Найцікавіші нові фільми вересня 2025 року

Ось і минув сезон гучних літніх блокбастерів, але може то і на краще, адже у прокаті нарешті з’явився простір для українського кіно, а також історій куди цікавіших за ті ж супергеройські пристрасті. Серед інших виділяється нова стрічка Пола Томаса Андерсона, також явно знайде свого глядача і фентезійна “Велика Смілива Красива Подорож”. Детальніше про кіноновинки вересня, як завжди, читайте в нашому традиційному матеріалі. І обирайте те, що цікаве саме вам.

“Сплітсвіль. Розлучення по-дорослому” / Splitsville

Жанр: комедія

Дата прем’єри: 4 вересня

Реліз: кінотеатри

Фільм розповідає про дві пари, дружба яких переростає в конфлікт, коли чоловік з подружжя, що розлучається, спить з дружиною пари, яка перебуває у відкритому шлюбі. З’ясовувати стосунки у кадрі візьмуться Дакота Джонсон, Кейл Марвін, Адріа Архона та Майкл Анджело Ковіно.

Офіційний постер обіцяє “неромантичну комедію”, а також “найсмішніший фільм року”, що начебто є цитатою з AwardsWatch, в той час, як в самому медіа звучать рівно протилежні висновки: “«Сплітсвіль» — жалюгідна, однобока, безцільна, тупа романтична комедія, яка б’є вас по голові своїм “гумором”, поки ви просто не можете більше це терпіти”. Гарна спроба, боги маркетингу.

З іншого боку, на момент написання тексту рейтинг кінокритиків на Rotten Tomatoes склав 89% позитивних відгуків згідно 62 рецензій, і це дуже гарний показник.

“Закляття 4: Останній обряд” / The Conjuring: Last Rites

Жанр: фільм жахів про надприродне

Дата прем’єри: 4 вересня

Реліз: кінотеатри

Спеціалісти з паранормальщини Ед та Лоррейн Воррени беруться за свою останню і, можливо. найстрашнішу справу. Адже цього разу досвідченим борцям з темними потойбічними силами доведеться кинути виклик не тільки вороже налаштованій сутності, але й перевірити на міцність все те, у що вони вірили все життя.

“Останній обряд” буде прямим продовженням попередньої частини “За велінням” диявола” (2021) та дев’ятим фільмом із Всесвіту Закляття. Патрік Вілсон та Віра Фарміґа повертаються до своїх ролей. Сюжет ґрунтуватиметься на реальних подіях, що трапилися у 1986 році та відомі як справа родини Смерл.

“З вершин до низин” / Highest 2 Lowest

Жанр: кримінальний трилер

Дата прем’єри: 5 вересня

Реліз: Apple TV+

У одного впливового музичного магната Девіда Кінга на прізвисько Цар Давид трапляється біда. Коли злочинці випадково беруть у заручники його похресника Кайла замість його сина Трея, Кінг змушений зануритися у серйозні кримінальні розбірки.

“З вершин до низин” є вільною адаптацією роману “Викуп Кінга” американського письменника Еда Макбейна, а також рімейком першої екранізації Акіри Куросави “Рай та пекло” (1963). Режисером виступив Спайк Лі, а головні ролі виконали Дензел Вашингтон (це перша зустріч актора та режисера з часів “Не впіймали — не злодій” 2006 року) та репер ASAP Rocky. Після прем’єри на Каннському кінофестивалі та позитивних відгуків критиків стрічка буде доступна до перегляду на Apple TV+ з 5 вересня.

“Довга хода” / The Long Walk

Жанр: антиутопічний трилер

Дата прем’єри: 11 вересня

Реліз: кінотеатри

В антиутопічних Сполучених Штатах, де править тоталітарний режим, група молодих людей бере участь у щорічних змаганнях з ходьби, в яких їм необхідно підтримувати швидкість не менше трьох миль на годину, інакше їх можуть стратити. Змагання закінчуються, коли в живих залишається тільки один учасник.

Сюжет стрічки заснований на однойменному романі Стівена Кінга 1979 року, і якщо довіряти першим реакціям, у режисера Френсіса Лоуренса, який раніше працював над іншою популярною антиутопією “Голодні ігри”, вийшло емоційно потужне кіно. Відзначимо, що цього року кінороби звертаються до творів Короля жахів особливо часто — світ вже побачив “Мавпу”, “Життя Чака” та серіал “Інститут”, “Довга хода” на підході, а попереду нас чекають “Людина, що біжить” та шоу “Ласкаво просимо до Деррі”, де перед глядачем знову постане клоун що танцює Пеннівайз.

“Малевич”

Жанр: біографічна драма

Дата прем’єри: 11 вересня

Реліз: кінотеатри

Офіційний синопсис звучить так: “Що криється за відомою картиною “Чорний квадрат”, намальованою у 1915 році екстравагантним художником Казимиром Малевичем? Для його суперників — це виклик, для радянської влади — секретний код, для жінок — лист кохання, а для українського народу трагічне передбачення майбутнього…”.

Титульну роль виконав Заслужений артист України Віталій Ажнов, компанію йому склали зірки українського кіно Олексій Горбунов, Ірма Вітовська, Олександр Рудинський та інші. Стрічка режисерки Дар’ї Онищенко є копродукцією України, Сербії, Італії та Швейцарії. Торік вона прем’єрувалася на Київському міжнародному кінофестивалі “Молодість”, а тепер нарешті добирається і до кінотеатрів.

“Медовий місяць”

Жанр: романтичний камерний трилер

Дата прем’єри: 11 вересня

Реліз: кінотеатри

У невеличкому містечку неподалік Києва Тарас і Оля готуються провести першу ніч у своїй новій квартирі. Але світанок буде неспокійним: на порозі будинку вже розгулюють окупанти. Налякані герої зачиняються у житлі без зв’язку, електрики і води, де протягом наступних кількох днів між ними двома зникне усе зайве, а натомість залишиться лише справжнє.

“Медовий місяць” став дебютною повнометражною роботою режисерки Жанни Озірної, і на торішній “Молодості” вона взяла головну нагороду фестивалю — Гран-прі “Скіфський олень”. Головні ролі виконали Іра Нірша та Роман Луцький, якого ви могли бачити у “Сторожовій заставі” (2017), “Безславних кріпаках” (2020) та “Відблиску” (2021). Також глядачі знову побачать Олександра Рудинського. Світова прем’єра відбулася на торішньому Венеційському кінофестивалі, показували його і на Київському тижні критики.

“Легенда” / Him

Жанр: спортивний горор

Дата прем’єри: 18 вересня

Реліз: кінотеатри

Перспективний молодий гравець в американський футбол Кемерон Кейд отримує запрошення потренуватися у відокремленому комплексі колишнього квотербека, легендарного Айзеї Вайта. Він вже фактично вийшов на пенсію і нині рішуче налаштований взяти свого талановитого підопічного в криваву подорож до святая святих слави, бажання, влади і прагнення до досконалості за всяку ціну.

Колись на початку 2000-х Марлон Веянс завзято висміював актуальні на той час жахастики у пародійному “Дуже страшному кіно”, а тепер і сам став героєм одного з таких жахастиків. Фільм був спродюсований заснованою Джорданом Пілом компанією Monkeypaw.

“Велика Смілива Красива Подорож” / A Big Bold Beautiful Journey

Жанр: романтичне фентезі

Дата прем’єри: 18 вересня

Реліз: кінотеатри

“А що, якби існували такі двері, які б повернули тебе у вирішальний момент минулого? Сара та Девід — самотні незнайомці, які зустрічаються на весіллі спільного друга. В результаті загадкової випадковості вони вирушають у велику, сміливу, красиву подорож — дивовижну пригоду, що дарує їм можливість знову пережити найважливіші миті свого життя. Це допомагає їм краще зрозуміти, як вони опинилися в теперішньому… і, можливо, дає шанс змінитися в майбутньому” — з офіційного синопсиса прокатника.

Вирушати у велику, сміливу, красиву подорож були покликані Колін Фаррелл та Марго Роббі, а наскільки вона буде захопливою, зможемо дізнатися з 18 вересня. Режисером виступив Когонада, який вже працював разом з Фарреллом у науково-фантастичній драмі “Після Янґа” (2021).

“Останнє пограбування” / Afterburn

Жанр: постапокаліптичний науково-фантастичний бойовик

Дата прем’єри: 18 вересня

Реліз: кінотеатри

Згідно з анонсом прокатника нас чекатиме такий сюжет: “Після того, як потужний сонячний спалах знищує частину поверхні Землі, мисливець за скарбами Джейк на вимогу “постапокаліптичного” диктатора на прізвисько “Король Артур” вирушає до Європи в останню місію: знайти жаданий скарб — Мону Лізу. Та під час своїх пригод Джейк розуміє, що світ потребує героя більше, ніж картини”.

Ця історія заснована на однойменній серії коміксів Red 5, створеній Скоттом Чітвудом, Полом Енсом та Вейном Ніколсом. Все вказує на те, що нас чекає примітивна постапокаліптична маячня на кшталт “У загублених землях”; схоже, після марвелівських пристрастей Дейв Батіста намацав той напрямок, де він почувається комфортно, і хто ми такі, щоб його засуджувати. Щодо Ольги Куриленко, то їй не звикати зніматися у кіно відвертої категорії B, але, як показує практика, на кожен товар знаходиться свій покупець.

“Покидьки” / Riff Raff

Жанр: кримінально-комедійний трилер

Дата прем’єри: 18 вересня

Реліз: кінотеатри

Звичайне життя колишнього злочинця перевертається з ніг на голову, коли його стара родина з’являється для довгоочікуваного возз’єднання. Якщо щось і привертає до себе увагу у цьому анонсі, то це акторський склад — на екрані глядачі матимуть змогу побачити поважних ветеранів Еда Гарріса та Білла Мюррея, маму Стіфлера Дженніфер Кулідж, недолиходія у “Громовержцях*” Льюїса Пуллмана, а також популярного коміка Піта Девідсона, котрий буквально минулого місяця відзначився на малих екранах появою у комедійному бойовику “Пограбування”.

“Swiped”

Жанр: біографічна драма

Дата прем’єри: 19 вересня

Реліз: Hulu

Сюжет стрічки присвячений Вітні Вулф Герд — засновниці та колишній CEO запущеній у 2014 році платформи для знайомств Bumble. Зображати на екрані цю амбітну пані буде Лілі Джеймс, яка вже довела, що вміє перевтілюватися у реальних популярних жінок — згадуємо її перфоманс у серіалі “Пем і Томмі” (2022), де акторка неочікувано для багатьох постала перед глядачем в образі секс-символа своєї епохи Памели Андерсон.

Також нагадуємо, що наразі ви можете побачити Джеймс у трилері “Оператор”, який ще актуальний в прокаті і був рекомендований до перегляду у відповідній рецензії ITC.

“Одна битва за іншою” / One Battle After Another

Жанр: екшн-трилер, чорна комедія

Дата прем’єри: 25 вересня

Реліз: кінотеатри

Колишній хіпі, а нині просто наркоман і алкоголік Боб Фергюсон починає зустрічатися з темпераментною панянкою Профідією, що колись була у стосунках з полковником Стівеном Джеєм Локджо — білим супремасистом, що планує помститися зрадниці та її коханцю. Він викрадає доньку Фергюсона, що призводить до непередбачуваних наслідків.

“Одна битва за іншою”, безумовно, хедлайнер вересневого репертуару, адже це кіно від самого Пола Томаса Андерсона — режисера, що подарував цьому світу “Магнолію” (1999) та “Нафту” (2007). Підкріплюється статусність стрічки зірковим акторським складом в особі Леонардо Ді Капріо, Шона Пенна, Бенісіо Дель Торо та Реджини Голл, а також солідним бюджетом, який за різними даними варіюється від $115 до $175 млн.

Фільм є вільною адаптацією роману “Винокрай” (1990) американського письменника Томаса Пінчона. Раніше Андерсон вже звертався до творчості цього автора, коли у 2014 році екранізував його “Вроджену ваду” (2009).