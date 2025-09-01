Огляд материнської плати MSI B860M Gaming Plus WiFi: прагматичність та "блискавичні" інтерфейси

Коли Intel представила свої процесори Core Ultra 2 з сокетом LGA 1851, виробники материнських плат опинилися перед викликом: як упакувати всі нові можливості в доступний продукт. MSI B860M Gaming Plus WiFi — це спроба запропонувати компактного гравця у середньому сегменті зі швидкими мережевими інтерфейсами для нових процесорів серії Core Ultra 200 за конкурентною ціною.

Технічні характеристики

Формат micro-ATX Сокет LGA 1851 Чипсет INTEL B860 Фаз живлення 15 (12+1+1+1) Оперативна пам’ять 4 x DDR5 Макс. об’єм ОЗП 256 GB Макс. частота ОЗП 8800 MHz Відео виходи 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 1 х Thunderbolt 4 (DisplayPort 2.1) LAN контролер 1 x Intel Killer E5000 5Gbps Безпровідні інтерфейси Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7 (2.4GHz / 5GHz / 6GHz) Bluetooth 5. 4, MLO, 4KQAM Роз’ємів PCI-E x16 1 x PCI Express 5.0 x16 (CPU) 1 x PCI Express 4.0 x16 (x1) 1 x PCI Express 4.0 x16 (x1) 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) Роз’ємів М2 1 x M.2_1 (M.2 2280/2260/2242; PCIe 5.0 x4) 1 x M.2_2 (M.2 2280/2260; PCIe 4.0 x4) 1 x M.2_3 (M.2 2280; PCIe 4.0 x2) Роз’ємів SATA 4 x SATA 6 Gbps USB (Зовнішні порти) 1 х USB Type-C (10 Gbps) 1 х USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-A 4 х USB 2.0 Type-A USB (Внутрішні порти) 1 х Thunderbolt 4 (40 Gbps)

1 х USB Type-A (10 Gbps) 1 х USB Type-C (5 Gbps) 2 х USB Type-A (5 Gbps) 2 х USB 2.0 Type-A Звук Realtek ALC897 Codec (7.1) Підсвічування 2 x ARGB LED 1 x RGB LED Живлення процесора 6 + 8 pin Живлення кулерів 5 x 4 pin Розміри 224 × 244 мм Додатково Кріплення EZ M.2 II EZ Debug LED Кабель MSI EZ Conn Термопрокладки 7W/mK

Тестовий стенд

Тестування MSI B860M Gaming Plus WiFi проводилося в парі з процесором Intel Core Ultra 7 265K та відеокартою Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE.

Конфігурація системи:

Комплектація та зовнішній вигляд

MSI B860M Gaming Plus WiFi прибула на редакційний огляд в класичній та міцній коробці з приємною колірною гамою. На ній є позначка «Ready for AI PC», яка все частіше зустрічається на сучасному ринку десктопів. Розпакування MSI B860M Gaming Plus WiFi залишає приємне перше враження. Сама материнська плата чекає нас в антистатичній упаковці, а елементи додаткової комплектації в окремих секціях. В них знаходяться:

Кабель SATA 6 Гбіт/с;

Антена для бездротового модуля;

Набір кріплень для накопичувачів M.2;

Кабель EZConn для підключення вентиляторів чи підсвітки;

Ключ для фіксаторів M.2;

Інформаційні буклети.

Дизайн плати (FROZR DESIGN) витриманий у фірмовому геймерському стилі MSI (без RGB підсвітки) де поєднується чорна PCB і великі сріблясті радіатори з логотипом та написами бренду. Виглядає сучасно та без зайвого пафосу. MSI B860M Gaming Plus WiFi є шестишаровою, якість текстоліту важко оцінити без спеціального обладнання, але суб’єктивно не відчувається тієї міцності, якою могли похвалитися материнські плати попередніх поколінь.

EZ DIY підхід дуже зручний у процесі збирання. Кріплення EZ M.2 Clip II дозволяє встановлювати SSD без викрутки буквально в декілька рухів. А ось видалення відеокарти вже не таке зручне, як могло б бути, адже окремого ергономічного механізму з кнопкою, як на старших моделях не передбачено. Тому, якщо у вас велика відеокарта і мало місця, прийдеться проявити певний хист, щоб її витягнути.

EZ Debug LED своєю чергою допомагає діагностувати проблеми. Для новачків це справжня знахідка, адже дозволяє на етапі збирання зрозуміти, де ви припустилися помилки й чому ваш комп’ютер не запускається.

Виробник вирішив обійтися без RGB підсвітки. Плюс це чи мінус залежить від вподобань кінцевого користувача. З однієї сторони зекономлені кошти йдуть на прагматичніші та функціональніші речі, з іншої — ніхто не заважає додати своєму “ПК-акваріуму” атмосфери за допомогою сторонніх рішень.

Інтерфейси, роз’єми, начиння

MSI B860M Gaming Plus WiFi базується на чипсеті Intel B860. Він оптимально підійде для рішень на основі процесорів рівня Core Ultra 5 та Ultra 7 Series 2. Не варто вимагати з нього занадто багато, якщо ви плануєте витискати максимум з вашого процесора, тоді вам потрібна плата рівня Z890. Але для більшості користувачів B860 цілком достатньо.

На MSI B860M Gaming Plus WiFi встановлено чотири радіатори, причому VRM використовує роздільну конструкцію. Радіатор SSD фіксується та розблоковується одним натисканням. Нарешті, є радіатор чипсета, який забезпечує охолодження B860 під час інтенсивних навантажень вводу/виводу PCH.

Плата підтримує до 256 ГБ DDR5 пам’яті через чотири слоти DIMM. Офіційно підтримуються швидкості до 4800 MT/s, але з розгоном можна досягти 8800+ MT/s — цілком пристойно для поціновувачів високих частот. Intel XMP 3.0 працює без проблем.

У MSI B860M Gaming Plus WiFi передбачено три слоти PCI-E: один PCI Express 5.0 x16 (контролер вже інтегрований у процесор Core Ultra), один PCI Express 4.0 x16 (x4) та два PCI Express 4.0 x16 (x1). Додаткові PCIe 4.0 слоти дозволяють під’єднати карти розширення, хоча в micro-ATX форм-факторі місця обмаль.

Що стосується накопичувачів, тут MSI не поскупилася: три M.2 слоти, включаючи один PCIe 5.0 x4 для найшвидших SSD. Плюс чотири SATA порти для традиційних дисків. Підтримка RAID (0, 1, 5, 10) теж є, хоча більшість домашніх користувачів цим не скористаються.

Задня панель I/O містить найнеобхідніші USB порти, хоча їх кількість може здаватися недостатньою для особливо вимогливих ПК користувачів. Тут у нас блискавичний Thunderbolt 4 (40 Gbps), але враховуйте, що з пристроями USB4 швидкість становитиме максимум 20Gbps. Також в наявності USB Type-C на 10 Гбіт/с, один USB 3.2 Gen 1 Type-A на 5 Гбіт/с і чотири USB 2.0 Type-A.

Wi-Fi 7 теоретично може досягати 5.8 Гбіт/с. Для його підтримки потрібна Windows 11 24H2 або пізніша версія. На практиці така швидкість знадобиться тим, хто передає великі об’єми даних локально “по повітрю” між пристроями, в тому числі поціновувачам VR технологій, де зображення давно вже транслюється без кабелів.

Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x прийдеться до вподоби онлайн-геймерам завдяки високій пропускній здатності та меншим затримкам. Підвищенню швидкості сприяють два аспекти: пропускна здатність каналу подвоєна зі 160 до 320 МГц, а щільність даних зросла з 1024 до 4096 QAM (квадратурна амплітудна модуляція), тому кожен переданий символ тепер складається з 12 бітів замість 10. Це та ж сама модель, що й на материнській платі MAG Z890 вищого класу.

MSI B860M Gaming Plus WiFi має LAN-контролер Intel Killer E5000 зі швидкістю 5 Гбіт/с. Більшість домашніх мереж поки що цим не скористаються, але для майбутнього — це хороша інвестиція. В тестах звичайний гігабітний інтернет працював без проблем.

Аудіосистема базується на кодеку Realtek ALC897 з підтримкою 7.1-канального звуку. Він є досить бюджетною моделлю зі співвідношенням сигнал/шум (SNR) 90 дБА / 95 дБА. З усім тим, цього достатньо для більшості навушників, якщо не брати до уваги невелику кількість високоякісних студійних моделей, які можуть бути більш вибагливими до відповідного обладнання.

Для естетики та кастомізації є два роз’єми ARGB LED і один RGB LED. Живлення процесора здійснюється через конектор 6+8, а для кулерів передбачено п’ять 4-пінових роз’ємів. Схема живлення VRM (12+1+1+1) для MSI B860M Gaming Plus WiFi прийнятна для свого сегмента і цілком достатня для тестового процесора Intel Core Ultra 7 265K.

Програмне забезпечення MSI B860M Gaming Plus WiFi

Новий інтерфейс CLICK BIOS X значно покращує зручність використання материнської плати, оскільки більшість поширених налаштувань розміщені на головній сторінці для простого та легкого доступу навіть для новачків.

Інтерфейс BIOS розділений на два ключові режими: EZ Mode для швидкого налаштування основних параметрів і Advanced Mode для глибокого контролю над усіма опціями.

У EZ Mode користувач може без зусиль змінити послідовність завантаження, активувати XMP профілі для автоматичного оверклокінгу модулів DDR5 та багато іншого. Усе це виконується всього за кілька кліків, що робить його хорошим вибором для початківців або тих, хто уникає складних налаштувань.

MSI Center завдяки модульній архітектурі дозволяє встановлювати лише потрібні компоненти. Останнім часом помітно, що його стабільність значно зросла, хоча й, як на мене, він працює трішки повільно.

У комплекті йдуть 60-денні пробні версії AIDA64 Extreme та Norton 360 Deluxe. Корисно для початкового налаштування, хоча, щоб постійно користуватися цими програмами, згодом доведеться заплатити додаткові гроші.

Продуктивність, енергоспоживання та нагрівання

Система живлення Duet Rail (12+1+1+1) забезпечує стабільну подачу напруги навіть під навантаженням. Максимальне TDP Intel Core Ultra 7 265K BOX складає 250 Вт. З усім тим температура на радіаторах не перевищувала 53°C. Енергоспоживання системи при цьому сягало 595 Вт.

В синтетичних тестах та ігрових сценаріях MSI B860M Gaming Plus WiFi працювала стабільно. Обійшлось без зависань, гальмувань чи якихось негараздів. З результатами ви можете ознайомитися у таблиці та на скріншотах.

Тест Результат CPU-Z Single — 841 Multi — 14 285 Octane 2.0 Plus Single — 112 388 Multi — 957 614 WebXPRT 4 410 GeekBench 6 (CPU) Single — 3 006 Multi — 18 727 GeekBench 6 (RX 9070 XT) Open CL – 175 829 Vulkan – 184 961 AIDA64, Memory test (DDR5-6000) Read — 91 943 Write — 83 347 Copy — 87 310 Latency — 92.7 Cinebench R23 Single — 2 172 Multy — 32 494 Speedometr 3.0 38.1

Роз’єми M.2 забезпечили наступні результати:

PCIe 5.0 x4 — 14 485 МБ/с на читання і 13 112 МБ/с на запис (Samsung-9100-PRO-2TB);

PCIe 4.0 x4 (через чипсет) 7 022 МБ/с на читання і 6 682 МБ/с на запис (Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB);

PCIe 4.0 x4 (через чипсет) — 3 433 МБ/с на читання і 2 741 МБ/с на запис (Samsung 980).

Досвід використання

Збирання системи на MSI B860M Gaming Plus WiFi є досить комфортним завдяки EZ DIY підходу. Встановлення M.2 SSD займає секунди без додаткових викруток. Як на мене, серед інших виробників — це одне з найзручніших рішень. Завдяки системі EZ Debug LED, якщо система не запускається, не обов’язково бігти до сервісного центру, чи кликати знайомого “енікейщика”.

Wi-Fi 7 працював стабільно навіть через дві стіни. Причому латентність залишалась низькою, а розривів з’єднання не було зовсім. Як власнику VR гарнітури швидкості бездротового з’єднання цілком вистачало, щоб грати PC-VR ігри навіть при надлишковому рендерингу у 8К з подальшою передачею на шолом через Wi-Fi.

Ціна та конкуренти

MSI B860M Gaming Plus WiFi можна придбати за 8 539 гривень. За ці гроші ви отримуєте Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, три M.2 слоти та систему живлення (12+1+1+1) — непоганий набір.

Серед конкурентів Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E. Однак у нього слабше живлення та повільніші мережеві інтерфейси. До того ж материнська плата дорожче за героя нашого огляду.

ASRock B860M Lightning WiFi спроба “підманути долю”, отримавши краще живлення, геймерську підсвітку та непоганий звук. Але така ж ситуація з мережевими інтерфейсами, як у попереднього конкурента. До того ж AsRock має менш розвинену екосистему програмного забезпечення.

8.8 /10 Оцінка ITC.ua Програмне забезпечення 9 Зручні CLICK BIOS X та MSI Center Продуктивність 8.5 Достатня продуктивність у своєму сегменті. Живлення вистачає для Core Ultra 5, 7 — 2 generation Функції 8.5 Швидкі мережеві інтерфейси, зручний механізм встановлення/знімання накопичувачів. Ціна 9 Дуже конкурентна ціна. Нагрів 9 Невисокі температури.