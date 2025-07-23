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Новости Кино 23.07.2025 comment views icon

Сериал «Уэнсдей» досрочно продлили на 3-й сезон — первый постер

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Сериал «Уэнсдей» досрочно продлили на 3-й сезон — первый постер

Netflix продлил сериал «Уэнсдей» на третий сезон — ровно за две недели до выхода второго.

«Уэнсдей» — это сериал в жанре темного фэнтези, созданный Альфредом Гофом и Майлзом Милларом. Несколько эпизодов срежиссировал Тим Бертон, который также выступает исполнительным продюсером. Сюжет первого сезона рассказывал об обучении одноименной девушки из семейства Адамсов (Дженна Ортега) в академии для изгоев Невермор и ее попытках овладеть своими сверхспособностями. В первом сезоне главная героиня противостояла сразу трем врагам, и по крайней мере один, судя по трейлерам, вернется в продолжении.

Шоу дебютировало на Netflix в ноябре 2022 года и собрало более 1 млрд часов просмотров, что обеспечило ему статус второго англоязычного сериала с наибольшими просмотрами на платформе. У «Уэнсдей» также 12 номинаций на «Эмми» — и 4 победы. Через два месяца после премьеры стриминг объявил о втором сезоне, первая часть которого выйдет на стриминге уже 6 августа (вторую ждем через месяц, 3 сентября). Ранее Ортега дразнила спецэпизод-слэшер и отсылки к фильму Стэнли Кубрика.

«Уэнсдей Адамс возвращается, чтобы рыскать по готическим залам Академии Невермор, где ее ждут новые враги и беды. В этом сезоне Уэнсдей должна устоять перед семьей, друзьями и старыми противниками. Вооруженная своим фирменным, острым как бритва, остроумием и невозмутимым шармом, Уэнсдей погружается в новую жуткую сверхъестественную тайну», — из логлайна второго сезона.

Кроме Ортеги свои роли в продолжении повторят Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман (родители Уэнсдей), Эмма Майерс (Энид), Джой Сандей (Бьянка), Исаак Ордонез (Пагсли) и другие. Среди новичков появятся Кристофер Ллойд, Джоанн Ламли (бабушка Уэнсдей Гризельда), Фрэнсис О’Коннор, Хейли Джоэл Осмент, Хизер Матараццо, Йоонас Суотамо, Стив Бушеми (новый директор Невермора), а также Леди Гага в нераскрытой роли.

Дату выхода третьего сезона еще не объявляли, но, вероятно, релиз состоится где-то через два года. Бертон и Ортега также рассказали THR, что готовится спиноф «Уэнсдей», хотя детали пока держат в тайне. В предыдущих слухах речь шла об отдельном сериале для дяди Фестера.

Постер третьего сезона «Уэнсдей»

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