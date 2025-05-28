Zotac показала мини-ПК с десктопной NVIDIA RTX 5060 Ti

Мини-ПК Zotac скрывает в корпусе низкопрофильную NVIDIA RTX 5060 Ti того же производителя. На Computex он ничего не скрывал, потому что демонстрировался с прозрачной крышкой.

Модель Magnus EN75060TC Zotac анонсировала еще до выставки, а во время события ПК заметили журналисты Hardware&Co. Видеокарта в комплекте потребляет 180 Вт и нуждается в надлежащем охлаждении. Можно увидеть, что его обеспечивают два небольших вентилятора, вероятно, с высокой скоростью вращения.

Впрочем, это не совсем десктопная RTX 5060 Ti в привычном понимании. Видеокарту нельзя снять или заменить другой. Несмотря на десктопный формат, она фактически припаяна к материнской плате. Интересно, что карта получила полноценное подключение PCIe 16x, хотя не нуждается в нем — графический процессор GB206 поддерживает лишь 8 линий. Это может свидетельствовать о планах интеграции в модель более мощных видеокарт в будущем, но об этом ничего не известно.

Кроме 5060 Ti, в корпусе объемом 2,65 л размещены 16 ГБ оперативной памяти в виде двух планок DDR5 SO-DIMM и процессор Intel Core Ultra 255H. Материнская плата имеет два порта M.2 2280 (один из которых также поддерживает SATA SSD), два порта 2,5G Ethernet и поддержку Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

Покупатели, похоже, не получат прозрачный вариант — серийная версия будет поставляться с традиционной сотовой сеткой. О цене и доступности модели Zotac пока не сообщала.