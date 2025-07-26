«Відтворити відчуття оригіналу»: команда «Чужий: Земля» розповідає про нових істот та штучних людей у серіалі

Кадри з трейлера «Чужий: Земля»

Складно відтворити відчуття новизни e сиквелі фільму — глядач вже знайомий з деталями сетингу. Шоуранер та актор «Чужий: Земля» розповіли про спосіб цього досягли.

Гості Comic-Con 2025 у Сан-Дієго дізналися багато нового про серіал на фестивалі. Глядачі франшизи вже бачили ксеноморфів, лицехапів та синтетичних людей багато разів. Тож, щоб їх здивувати та відродити відчуття тих, хто вперше дивився фільм «Чужий», логічно б було спробувати ще раз. Про це розповіли шоуранер Ноа Гоулі та актор Бабу Сизей.

«Єдине відчуття, яке неможливо відродити після перегляду оригінального «Чужого», — це відкриття життєвого циклу цієї істоти, як вона починається у вигляді яйця та закінчує триметровим ксеноморфом, і кожен крок на цьому шляху жахливіший за попередній. І тому єдиним способом відтворити це відчуття було представити нових [істот]. Ви не знаєте, як вони розмножуються, що їдять, і таким чином ви можете повернутися до того відчуття генетичної відрази, яке ми всі мали, дивлячись «Чужого» вперше», — сказав Гоулі на 20-хвилинній панелі серіалу.

Окрім звичних представників інопланетної раси, у серіалі буде дуже моторошна істота T. Ocellus, яка вбиває свою здобич, коли орселяється в її очній западині та захоплює господаря. І це не єдине нове створіння.

«Звичайно, це була величезна відповідальність — спробувати піти слідами Ганса Рудольфа Ґігера, Рідлі Скотта та їхньої команди. Але якщо в мене є майстерність в адаптації цих фільмів, то вона в розумінні того, які відчуття і чому викликав у мене оригінальний фільм, щоб спробувати відтворити це у вас під час розповіді зовсім іншої історії», — додає Гоулі.

Окрім інопланетних монстрів, «Чужий: Земля» отримав три різних типи штучних або покращених людей, з яких глядачі франшизи раніше бачили раніше лише один. На Comic-Con 2025 актора Бабу Сизея запитали про незвичайну натуру його персонажа Морроу. Це один із членів екіпажу корабля «Мажино», який повертається зі збирання зразків інопланетних форм життя для «Вейланд-Ютані».

Морроу є кіборгом, що можна бачити через його здатність трансформувати свої руки у зброю або інструменти. Як зазначає Сизей, на початку серіалу «Мажино» завершує 65-річну місію, тобто фактично він корабль та кіборг дуже старі. Актор порівняв: «Він повертається на планету, де він по суті як iPhone 1 у світі iPhone 20».

«Чужий: Земля» починається з екранного тексту, який повідомляє, що існує три різні технології з метою продовження життя людини: кіборги, синтети та гібриди. Синтетів глядачі бачили у всіх фільмах «Чужий», а гібриди вперше з’являться у сетингу «Чужий: Земля» в 2120 році. Вони мають синтетичне тіло з людською свідомістю. Кіборги ж, очікувано, — це люди з кібернетичними покращеннями.

Морроу — єдиний кіборг, про якого глядачі знають на початку серіалу, хоча це не означає, що він єдиний таки поруч. Здається, на час подій серіалу кіборгів можна вважати застарілими, а гібриди — навпаки, найновіша форма. І хоча Морроу не надто новий у технологічному плані, Сизей пишається ним: «У нього рука, подібна до швейцарського армійського ножа!»

Раніше Ноа Гоулі розповів, що у «Чужий: Земля» буде більше видів ксеноморфів, ніж у будь-якому іншому фільмі «Чужий» до того. Також відомо, що виробництво серіалу могло коштувати понад $250 млн, а шоу нібито отримає масштаб «Гри престолів». «Чужий: Земля» вийде на FX та Hulu 12 серпня, а журналісти IGN вже подивилися перший епізод та поділилися враженнями на відео вище.

Джерела: GamesRadar, IGN