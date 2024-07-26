Звезда «Дюны» сыграет в фильме «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи

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Netflix объявил, что Ребекка Фергюсон, известная по ролям во франшизах «Миссия невыполнима» и «Дюна», присоединится к Киллиану Мерфи в полнометражном фильме по мотивам сериала «Острые козырьки».

Стриминговый гигант Netflix дал зеленый свет кинопроекту, основанному на популярном сериале о Томасе Шелби — герое войны, который стал гангстером и поднялся по криминальной лестнице Бирмингема начала XX века. Фильм позиционируется как продолжение телевизионной саги, однако детали сюжета и роль Фергюсон пока держат в тайне.

Киллиан Мерфи вернется к своей знаковой роли Томаса Шелби. Когда объявили о начале работы над фильмом, актер прокомментировал:

«Похоже, Томми Шелби еще не закончил со мной…».

За создание сценария взялся Стивен Найт, создатель оригинального сериала. Режиссерское кресло займет Том Харпер, который работал над эпизодами первого сезона «Острых козырьков». Продюсированием займутся Найт, Кэрин Мендебах, Мерфи и Гай Хили в сотрудничестве с BBC Film.

Ребекка Фергюсон недавно появилась на больших экранах во второй части «Дюны». В ближайшее время актрису можно будет увидеть во втором сезоне научно-фантастического сериала «Бункер» от Apple TV+ и триллере «Милосердие» для Amazon MGM, где она сыграет вместе с Крисом Праттом.

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Источник: Hollywoodreporter

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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