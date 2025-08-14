Новости Кино 14.08.2025 comment views icon

Второй сезон "Уэнздей" вернет убитого и любимого фанами персонажа — трейлер финальных эпизодов

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Второй сезон "Уэнздей" вернет убитого и любимого фанами персонажа — трейлер финальных эпизодов

Netflix выпустил трейлер финальных эпизодов второго сезона «Уэнздей» — на видео нет обещанной шоураннерами Гаги, однако один хорошо знакомый персонаж внезапно «оживает».

Речь идет об экс-директоре Невермора Ларисе Уимс (Гвендолин Кристи). Она погибла в финале первого сезона, но возвращается во втором как духовный, в прямом смысле слова, наставник Уэнздей (Дженна Ортега).

Гвендолін Крісті у ролі директорки Вімс в другому сезоні "Венздей" / Netflix
Гвендолин Кристи в роли директора Уимс во втором сезоне «Уэнздей» / Netflix

В трейлер Уэнздей приходит в себя после травматической встречи с хайдом и видит в палате Уимс, изначально думая, что все же умерла. Впрочем, директор уверяет девушку, что это не ад, а предложение помочь овладеть ее сверхспособностями. Далее нам показывают Тайлера, который гуляет на свободе с мыслями об убийстве Энид, странный школьный бал, танцы родителей Уэнздей, стрельбу с бабушкой Гризельдой и вообще немало кадров со взрывами, погонями и ужасными существами. Кажется, вторая часть готовит немало нового, несмотря на то, что, как и первая, будет содержать всего 4 эпизода.

Леди Гагу в трейлере не показали, несмотря на то, что слухи о ее камео разлетелись, где только можно. Фаны предполагают, что певице отведут роль тети Уэнздей Офелии, которая является большой тайной семьи Адамсов, на раскрытие которой намекнули в трейлере. К тому же, кажется в финале видео можно услышать ее голос, который предупреждает:

«Осторожно, придется заплатить цену».

Первая часть второго сезона «Уэнздей» уже доступна для просмотра на Netflix и сейчас возглавляет список самых популярных сериалов стриминга с 50 млн. просмотров за неделю. Вторая выйдет уже 3 сентября в среду. Ранее сериал продлили на третий сезон.

Трейлер (на украинском)

Трейлер (оригинал)

Популярные новости

arrow left
arrow right
«Ощущение оригинала»: команда «Чужой: Земля» рассказала о новых существах и искусственных людях в сериале
Трейлер 2 сезона «Песочного человека» — Тор, Локи и Один вместе с Люцифером в мире Морфея
Шоураннер "Чужой: Земля" снимает сериал по мотивам Far Cry, — слил Ubisoft
Amazon инвестировала в «Netflix с ИИ» — стриминг, позволяющий зрителям самим генерировать сериалы
Трейлер и постеры персонажей «Мортал Комбат 2» — два мира сошлись в кровавом турнире
Автор «Игры в кальмара» раскрыл альтернативный финал шоу — кажется, было лучше
Лучший сериал франшизы? Критики оценили «Декстер: Воскрешение» в идеальные 100% на Rotten Tomatoes
Большое космическое шоу — Netflix будет транслировать NASA
Космическая «Игра престолов»: на Apple TV+ стартовал третий сезон Sci-Fi сериала «Основание» с идеальными 100% от Rotten Tomatoes
«Покрученный металл» вернется на Peacock 31 июля — трейлер 2-го сезона с Акселем, Калипсо и турниром
В сеть слили первый тизер «Одиссеи» — Телемах Тома Холланда ищет отца
На FX стартовал сериал "Чужой: Земля" с первыми двумя эпизодами
"Я уже знаю, где спрятаны тела": новый трейлер "Уэнздей" возвращает Дженну Ортегу в еще более мистический Невермор
Сериал ужасов «Оно» намекает на странную связь Пеннивайза с кинохитом Стивена Кинга 31-летней давности
Начались съемки спинофа «Однажды в Голливуде» — первые фото с Брэдом Питтом в «Приключениях Клиффа Бута»
«Очень странные дела» в версии Amazon: вышел сериал ужасов «Институт» по роману Стивена Кинга
Сериал «Чужой: Земля» раскроет давнюю загадку Ностромо из фильма Ридли Скотта 1979 года — всего одним звонком
Wolfenstein станет сериалом — Amazon привлекла авторов «Фолаут» и «Мира Дикого Запада»
Тизер и дата выхода 3-го сезона «Вторжения» / Invasion — Sci-Fi драмы Apple TV+ о нашествии инопланетян
На Netflix вышел второй сезон "Уэнздей" — с первыми 4 эпизодами
Первые кадры сериала «Чудо-человек» от Marvel — Саймон Уильямс демонстрирует свою суперсилу
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить