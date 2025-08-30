10 майбутніх фантастичних фільмів, які ви обов'язково маєте побачити

Останнім часом у статтях, присвячених кіно, ми чимало уваги приділяли фактору ностальгійності, тобто стрічкам з минулого, згадка про які досі викликає теплі почуття у глядачів зі стажем. Сьогодні ми вирішили підійти до теми з протилежного боку, а саме — зазирнути в недалеке майбутнє та з’ясувати, що з цікавенького нам готовий запропонувати жанр найближчим часом. Нові фантастичні історії від Джеймса Кемерона, Рідлі Скотта, Стівена Спілберга, Крістофера Нолана, Дені Вільнева тощо — готуйте відерця з попкорном, пані та панове.

“Трон: Арес” / Tron: Ares

Дата виходу в Україні: 9 жовтня 2025

Режисер: Йоахім Реннінг

У ролях: Джаред Лето, Еван Пітерс, Грета Лі, Джоді Тернер-Сміт, Кемерон Монеген, Сара Дежарденс, Хасан Мінхаж, Джилліан Андерсон, Джефф Бріджес

Офіційний синопсис Walt Disney Pictures звучить так: “Фільм розповідає про надзвичайно розвинену програму Арес. Її відправляють з цифрового світу в реальний для виконання небезпечної місії, що стане першою зустріччю людства з істотами штучного інтелекту”.

“Арес” стане третім фільмом у франшизі “Трон” після однойменної оригінальної стрічки 1982 року та сиквела з підзаголовком “Спадок”, що з’явився на екранах наприкінці 2010-го. Перша частина Стівена Лісберґера була примітна тим, що запропонувала революційні візуальні ефекти, котрі ґрунтувалися на широкому використанні раннього CGI та подарували глядачу воістину самобутній сетинг. У другій, якою опікувався Джозеф Косинські, творці також зробили ставку на аудіовізуальний складник, підкріплюючи стильне зображення видатною електронікою від Daft Punk.

Попри те, що на початках в Disney хотіли робити продовження “Спадку” з тамтешнім акторським складом, в підсумку проєкт рушив в іншому напрямку, і єдиним склеювальним матеріалом між усіма трьома фільмами лишився Кевін Флінн у виконанні Джеффа Бріджеса.

Також повідомлялося, що студія планувала представити персонажа, повністю згенерованого штучним інтелектом, та від цієї ідеї відмовилися з огляду на ймовірну негативну реакцію на тлі нюансів, пов’язаних з регулюванням використання ШІ в кіновиробництві. За музичне оформлення цього разу відповідатиме американський індастріал-рок-гурт Nine Inch Nails.

Єдине, що затьмарює прем’єру, це бажання виконавця головної ролі та учасника рок-гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето виступити на болотах, про що він заявив торік у жовтні. На ці обурливі для українців заяви відреагували й в МЗС, відзначивши, що “відчуття “російської енергії” Джареда Лето та його бажання виступати в росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи”.

“Хижак: Дикі землі” / Predator: Badlands

Дата виходу в Україні: 6 листопада 2025

Режисер: Ден Трахтенберг

У ролях: Ель Феннінг, Дімітріус Колоаматангі

“Події розгортаються у майбутньому на віддаленій планеті. Там молодий Хижак, вигнанець зі свого клану, знаходить несподіваного союзника в особі Тії та вирушає у небезпечну подорож, аби зіткнутися зі своїм найзапеклішим ворогом” — йдеться в офіційному синопсисі.

«You’re one ugly motherf*cker!» — колись вигукнув майор Алан «Голландець» Шефер з відповідним акцентом Арнольда Шварценеггера, побачивши мерзенну подобу інопланетного мисливця. Разом з тим Залізний Арні доклав м’язисту руку до створення чергового кінокульту. З того часу багато води збігло: “Дикі землі” стане сьомою появою високотехнологічного прибульця на екранах в межах основної кіносерії та дев’ятою з урахуванням розбірок з Чужим.

Після того чи то жахіття, чи клоунади, що видав Шейн Блек у 2018-му, віра в проєкт в багатьох похитнулася, та повернув її Ден Трахтенберг, адже його “Здобич” (2022) та зовсім недавня анімаційна антологія “Вбивця вбивць” були позитивно сприйняті критиками та глядачами. Цей же чоловік відповідальний і за новий розділ в історії яутжа. Його особливість полягатиме у тому, що вперше Хижак постане перед глядачем як головний герой, а не як антагоніст.

Цікаво й те, що Елль Феннінг зіграє синтетика усім нам добре відомої компанії “Вейланд-Ютані”, що знову пов’яже франшизу з серією про ксеноморфів. Ну і радійте ті, кому набридли безпорадні метання homo sapiens — у цій історії, схоже, їм місця не знайшлося (хіба що, судячи з трейлера, якась купка статистів отримає на горіхи).

“Людина, що біжить” / The Running Man

Дата виходу в Україні: 13 листопада 2025

Режисер: Едгар Райт

У ролях: Ґлен Пауелл, Кеті О’Браян, Деніел Езра, Джош Бролін, Карл Ґлусман, Лі Пейс, Майкл Мера, Вільям Мейсі, Колман Домінго

У недалекому майбутньому світ розділився на еліту та пролетаріат. Для одних життя — це низка привілеїв, для інших — боротьба за виживання. Єдиний шанс вибратися з бідності — взяти участь у смертельному реаліті-шоу ”Людина, що біжить”, де мисливці полюють на учасників, а глядачі жадають видовища. Зневірений робітник Бен Річардс стає учасником гри, щоб урятувати сім’ю. Але він не просто втікач — він виклик системі. Тепер його переслідують не лише безжальні мисливці, а й сам творець шоу. Щоб вижити, він має змінити правила гри” — повідомляє сайт кінопрокатника.

Це буде друга екранізація однойменного роману (1982) Стівена Кінга після “Людини, що біжить” зразка 1987 року — культового антиутопічного бойовика з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі. За кіноадаптацію взявся британський постановник Едгар Райт, який подарував цьому світу стрічки “Зомбі на ім’я Шон” (2004), “Скотт Пілігрим проти всіх” (2010) та “На драйві” (2017).

На заміну ж м’язистому австрійцю прийшов Ґлен Пауелл, що не вперше знімається у кіно, тісно пов’язаному з давно минулими епохами — достатньо згадати його участь у новітніх версіях “Топ Ґану” (2022) та “Смерчів” (2024). До того ж актор розповів, що він та Райт зв’язувалися з Арнольдом по FaceTime, щоб обговорити титульну партію, і Шварценеггер дав фільму своє благословення. Також нагадаємо, що Пауелл та Арні вже зустрічалися на знімальному майданчику бойовика “Нестримні 3” (2014).

До речі, щоб уникнути прямої конкуренції з “Хижаком”, Paramount Pictures вирішили відкласти реліз на тиждень пізніше. Таким чином і в українських кінотеатрах стрічка стартує 13 листопада замість запланованого спочатку 6 числа.

“Аватар: Вогонь і попіл” / Avatar: Fire and Ash

Дата виходу в Україні: 18 грудня 2025

Режисер: Джеймс Кемерон

У ролях: Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Кліфф Кертіс, Кейт Вінслет, Стівен Ленг, Сігурні Вівер, Уна Чаплін, Джованні Рібізі, Девід Тьюліс

Через рік після того, як Джейк Саллі і Нейтірі оселилися в клані Меткаїна, вони стикаються з новим, агресивним племенем На’ві, відомим як Люди попелу на чолі з запальною лідеркою Варанг. Вона уклала союз з ворогом Джейка, полковником Куорітчем, в той час як конфлікт на Пандорі загострюється до руйнівних наслідків.

До змісту “Аватара” можна ставитися по-різному, але важко сперечатися з тим фактом, що це епічний пишний кіноатракціон, насичений передовими технологіями в області спецефектів, і загалом велика кіноподія, на тлі якої меркне переважна більшість інших блокбастерів. Враховуючи той факт, що “Вогонь і попіл” фільмувався паралельно з “Аватаром: Шлях води” (2022), третій фільм не довелося чекати багато років, як це відбулося між виходом оригіналу та його сиквелу. Повідомлялося, що це буде найдовша частина у серії.

До речі, з 2 жовтня планується повторний прокат “Шляху води”, тож є шанс подивитися кіно на великому екрані, якщо з якихось причин ви не встигли цього зробити під час актуального прокату.

Ось що сказав про своє дітище сам Джеймс Кемерон:

“Головним творчим кроком в “Аватарі 3” стане більша глибина персонажів. Ми бачимо нові культури, нових істот — все те ж, що можна очікувати від фільму “Аватар”, але вся ідея цього циклу фільмів полягає в тому, щоб жити з цими людьми і разом з ними пройти цю епічну подорож. Тому, я думаю, мова йде не про те, що “ми покажемо вам найкращі водні візуальні ефекти з коли-небудь створених“, а про те, щоб глибше проникнути в душу і серце персонажів”.

Як відомо, після “Вогню і попелу” Кемерон планує зафільмувати ще два сиквели, попередньо заплановані на 2029 та 2031 роки. Як думаєте, зможе третій фільм побити касовий рекорд оригіналу?

“Проєкт “Аве Марія” / Project Hail Mary

Дата виходу в Україні: 20 березня 2026

Режисери: Філ Лорд, Крістофер Міллер

У ролях: Раян Ґослінґ, Сандра Гюллер, Мілана Вайнтруб, Кен Люн, Лайонел Бойс

Рейнланд Грейс приходить до тями на космічному кораблі та нічого не пам’ятає ні про себе, ні про свою місію. Він поступово доходить висновку, що залишився єдиним, хто вижив з-поміж членів екіпажу, відправленого до Тау Кита задля вирішення катастрофічної ситуації на Землі. У пошуках відповідей Грейс повинен покластися на свої наукові знання, винахідливість і людську волю, але, можливо, йому не доведеться шукати самотужки.

Сюжет стрічки заснований на романі “Проєкт “Радуйся, Маріє”, що з’явився на полицях книгарень у 2021 році, американського письменника Енді Віра. Нагадаємо, що це той самий чоловік, який написав “Марсіянина”, що успішно екранізував Рідлі Скотт 10 років тому. Звідти ж сюди перекочував і сценарист Дрю Ґоддард.

Виконавця ж головної ролі Раяна Ґослінґа вже не вперше беруться відправляти у космічну мандрівку, адже саме він зобразив Ніла Армстронга у “Першій людині” (2018) Дем’єна Шазеля. Крім того, актор виступив одним з продюсерів стрічки.

Amazon MGM Studios випустила трейлер 30 червня, а вже 9 липня було оголошено, що ролик зібрав 400 мільйонів переглядів на усіх платформах за перший тиждень. Така вражаюча цифра зробила його найпопулярнішим трейлером в історії серед фільмів, що не є сиквелами або рімейками. Очевидно, що люди дуже сильно хочуть подивитися це кіно.

“Собачі зірки” / The Dog Stars

Дата виходу в Україні: 26 березня 2026

Режисер: Рідлі Скотт

У ролях: Марґарет Кволлі, Джейкоб Елорді, Джош Бролін, Гай Пірс, Бенедикт Вонг

Дія фільму розгортається після пандемії вірусу грипу, який ледь не знищив людство. В центрі оповідання знаходяться цивільний пілот Хіґ, його собака та суворий колишній морський піхотинець Бенглі. Одного разу Хіґу вдається перехопити радіосигнал, і у спробі знайти інших вцілілих він вирушає в ризиковану подорож.

Сюжет нового постапокаліптичного трилера від сера Рідлі Скотта заснований на однойменному романі (2012) американського письменника Пітера Геллера. Після епічних марвелівських пристрастей та нещодавньої “Зброї” на знімальному майданчику знову возз’єднуються Джош Бролін та Бенедикт Вонг.

Наразі подробиць про цей проєкт не так багато — фільмування розпочалося у квітні в Італії і ймовірно триває досі, принаймні про його завершення оголошено не було. На цей момент немає навіть жодних промоматеріалів, тож чекаємо цікавих подробиць про картину незабаром.

“Мандалорець і Ґроґу” / Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Дата виходу в Україні: 21 травня 2026

Режисер: Джон Фавро

У ролях: Педро Паскаль, Джеремі Аллен Вайт, Сігурні Вівер, Джонатан Койн

Творці серіалу “Мандалорець” Джон Фавро та Дейв Філоні планували запустити четвертий сезон свого хітового шоу, однак через голлівудські страйки 2023 року виробництво було відкладено. У підсумку в Lucasfilm вирішили рухати франшизу в інше річище, і у січні 2024-го студія анонсувала повнометражку, присвячену Діну Джаріну та Малюку Йода.

Це буде перший фільм у всесвіті “Зоряних війн” з моменту виходу “Скайвокера. Сходження”, що відгримів в кінотеатрах у 2019 році та закрив багатостраждальну Сагу Скайвокерів. Після цього усі без виключення проєкти в рамках культової серії були призначені виключно для стримінгового сервісу Disney+, і чимало з них, будемо відвертими, розчарували фанатів. Цікаво подивитися, чи готовий світ до повернення легендарного бренду Star Wars на великі екрани.

В одному з інтерв’ю актор Джанкарло Еспозіто проговорився, що цей задум може перерости у трилогію. Втім, гнати коней поки не варто, адже на будь-які продовження можна розраховувати тільки в тому випадку, якщо “Мандалорець і Ґроґу” буде успішним в прокаті. І це цілком можливо, бо, як повідомлялося раніше, бюджет стрічки склав близько $160 млн, що на тлі бюджетів з попередньої трилогії виглядає дуже скромно.

Безіменний фільм Стівена Спілберга

Дата виходу в Україні: 12 червня 2026

Режисер: Стівен Спілберг

У ролях: Емілі Блант, Джош О’Коннор, Колін Ферт, Ів Г’юсон, Колман Домінго, Ваятт Расселл

У квітні 2024 року стало відомо, що наступним фільмом Стівена Спілберга має стати науково-фантастичний проєкт про літаючу тарілку. Тішить те, що стрічку буде створено за власною оригінальною ідеєю Спілберга, а допомогти втілити її на папері було довірено сценаристу Девіду Кеппу, який до цього працював з метром над двома першими “Парками Юрського періоду” (1993, 1997), “Війною світів” (2005) та “Індіаною Джонсом і королівством кришталевого черепа” (2008).

