Найцікавіші нові серіали серпня 2025 року

Попри те, що літо невблаганно наближається до свого завершення, серпень обіцяє стати доволі спекотним, принаймні в контексті нових серіалів, а також деяких продовжень. Що підготували для глядачів стримінгові сервіси у найближчі 4 тижні — читайте в нашому традиційному матеріалі.

Нові серіали

«Очі Ваканди» / Eyes of Wakanda

Жанр: анімаційна антологія, супергеройський екшн

Дата прем’єри: 1 серпня

Реліз: Disney+

Протягом всієї історії воїни Ваканди виконують небезпечні місії по світу, щоб добути небезпечні артефакти з вібраніуму. «Очі Ваканди» становить анімаційну антологію, покликану розширити міфологію вигаданої високотехнологічної африканської країни в рамках кіновсесвіту Marvel.

Події мультсеріалу розгортатимуться у так званій «Священній лінії часу» та матимуть більш тісний зв’язок з фільмами франшизи. Це перший телевізійний проєкт Шостої фази, яку, нагадаємо, у липні відкривала повнометражка «Фантастична 4: Перші кроки».

Також варто відзначити, що попередній серіал «Залізне серце», котрий має опосередковане відношення до Ваканди, зокрема завдяки фільму «Чорна Пантера: Ваканда назавжди», отримав низькі оцінки від глядацької аудиторії попри здебільшого позитивні відгуки критиків. Серіал складатиметься з 4 епізодів тривалістю по 30 хвилин. Як бачимо, Marvel не здається.

«Вождь війни» / Chief of War

Жанр: історична драма

Дата прем’єри: 1 серпня

Реліз: Apple TV+

Історія розгортається на перетині XVIII та XIX століть, коли чотири головні королівства Гавайських островів перебували у стані війни. Серіал розповідає про воїна-вождя Каіану, який подорожує за межами островів як «найвідоміший гаваєць у світі», а пізніше повертається додому. Він бере участь у кривавій кампанії, поки в останній момент не повстає проти об’єднання Гавайських островів, яке відбувалося з 1782 по 1810 роки за правління Камехамеха.

Окрім головної ролі Джейсон Момоа також виступив як один з творців та виконавчих продюсерів проєкту. Знімання розпочалися в жовтні 2022 року в Новій Зеландії, де затока Бей-оф-Айлендс слугувала як Гаваї XVIII століття. Основні сцени битв знімалися в грудні на вулканічних полях Калапани. Прем’єра перших двох з дев’яти епізодів відбудеться 1 серпня, після чого нові серії виходитимуть щотижня до 19 вересня.

«Чужоземка: Кров моєї крові» / Outlander: Blood of My Blood

Жанр: історико-романтична драма

Дата прем’єри: 8 серпня

Реліз: STARZ

«Чужоземка: Кров моєї крові» — історія кохання, що розповідає про те, як батьки Джеймі Фрейзера зустрілися в Шотландії XVIII століття, а батьки Клер Бошан — під час Першої світової війни в Англії. Батьків Джеймі грають Гаррієт Слейтер та Джеймі Рой, батьків Клер — Герміона Корфілд і Джеремі Ірвін.

Це приквел хітової фантастично-історичної мелодрами «Чужоземка», сюжет якої заснований на однойменній серії книг американської письменниці Діани Геблдон. Її трансляція розпочалася у серпні 2014 року на каналі STARZ, наразі шоу з Катріною Балф та Семом Г’юеном налічує сім сезонів. Восьмий і останній планується до виходу на початок наступного року. «Кров моєї крові» складатиметься з десяти епізодів, що виходитимуть щотижня, починаючи з 8 серпня і до 10 жовтня.

«Чужий: Земля» / Alien: Earth

Жанр: науково-фантастичний горор

Дата прем’єри: 12 серпня

Реліз: FX на Hulu

Ще одна історія про, так би мовити, чужоземця, і знову приквел, події якого відбуватимуться за 2 роки до оригінального «Чужого» (1979) Рідлі Скотта. Коли космічний корабель Maginot зазнає аварії на Землі, молода жінка Венді та різношерста група солдатів здійснюють несподіване відкриття, яке ставить їх віч-на-віч із найбільшою загрозою для планети.

Очевидний хедлайнер серпневого репертуару, про який лише на ITC вийшло майже півтора десятка статей. Шоуранер Сем Говлі відзначав, що серіал буде більше пов’язаний зі стилем та міфологією саме оригінального фільму. Торішній «Чужий: Ромул» довів, що глядачу досі цікавий один з найвидатніших кіномонстрів, тим паче якщо він існує в більш-менш адекватній історії (відсутність сопілки — вже плюс!).

Тож будемо сподіватися, що новий проєкт про кислотну тварюку, за деякими даними бюджет якого склав більш ніж $250 млн, стане справжнім хітом та гідним послідовником класичної тетралогії.

«Метелик» / Butterfly

Жанр: шпигунський екшн-трилер

Дата прем’єри: 13 серпня

Реліз: Prime Video

У центрі сюжету — загадковий і вкрай непередбачуваний колишній співробітник американської розвідки Девід Чон, який живе в Південній Кореї. Його життя руйнується, коли дають про себе знати наслідки доленосного рішення з минулого. Девід виявляє, що його переслідує небезпечна молода соціопатка Ребекка, призначена вбити його, і зловісна шпигунська організація, на яку вона працює.

Сюжет «Метелика» заснована на однойменному графічному романі Араша Амеля, головні ролі виконали Пайпер Перабо, Деніел Де Кім, Рейна Гардесті та Чарльз Парнелл. Усі 6 епізодів прем’єруються одночасно на Prime Video 13 серпня.

«Благодійник» / The Rainmaker

Жанр: юридична драма, трилер

Дата прем’єри: 15 серпня

Реліз: USA Network

Молодий і перспективний юрист Руді Бейлор, звільнений зі своєї престижної юридичної фірми, влаштовується на роботу до дрібної адвокатки та її не надто чесного помічника. Незабаром йому доведеться судитися зі своїм колишнім роботодавцем, коли він береться за справу про неправомірну смерть чорношкірого чоловіка, що помер у лікарні.

В основі сюжету цього юридично-драматичного трилера лежить однойменний роман американського письменника Джона Грішема, який з’явився на полицях книгарень у 1995 році. У кадрі глядачі побачать Джона Слеттері, Майло Каллагана, Медісон Айсмен та Пі Джея Бірна.

«Заплутана історія Аманди Нокс» / The Twisted Tale of Amanda Knox

Жанр: кримінальна драма

Дата прем’єри: 20 серпня

Реліз: Hulu

У сюжеті, заснованому на реальних подіях, йдеться про важкий шлях Аманди Нокс тривалістю у 15 років після того, як її несправедливо ув’язнили за вбивство сусідки по кімнаті Мередіт Керчер, що було скоєне у листопаді 2007-го. В центрі оповідання лежить боротьба головної героїні за доведення її невинності та відновлення репутації і свободи.

Спочатку на титульну роль була затверджена Маргарет Кволлі, проте вона не змогла знятися через несумісність графіків. У підсумку роль отримала Грейс ван Паттен, плюс у створенні серіалу була задіяна сама Нокс. Однією з виконавчих продюсерок виступила Моніка Левінскі — та сама, що потрапила у секс-скандал з колишнім президентом США Біллом Клінтоном наприкінці 90-х. Прем’єра перших двох епізодів відбудеться 20 серпня на Hulu, а наступні виходитимуть щотижня по середах.

«Заручник» / Hostage

Жанр: політичний трилер

Дата прем’єри: 21 серпня

Реліз: Netflix

Міжнародний саміт між лідерами Франції та Великої Британії йде шкереберть, коли невідомі викрадають чоловіка британської прем’єр-міністерки Ебіґейл Далтон, а французька президентка Вів’єн Туссен піддається шантажу.

За вивіскою «Заручник» виглядає куди скромнішим політичним трилером, ніж його жанровий побратим від Netflix «Нульовий день». Та з огляду на загострену політичну ситуацію у світі, жанр є дійсно актуальним і свою аудиторію цей британський проєкт точно знайде.

«Дванадцять» / Twelve

Жанр: фентезійний супергеройський екшн

Дата прем’єри: 23 серпня

Реліз: KBS2

Це історія битви між 12 ангелами і групою злих духів, які намагаються пробудити запечатану силу, щоб завоювати Корейський півострів. Реліз цього південнокорейського шоу з Ма Дон Соком у головній ролі запланований на 23 серпня, серії виходитимуть щотижня по суботах та неділях аж до 14 вересня.

«Король і завойовник» / King and Conqueror

Жанр: історична драма

Дата прем’єри: 24 серпня

Реліз: BBC One

Події розгортаються у Британії XI століття. Король Англії Гарольд ІІ Годвінсон стикається з загрозою своєму трону з боку амбітного нормандця Вільгельма Завойовника. Змагатися за престол на екрані будуть Джеймс Нортон та Ніколай Костер-Вальдау.

«Список смертників: Темний вовк» / The Terminal List: Dark Wolf

Жанр: бойовик, шпигунський трилер

Дата прем’єри: 27 серпня

Реліз: Prime Video

Елітний «морський котик» Бен Едвардс після фатальної операції втрачає місце в SEAL, після чого поступає на службу в тіньовий підрозділ ЦРУ. Сюжет серіалу заснований на персонажах однойменного роману 2018 року Джека Карра, а також є приквелом до «Списку смертників» (2022) з Крісом Праттом. Останній повертається до ролі спецпризначенця Джеймса Ріса, так само як і Тейлор Кітч, котрий грає колишнього колегу Ріса. Тепер саме його персонаж виходить на перший план.

