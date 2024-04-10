Зумеры любят iPhone и Apple Watch, а вот Apple Music и Apple TV+ используют редко

Согласно новому отчёту Piper Sandler, у 85% опрошенных подростков в США есть iPhone, и они не собираются его менять на другой бренд.

34% подростков используют Apple Watch — показатели аналогичны отчету прошлой осенью. В то же время намерения приобрести смарт-часы Apple у зумеров выросли — 13% планируют купить устройство в течение следующих 6 месяцев. В целом только 39,4% подростков пользуются смарт-часами — поэтому Apple Watch здесь имеет безоговорочное лидерство.

Самым популярным музыкальным сервисом среди подростков оказался Spotify — его используют почти две трети опрошенных, тогда как только 30% пользуются Apple Music.

Сервис Apple TV+ не пользуется большим спросом среди подростковой аудитории — менее 5% опрошенных смотрят его ежедневно. Для сравнения: Netflix выбирают ежедневно 30% подростков — и почти столько же используют YouTube.

Apple Pay стала самой популярной платежной платформой у зумеров — за последний месяц ею пользовались 44%. В то же время для одноранговых денежных переводов предпочтение отдают Cash и Venmo.

Piper Sandler опросила 6020 подростков в 47 штатах США весной 2024 года.

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Доминирование продуктов Apple среди подростков — один из показателей, на которые ориентируется Министерство юстиции США в своем антимонопольном иске против компании. Юристы предполагают, что популярность ее продуктов вызывает социальные проблемы для подростков и давление, которое заставляет их использовать только устройства Apple.

Источник: MacRumors

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