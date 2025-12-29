5 криптовалют із потенціалом зростання на новорічні свята: що з ними зараз

Depositphotos

Кілька великих криптовалют неодноразово показували підвищену силу в період різдвяних свят, тобто в грудні-січні. Аналіз доларової прибутковості за шість років — з 2019 по 2024 — виокремлює невелику групу токенів з великою та середньою капіталізацією, які часто показують позитивний імпульс наприкінці року. Що сталося цього року і чого очікувати?

Сезонні рухи не є гарантованими, адже вони зосереджені переважно у фазах бичачого ринку або відновлення та залежать від макроліквідності, ринкових настроїв і подій, специфічних для окремих проєктів. Наведений нижче аналіз підсумовує грудневу прибутковість Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Litecoin (LTC) і Monero (XMR) у період 2019-2024 та 2025 років.

Слід враховувати, що до 2025 року ринкове середовище істотно змінилося порівняно з попередніми роками. Інституційні продукти, еволюція регулювання та макродинаміка — зокрема інфляційні траєкторії, монетарна політика та апетит до ризику — суттєво впливають на річні потоки капіталу.

Bitcoin: сильне зростання в роки відновлення, слабкі або негативні результати в інші

Груднева динаміка Bitcoin у 2019-2024 роках суттєво різнилася залежно від фази циклу. Найяскравішим прикладом став грудень 2020 року, коли BTC зріс приблизно на 48% — з близько $19 700 до $29 тис. Також позитивним був грудень 2023 року, коли Bitcoin додав близько 12% на тлі відновлення інституційного оптимізму та покращення ліквідності.

Водночас Bitcoin демонстрував негативні грудневі результати в кількох роках: приблизно 5% у 2019 році, близько 19% у 2021-му, близько 4% у 2022-му та трохи понад 3% у 2024 році. Ці періоди збігалися з жорсткішими макроумовами, регуляторним тиском і підвищеною волатильністю наприкінці циклу. Звідси випливають дві практичні закономірності: грудневі ралі зазвичай виникають у фазах широких бичачих ринків або відновлення; за зниження апетиту до ризику річна динаміка BTC може швидко змінюватися на негативну.

У листопаді-грудні 2025 року Bitcoin увійшов у фазу підвищеної волатильності після сильного руху протягом року. Наприкінці грудня спостерігалася часткова фіксація прибутку з боку довгострокових тримачів, що обмежило подальше зростання в останні торгові тижні. Поведінка BTC відповідала історичному патерну, тому в умовах невизначених макроочікувань груднева сезонність поступилася ролі ліквідності та інституційних потоків. У підсумку кінець року сформував радше фазу консолідації перед 2026 роком, ніж окремий різдвяний імпульс.

Ethereum: повторює цикл Bitcoin, але з глибшими просіданнями в стресові періоди

Груднева історія Ethereum загалом відображає циклічну чутливість Bitcoin. Помітні ралі відбулися у грудні 2020 року (приблизно +21%, з $615 до $750) та у грудні 2023 року (близько +11%). Обидва періоди характеризувалися покращенням макроліквідності та зростанням ончейн-активності. Однак у ведмежі або напружені роки ETH зазнавав значних падінь: близько 15% у 2019 році, 20% у 2021-му та приблизно 8% як у 2022-му, так і у 2024 році. Це свідчить про те, що за сприятливих умов ліквідності Ethereum бере участь у річних ралі, але в умовах стресу часто відстає від більш захисних активів.

Ethereum наприкінці року рухався синхронно з Bitcoin, але з меншою амплітудою. У грудні 2025 року ETH не сформував самостійного сезонного ралі, попри стабільні показники стейкінгу та мережевої активності. За відсутності окремих проєктних каталізаторів актив переважно відображав загальний стан ринку ризикових активів. Це узгоджується з історичною моделлю, за якої Ethereum не формує власного грудневого тренду в умовах обмеженої ліквідності.

