первые четыре эпизода второго сезона «Уэнздей», остальные выйдут уже завтра, 3 сентября. Ранее сериал продлили на третий сезон.

Другий сезон «Венздей» поверне вбитого і улюбленого фанами персонажа — трейлер фінальних епізодів

Популярные новости

arrow left
arrow right
Марафон в мире "Офиса": сериал "Газета" выпустит 10 эпизодов за раз
Ошибка в переводе «Игры в кальмара» испортила предысторию Игрока 388
Сериал "Рыцарь семи королевств" будет выпускать по сезону в год — 2 и 3 снимут без перерывов в 2026 году
Все номинанты «Эмми-2025»: ни слова об «Игре в кальмара», сразу два лидера Apple TV+ и первая номинация для Харрисона Форда в 83 года
Сериал «Чужой: Земля» раскроет давнюю загадку Ностромо из фильма Ридли Скотта 1979 года — всего одним звонком
Добро пожаловать в Нью-Вегас: новый взгляд на второй сезон "Фоллаут" и внезапная дата выхода в 2025 году
«Ощущение оригинала»: команда «Чужой: Земля» рассказала о новых существах и искусственных людях в сериале
Джордж Мартин одобряет: «Супермен» виглядит великолепно, «Андор» стал изюминкой года»
Amazon инвестировала в «Netflix с ИИ» — стриминг, позволяющий зрителям самим генерировать сериалы
Марк Фрост, соавтор «Твин Пикс», отрицает продолжение сериала без Дэвида Линча
Первые кадры Sci-Fi сериала Pluribus от создателя «Во все тяжкие». Релиз — 7 ноября на Apple TV+
Трейлер сериала "Робин Гуд" заставит вас возненавидеть Неда Старка из "Игры престолов"
Сериал "Гарри Поттер" представил детей Уизли — первый взгляд на новую Джини и близнецов
Первый постер и дата выхода сериала «Газета» / The Paper — спинофа культового «Офиса» с Оскаром, но без Майкла Скотта
Сериал ужасов «Оно» намекает на странную связь Пеннивайза с кинохитом Стивена Кинга 31-летней давности
"Я уже знаю, где спрятаны тела": новый трейлер "Уэнздей" возвращает Дженну Ортегу в еще более мистический Невермор
Сериал "Чужой: Земля" оценили в 90% на Rotten Tomatoes — самый высокий рейтинг во франшизе со времен "Чужих" Кэмерона
На Amazon вышел сериал-приквел "Списка смертников" — триллер с 91% от аудитории Rotten Tomatoes
На FX стартовал сериал "Чужой: Земля" с первыми двумя эпизодами
«Миротворец» путешествует по параллельным мирам в новом трейлере, а Джеймс Ганн рассказывает о мире DCU
Wolfenstein станет сериалом — Amazon привлекла авторов «Фолаут» и «Мира Дикого Запада»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить