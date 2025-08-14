Второй сезон "Уэнздей" вернет убитого и любимого фанами персонажа — трейлер финальных эпизодов

Netflix выпустил трейлер финальных эпизодов второго сезона «Уэнздей» — на видео нет обещанной шоураннерами Гаги, однако один хорошо знакомый персонаж внезапно «оживает».

Речь идет об экс-директоре Невермора Ларисе Уимс (Гвендолин Кристи). Она погибла в финале первого сезона, но возвращается во втором как духовный, в прямом смысле слова, наставник Уэнздей (Дженна Ортега).

В трейлер Уэнздей приходит в себя после травматической встречи с хайдом и видит в палате Уимс, изначально думая, что все же умерла. Впрочем, директор уверяет девушку, что это не ад, а предложение помочь овладеть ее сверхспособностями. Далее нам показывают Тайлера, который гуляет на свободе с мыслями об убийстве Энид, странный школьный бал, танцы родителей Уэнздей, стрельбу с бабушкой Гризельдой и вообще немало кадров со взрывами, погонями и ужасными существами. Кажется, вторая часть готовит немало нового, несмотря на то, что, как и первая, будет содержать всего 4 эпизода.

Леди Гагу в трейлере не показали, несмотря на то, что слухи о ее камео разлетелись, где только можно. Фаны предполагают, что певице отведут роль тети Уэнздей Офелии, которая является большой тайной семьи Адамсов, на раскрытие которой намекнули в трейлере. К тому же, кажется в финале видео можно услышать ее голос, который предупреждает:

«Осторожно, придется заплатить цену».

Первая часть второго сезона «Уэнздей» уже доступна для просмотра на Netflix и сейчас возглавляет список самых популярных сериалов стриминга с 50 млн. просмотров за неделю. Вторая выйдет уже 3 сентября в среду. Ранее сериал продлили на третий сезон.

Трейлер (на украинском)

Трейлер (оригинал)