У червні в акаунті X видання Deadline з’явився допис, присвячений Девіду Кеппу, завдяки якому стало відомо, що знімання завершилося “близько трьох тижнів тому”, а сам фільм становить “дуже емоційний досвід”. З огляду на це можна зробити висновок, що зараз проєкт, який ще навіть не отримав офіційної назви, знаходиться на стадії постпродакшену.

“Одіссея” / The Odyssey

Дата виходу в Україні: 16 липня 2026

Режисер: Крістофер Нолан

У ролях: Метт Деймон, Том Голланд, Роберт Паттінсон, Енн Гетевей, Люпіта Ніонго, Шарліз Терон, Зендея, Джон Бернтал, Джон Легуізамо, Елліот Пейдж, Хімеш Патель, Саманта Мортон, Міа Гот, Космо Джарвіс

Це історія про легендарного царя Ітаки Одіссея, що прагне возз’єднатися зі своєю дружиною Пенелопою. Тут описуються його зустрічі з химерними міфічними істотами, такими як циклоп Поліфем, сирени і богиня-відьма Цирцея, під час його довгої і небезпечної подорожі додому після Троянської війни.

Не дивлячись на те, що у цій статті ми заглядаємо в майбутнє, не важко помітити, що практично усі з представлених тут фільмів так чи інакше ґрунтується на художніх творах, чи то кінематографічних, чи літературних, з минулого. Далі всіх, причому з величезним відривом, пішов Крістофер Нолан — в основі його епічного фентезійного блокбастера з заявленим бюджетом у $250 млн лежить визнаний шедевр світової літератури — однойменна давньогрецька епічна поема Гомера.

Навколо цього надзвичайно масштабного та амбітного проєкту з зірковим акторським складом, попри відсутність трейлера, спливають численні новини та точаться гарячі дискусії, зокрема і на ITC. Наприклад, у низки глядачів виникли питання стосовно автентичності шолома, що красується на Метті Деймоні в одному з перших офіційних промокадрів. Або можна згадати скандал, пов’язаний з тим, що Нолана звинуватили у розпалюванні «жорстоких репресій» через знімання в окупованому місті.

З цікавих фактів — за інсайдерською інформацією це буде найдорожча картина у кар’єрі англійського постановника (хоча “Темний лицар повертається” (2012) обійшовся приблизно у ті самі кошти), а також перший в історії фільм, повністю зафільмований на плівкові камери IMAX. На квітневій презентації CinemaCon студія Universal позиціювала майбутній проєкт як “кінематографічний шедевр, яким, швидше за все, пишався б сам Гомер”. Можливо, саме тому продажі квитків відкрили ще за рік до прем’єри, які згодом взялися перепродавати за завищеними цінами.

“Дюна: Частина третя” / Dune: Part Three

Дата виходу в Україні: 18 грудня 2026

Режисер: Дені Вільнев

У ролях: Тімоті Шаламе, Зендея, Аня Тейлор-Джой, Флоренс П’ю, Джош Бролін, Джейсон Момоа, Роберт Паттінсон

“Частина третя” завершить епічну кінотрилогію Дені Вільнева, засновану на романах Френка Герберта з циклу “Хроніки Дюни”. Конкретно цей фільм буде знято за мотивами другої книжки масштабної епопеї “Месія Дюни”, що побачила світ у 1969 році.

За прикладом Нолана Дені Вільнев збирається фільмувати на плівкові камери IMAX, хоча не повністю; це буде перша робота постановника з 2010 року не у цифрі. Фільмування стартувало на кіностудії Origo 8 липня у Будапешті, до основного акторського складу приєднався Роберт Паттінсон, котрий, ймовірно, виконає роль антагоніста Скайтейла.

Нагадаємо, попередній фільм “Дюна: Частина друга” вийшов на екрани у лютому 2024-го та заробив у прокаті більш ніж $700 млн, а у листопаді того ж року на HBO став доступний до перегляду серіал “Дюна: Пророцтво”, що отримав загалом позитивні відгуки глядачів та критиків.

У травні надійшла новина, що Marvel перенесли своїх “Месників: Судний день” на грудень наступного року; таким чином супергеройський блокбастер має прем’єруватися в один день з епічною космооперою Вільнева. Але щось підказує, що Кевін Файгі і компанія таки змінять дату релізу, бо усе це виглядає натурально пострілом собі у ногу для і без того занепалої супергероїки.

Діліться в коментарях, які з наведених вище фільмів ви очікуєте найбільше, і чому. Або пропонуйте свої варіанти прийдешнього фантастичного кіно, що однозначно заслуговує на увагу глядачів.