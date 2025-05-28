Новости Устройства 28.05.2025 в 10:44 comment views icon

Zotac показала мини-ПК с десктопной NVIDIA RTX 5060 Ti

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Андрій Русанов

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Zotac показала мини-ПК с десктопной NVIDIA RTX 5060 Ti

Мини-ПК Zotac скрывает в корпусе низкопрофильную NVIDIA RTX 5060 Ti того же производителя. На Computex он ничего не скрывал, потому что демонстрировался с прозрачной крышкой.

Модель Magnus EN75060TC Zotac анонсировала еще до выставки, а во время события ПК заметили журналисты Hardware&Co. Видеокарта в комплекте потребляет 180 Вт и нуждается в надлежащем охлаждении. Можно увидеть, что его обеспечивают два небольших вентилятора, вероятно, с высокой скоростью вращения.

Впрочем, это не совсем десктопная RTX 5060 Ti в привычном понимании. Видеокарту нельзя снять или заменить другой. Несмотря на десктопный формат, она фактически припаяна к материнской плате. Интересно, что карта получила полноценное подключение PCIe 16x, хотя не нуждается в нем — графический процессор GB206 поддерживает лишь 8 линий. Это может свидетельствовать о планах интеграции в модель более мощных видеокарт в будущем, но об этом ничего не известно.

Zotac показала міні-ПК з десктопною NVIDIA RTX 5060 Ti
ПК Zotac Magnus EN75060TC на Computex 2025/ Hardware&Co

Кроме 5060 Ti, в корпусе объемом 2,65 л размещены 16 ГБ оперативной памяти в виде двух планок DDR5 SO-DIMM и процессор Intel Core Ultra 255H. Материнская плата имеет два порта M.2 2280 (один из которых также поддерживает SATA SSD), два порта 2,5G Ethernet и поддержку Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

Zotac показала міні-ПК з десктопною NVIDIA RTX 5060 Ti
NVIDIA RTX 5060 Ti в мини-ПК Zotac Magnus EN75060TC/ Hardware&Co

Покупатели, похоже, не получат прозрачный вариант — серийная версия будет поставляться с традиционной сотовой сеткой. О цене и доступности модели Zotac пока не сообщала.

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