BNB: бета-актив, що підсилює як зростання, так і падіння

BNB демонстрував потужне грудневе зростання в окремі роки, але також і глибші просідання. У грудні 2020 року він зріс приблизно на 19%, а у грудні 2023 року показав один із найбільших рухів у вибірці — близько +37%, піднявшись із рівня близько $228 до приблизно $312. Водночас BNB зазнав значних втрат у роки з підвищеними побоюваннями щодо бірж або ринковим стресом: приблизно 13% у 2019 році та майже 18% як у 2021-му, так і у 2022 році. Такий профіль робить актив особливо чутливим до регуляторних і ліквіднісних шоків.

У листопаді-грудні 2025 року BNB зберіг характер високобета-активу, реагуючи насамперед на загальний стан ринку та новини навколо біржової інфраструктури. Наприкінці року актив не повторив сильні грудневі рухи, зафіксовані в окремі попередні цикли. Поведінка BNB підтвердила, що сезонні фактори для нього поступаються значенню регуляторного й інституційного контексту.

Litecoin: високобета-ставка на святковий період з історичними пізніми сплесками

Litecoin часто поводиться як спекулятивна ставка на покращення ринкових настроїв напередодні Різдва. Найсильнішим груднем за досліджуваний період став 2020 рік, коли LTC зріс приблизно на 42% — з близько $88 до $125. Наступні роки були змішаними: падіння приблизно на 13% у 2019 році, майже 30% у 2021-му та близько 12% у 2022-му; помірні відскоки спостерігалися у 2023 році (+5%) та близько +7% у 2024 році. Litecoin зазвичай виграє у фазах “risk-on”, але залишається вразливим до браку каталізаторів.

Litecoin наприкінці 2025 року не продемонстрував вираженого святкового сплеску. Торгівля в грудні проходила в умовах зниженої активності без стійкого тренду або різкого зростання обсягів. Це підтвердило спекулятивний, а не структурний характер сезонних рухів Litecoin.

Monero: захисна груднева динаміка зі стабільними прибутками

Monero вирізняється відносно стабільною, захисною поведінкою наприкінці року. У грудні 2020 року він зріс приблизно на 15% і демонстрував приріст навіть у складні періоди — зокрема близько +9% у 2022 році та приблизно +10% у грудні 2023-го. У період 2019-2024 років Monero уникнув деяких екстремальних грудневих просідань, характерних для інших альткоїнів. Це пояснюється сталим транзакційним попитом і реальними сценаріями використання.

У грудні 2025 року Monero зберіг відносну стабільність і уникнув різких просідань наприкінці року. Водночас актив не сформував окремого сезонного ралі, що відповідає його історичній ролі як захисного, а не спекулятивного інструменту.

Як сезонність проявилася на практиці

Фактична динаміка грудня 2025 року показала, що історична сезонність відігравала другорядну роль порівняно з макроекономічними очікуваннями та інституційними потоками. Ринкові рухи наприкінці року визначалися передусім очікуваннями щодо монетарної політики у 2026 році та балансом ліквідності на спотових і деривативних ринках. У цих умовах сезонні патерни збереглися, але втратили прогностичну силу без підтвердження з боку фундаментальних чинників.

Грудень 2025 року підтвердив, що сезонність може виступати лише допоміжним аналітичним інструментом. Календарний фактор поступається впливу ліквідності, макроданих та інституційної активності. Для позиціювання на початок 2026 року ключовим залишається не сам факт завершення року, а структура потоків капіталу та стійкість попиту після грудневого періоду.

Що варто врахувати, входячи у 2026 рік

Наприкінці 2025 року увага ринку змістилася з короткострокових сезонних рухів на показники, що формують тренд першого кварталу 2026 року. До них належать стійкість спотових припливів, динаміка відкритого інтересу та реакція активів на макроекономічні публікації. Саме ці сигнали визначатимуть, чи груднева консолідація стане основою для подальшого руху.

Історичні дані за 2019-2024 роки свідчать, що Bitcoin, Ethereum, BNB, Litecoin і Monero інколи демонстрували помітну грудневу силу, особливо у фазах бичачого ринку або відновлення. Водночас кожен із цих активів мав і негативні грудні, що підкреслює вибірковість різдвяних ралі.

Грудень 2025 року показав, що для основних криптоактивів кінець року став радше періодом стабілізації та переоцінки позицій. Вхід у 2026 рік формується не календарем, а поєднанням макроекономічних очікувань, інституційної активності та ліквідності, що підтверджує контекстний характер сезонних ефектів.