Одним з творців серіалу виступив сам Джек Карр. Прем’єра шоу запланована на 27 серпня, воно складатиметься з 7 серій. Перші три вийдуть в один день, а решта надходитимуть щотижня до 24 вересня.

Продовження серіалів

«Венздей» / Wednesday

Жанр: готичний детектив про надприродне

Дата прем’єри: 6 серпня

Реліз: Netflix

Сезон: 2

У другому сезоні Венздей повертається в Невермор і розвиває свої екстрасенсорні здібності. Їй доведеться зіткнутися з новим таємничим ворогом і запобігти смерті своєї сусідки по кімнаті Енід Сінклер.

Мабуть, не варто зайвий раз нагадувати, яким крутим хітом виявився перший сезон, який галас в соцмережах наробив химерний танок Дженни Ортеги та якою суперзіркою стала молода акторка після цього шоу. Другий сезон складатиметься із двох частин. Прем’єра першої, що містить чотири епізоди, запланована на 6 серпня, а другої, де будуть також чотири серії – на 3 вересня.

«Платонічне кохання» / Platonic

Жанр: комедія

Дата прем’єри: 6 серпня

Реліз: Apple TV+

Сезон: 2

Серіал, створений Ніколасом Столлером і Франческою Дельбанко, розповідає про колишніх кращих друзів Вілла та Сільвію, які возз’єднуються після довгої розлуки і підтримують одне одного під час проявів кризи середнього віку.

Перший сезон справив позитивне враження як на глядачів, так і критиків, тож зовсім не дивно, що Apple дав зелене світло на продовження. До своїх ролей повертаються Сет Роґен, який нещодавно феєрично виблискував в іншому еплівському хіті «Кіностудія», та Роуз Бірн. Прем’єра запланована на 6 серпня, коли стануть доступні до перегляду перші два епізоди, а решта вісім виходитимуть щотижня до 1 жовтня.

«Миротворець» / Peacemaker

Жанр: супергеройська чорна комедія

Дата прем’єри: 21 серпня

Реліз: HBO Max

Сезон: 2

Поряд з Marvel продовжує свою ходу і перезавантажений Джеймсон Ґанном Всесвіт DC. Дія другого сезону «Миротворця» відбуватиметься через місяць після подій, представлених у недавньому «Супермені». Шоуранером та сценаристом знову виступить невтомний Ґанн, а Джон Сіна знову натягне на макітру хромований унітаз.

Також побачимо на екрані багатьох персонажів з першого сезону та Банду Справедливості, яка дебютувала у тому ж «Супермені». В одному з інтерв’ю творець шоу відзначав, що сезон буде більше про Кріса Сміта (справжнє ім’я Миротворця), а також про взаємозв’язок між персонажами та їхні особисті життя. Продовження стартує на HBO Max 21 серпня та складатиметься з восьми епізодів, які виходитимуть щочетверга до 9 жовтня. Ну і чекаємо на новий запальний танок під новий трек на вступній заставці.

«Вторгнення» / Invasion

Жанр: наукова фантастика

Дата прем’єри: 22 серпня

Реліз: Apple TV+

Сезон: 3

До свого третього сезону добирається чергове науково-фантастичне шоу від Apple, яке розповідає, як на Землю прибуває інопланетна раса, що загрожує існуванню людства. Події розгортаються в реальному часі очима жменьки звичайних людей по всьому світу. На глядачів чекатимуть нові десять епізодів, перший з яких стартує 22 серпня на яблучному сервісі. Далі — традиційно по епізоду щотижня до 24 жовтня.

«Завантаження» / Upload

Жанр: науково-фантастична комедія

Дата прем’єри: 25 серпня

Реліз: Prime Video

Сезон: 4

У світлому й технологічно розвиненому майбутньому після смерті ви матимете змогу «завантажити» свою особистість у віртуальний потойбічний світ, де можна насолодитися усіма зручностями елітного курорту. Звісно, якщо у вас є на це кошти. Серед «завантажених» опиняється і молодий програміст Нейтан Браун.

У четвертому і останньому сезоні головному герою доведеться зіштовхнутися зі зловісним штучним інтелектом, який загрожує знищити не тільки віртуальний сервіс Lakeview, але й реальний світ. Продовження і закінчення цієї історії міститиме чотири епізоди, які вийдуть одночасно на Prime Video 25 серпня.

Також звертаємо увагу на такі продовження серіалів: