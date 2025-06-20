Огляд смартфона Nubia V70 Max: що може ультрабюджетник у 2025 році

В нас вже були на тестах смартфони від бренду Nubia: ігрові монстри Nubia REDMAGIC 9 Pro та Nubia REDMAGIC 9S Pro. Але сьогодні розглянемо їх ультрабюджетну новинку Nubia V70 Max. І якщо до зовнішнього вигляду подібних смартфонів у 2025 році питань немає, бо усі вони мають більш-менш адекватний сучасний стиль, то як тут справи із залізом? Чи може смартфон за 5000 гривень стати надійним інструментом для дзвінків, соцмереж та розваг? Про усе це детально розкажемо в цьому огляді.

Nubia V70 Max Від 4274 грн. Плюси: стильний та сучасний дизайн; гарний комплект постачання; захист від пилу та вологи IP54; яскравий IPS-екран 120 Гц; тривалий час автономної роботи; швидка зарядка; підтримка двох SIM-карт і карт пам’яті одночасно; є NFC-модуль; чудове поєднання ціна/якість/можливості; комусь буде потрібен 3,5-мм аудіороз’єм Купити в Allo Мінуси: слабкий чип, посередня камера; тьмяний дисплей; найпростіший вібровідгук; немає стереозвучання; багато передвстановлених застосунків та ярликів Купити в Allo 8.1 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Nubia V70 Max

Екран 6,9 дюйма, 1600×720 пікселів, IPS, 120 Гц, 254 ppi Процесор Unisoc T606, 8 ядер, 12 нм, 2 1.6 ГГц Cortex-A75 та 6 1.6 ГГц Cortex-A55 Графічний чип ARM Mali-G57 MP1 Оперативна пам’ять 6 ГБ LPDDR4X Вбудована пам’ять 128 ГБ eMMC 5.1 Слот для карти пам’яті Є Інтерфейси та навігація GSM, 3G, 4G, USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA, LTE Датчики Акселерометр, Датчик наближення, Сканер відбитку пальців Батарея 6000 мАгод, швидка зарядка 22,5 Вт Кількість SIM-карт 2 Основна камера 50+2 Мп Фронтальна камера 8 Мп Аудіо виходи Є, 3,5 мм Корпус Пластик Рівень захисту IP-54 (Захист від бризок і пилу) Операційна система Android 15

Паковання та комплектація

Nubia V70 Max постачається у подвійному боксі білого та червоного кольорів з багатьма написами та малюнком самого телефона. Основна прямокутна коробка знаходиться в картонному «чохлі».

Всередині бачимо сам пристрій з наліпленою на дисплей плівкою, скріпку для відкривання лотка із SIM-картками, прозорий силіконовий чохол, інструкцію, гарантію, кабель USB-C та блок живлення на 22,5 Вт. Останнє зараз дуже рідкісне явище, а дивлячись на вартість пристрою, в цьому випадку це більше схоже на подарунок чи приємний бонус.

Дизайн та ергономіка

Новий бюджетний смартфон отримав пластиковий матовий корпус. В нас на огляді опинився варіант в салатовому кольорі, а є ще сіра версія.

Nubia V70 Max має сучасний стиль за виключенням передньої панелі — на екрані тут розмістили краплю для фронтальної камери. Бокові грані тонкі, а от верхня та нижня не дуже.

Корпус смартфона захищений по стандарту IP54. Це означає, що він має захист від пилу та бризок та дощу, але у воду, звісно, кидати його не можна.

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На задній панелі бачимо надпис Nubia та великий круглий випнутий модуль з камерами та окремо винесений спалах. Дивує, що його не встановили в круг, бо бачимо тут одну заглушку замість камери. Не зрозуміло чому спалах не стоїть саме в цьому місці.

На правому торці розмістили червону кнопку блокування із вбудованим сканером відбитків пальців та клавіші гучності.

На лівому торці є порт для двох сім-карт.

Зверху нічого немає.

На нижній грані бачимо 3,5-мм аудіороз’єм, мікрофон, порт USB-С та динамік.

Nubia V70 Max зручно лежить в долоні, а головне не вислизає. Пластик матовий і наче не текстурований, але корпус цупкий, тому смартфон надійно тримається в руці.

Дисплей Nubia V70 Max

Новий ультрабюджетний пристрій має IPS-екран на 6,9 дюйма з роздільною здатністю 1600×720 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Щільність пікселів тут 254 ppi.

В смартфоні немає пресетів в розділі «Кольорова температура». Тут можна крутити тільки повзунок від «Теплого» до «Прохолодного» або руками обирати головний колір на колесі. Проте є нічний режим, зручний «Режим читання» та функція «Нічний екран», що прибирає синє світло. В налаштуваннях також можна обирати між автоматичною частотою оновлення та режимами 60, 90 чи 120 Гц.

Дисплей смартфона тьмяніє під кутами, а ще тут трохи бляклі кольори, але як для цієї цінової категорії маємо адекватну збільшену частоту кадрів, маємо гарну яскравість з якою можна без проблем працювати на сонці. Я очікував від екрана за ці гроші суттєво гіршого, але попри зазначені вище недоліки він мене приємно здивував. Звісно, треба пам’ятати про яку категорію пристроїв ми говоримо.

Звук та вібровідгук

Nubia V70 Max отримав один динамік і не має стереозвучання. Звук гучний, не дзижчить на максимальній гучності, вона гарна, але відразу чутно, що звучання пласке. Але загалом я також очікував гіршого від подібної ціни, але вийшло просто нормально.

В смартфоні також є звук DTS. Тут можна обирати звучання для ігор, фільмів чи музики, або довірити усе функції «Розумний вибір», тобто штучному інтелекту. Я саме так і зробив і тільки в цьому випадку відчув хоч якусь різницю, бо коли перемикав руками інші наявні режими, то взагалі не помічав змін.

Вібрація у смартфона проста, але це не зробило її якоюсь неприємною. Просто маємо звичайний вібромотор і цього за ці гроші більш ніж достатньо.

Камери Nubia V70 Max

Nubia V70 Max оснащений подвійною основною камерою плюс допоміжний об’єктив на 0,08 Мп. Головний датчик тут на 50 Мп зі світлосилою F/1.8. Другий на 2 Мп.

В застосунку «Камера» немає стандартного пункту «Фото». Замість нього бачимо АІ Камера. Судячи з усього світлина в цьому випадку робиться у форматі 12 Мп плюс обробляється алгоритмами ШІ та, напевно, якось тут працюють допоміжні камери. А можливо, вони потрібні для режиму «Портрет».

Ще є режим «50 Мп» і саме в ньому рекомендую робити світлини на цей телефон. Різниця на екрані не дуже велика, але з цими світлинами хоч можна якось буде працювати в редакторі та більш-менш адекватно їх обробити.

Звичайно, якість фотографій посередня, але як і майже все, в цій моделі, краще, ніж я очікував. Так, є шуми та мило вдень, і це я мовчу про нічні світлини, посередня контрастність та колірний діапазон, але алгоритми створюють непогану деталізацію та роблять прийнятними кольори. Знову ж таки, як для ультрабюджетного смартфона.

Фронтальний модуль не має автофукуса, а датчик в нього на 8 Мп. Попри це камера робить непогані селфі та гарно розмиває фон в портретному режимі. І навіть немає проблем з розмиттям дрібних деталей та інших приколів, які є в суттєво дорожчих телефонах, коли на задньому фоні багато предметів.

На основну та фронтальну камеру можна писати відео включно до 1080р при 30 кадрах на секунду.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Nubia V70 Max працює на 8-ядерному чипі Unisoc T606, зробленому по технології 12 нм. В нього два ядра Cortex-A75 1.6 ГГц та шість ядер Cortex-A55 1.6 ГГц. Графічний чип тут ARM Mali-G57 MP1. Оперативної пам’яті 6 ГБ формату LPDDR4X, а вбудованої 128 ГБ формату eMMC 5.1. Додатково пам’ятаємо про слот для двох SIM-карт та окремо для картки пам’яті. Також можна додати до 6 ГБ віртуальної ОЗП.

З інтерфейсів, навігації та модулів маємо GSM, 3G, 4G, USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA, LTE. Зверну особливу увагу на наявність NFC-модуля в цій ультрабюджетній моделі. Мені подобається ця тенденція, коли виробники все частіше та більше ставлять цей корисний модуль навіть в найдоступніші моделі.

Результати бенчмарків дивіться нижче. Тести адекватні як для цього сегмента, процесор очікувано слабкий, але холодний. Проте в дорожчих на декілька тисяч бюджетних моделях начиння майже не краще. Наприклад, в того ж OPPO A5 Pro. Тому чип слабкий, але так і повинно бути. При цьому його потужності біль ніж достатньо для адекватної роботи смартфона, тим паче якщо активувати підвищену частоту оновлення. Та й для більшості сучасних популярних ігор типу Call of Duty Mobile, Wild Rift та навіть PUBG Mobile він точно підійде. Налаштування усюди будуть середніми, але в деяких іграх навіть можна ставити високі-максимальні, а десь доведеться спускати до мінімальних.

Nubia V70 Max працює на ОС Android 15 з фірмовою оболонкою MyOS 15. Вона дуже нагадує звичайний «чистий» Android, але має вбудовані застосунки плюс ігри. Також додатково вже створені деякі тематичні теки з ярликами ігор чи застосунків, які просто треба довантажити за потреби. Добре, що це все можна швидко видалити без танців з бубнами, але предвстановлених програм хотілося б трохи менше. Реклами не знайшов.

Загалом телефон працює адекватно та швидко. Звісно, іноді бувають мікрофрізи, але якщо активувати режим хоча б 90 Гц, то користуватися телефоном комфортно. Іноді забуваєш, що його ціна 5000 гривень, але також треба пам’ятати, що це ультрабюджетна модель, щоб розуміти наявні можливості.

Автономність Nubia V70 Max

Nubia V70 Max має батарею на 6000 мАгод. Є швидка зарядка на 22,5 Вт, але попри велику ємність акумулятора повне заряджання відбувається майже три години. Майте це на увазі.

В тестах PC Mark Nubia V70 Max показав достойний результат 13 годин 59 хвилин.

При стандартному використанні смартфона з автояскравістю, частотою оновлення 90 Гц, з переглядом відео на Youtube та з легким упором на мобільні ігри, смартфон легко тримає заряд повний день. Якщо ж не грати, то без проблем витримає півтора-два дні.

Досвід користування

За свій дуже приємний цінник Nubia V70 Max мені сподобався. Звісно, це пристрій-компроміс, але це можна сказати про будь-який телефон з ультрабюджетного сегмента. У новинки приємний дизайн, вона велика, тут гарний комплект з блоком живлення, що в сучасних реаліях можна вважати подарунком.

Його приємно тримати в руках навіть без чохла, як я вже писав вище. І добре, що є комплектний кейс, який не закриває симпатичний, на мою думку, свіжий колір. Не забуваємо про наявний 3,5-мм аудіороз’єм, що комусь точно знадобиться.

Вбудований в кнопку блокування сканер відбитків пальців працює адекватно. Звісно, це не швидкість сучасних ультразвукових підекранних датчиків у флагманах, але як для подібної штуки працює чудово. Але на вологі пальці не реагує.

Смартфон достатньо швидко показує себе в повсякденному користуванні, йому точно варто вмикати підвищену частоту оновлення, бо так користуватися максимально комфортно і забувається, що це ультрабюджетна модель.

Комусь не сподобаються тьмяні кольори екрана, але я не бачив смартфонів з цієї категорії, де це було б інакше. Тому це норма для такого цінника.

Основна та фронтальна камери тут найпростіші, але завдяки вбудованим алгоритмам ШІ, світлини витягуються по якості наскільки це взагалі можливо. Особливо приємно дивує фронтальна камера. Проте знову ж таки пам’ятаємо про ціну та контекст.

Ціни та конкуренти

Nubia V70 Max продається за ціною від 4274 гривень. Проте в більшості великих мереж типу «Алло» цінник смартфона складає 4999 гривень. Прайс, на мою думку, дуже адекватний. Але в цій категорії багацько подібних за можливостями моделей. Іноді вони трохи дешевші, іноді дорожчі.

Зверніть увагу на Redmi 14C з цінником від 3651 гривень, є Poco M6 4G (ціна від 4700 гривень) та Poco C75 (ціна від 3781 гривень). Якщо треба щось ще простіше, то є Motorola Moto G04 з ціною від 2950, а якщо щоб трохи краще, то є Motorola Moto G15 Power (ціна від 5700 гривень).

Також маємо Samsung Galaxy A06 (ціна від 3789 гривень) та Samsung Galaxy A16 4G (ціна від 5300 гривень), Tecno Spark 30 Pro (ціна від 5400 гривень) та HMD Pulse Pro з цінником від 3671 гривні.

8.1 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Батарея на 6000 мАгод легко дає день-півтора автономної роботи. Можна дотягнути до двох. Екран 7.5 Більш-менш нормальний IPS-екран 120 Гц, але він тьмяний, а ще не дуже виглядає під кутами. Дизайн, ергономіка 8.5 Адекватний сучасний дизайн та пластиковий корпус. Програмне забезпечення 7.5 Нормальна оболонка із сучасним рівнем кастомізації. Але тут дуже багато передвстановлених застосунків та ігор. Продуктивність, тротл. 8 Чип холодний, але слабкий. Проте для цієї категорії це ок. Камера 7.5 Для своєї цінової категорії смартфон вміє робити просто нормальні світлини. Ціна 8 У смартфона приємний цінник, а сам він вартує кожної гривні.

Висновок: Nubia V70 Max — новий ультрабюджетний телефон, який дає користувачу увесь необхідний спектр можливостей за мінімальні гроші. Смартфон отримав гарний комплект постачання, в нього приємний сучасний дизайн, велика батарея, швидка зарядка, захист від вологи та модуль NFC. Пристрій також має екран 120 Гц, проте він тьмяніший, ніж хотілося б. В нього холодний, але слабкий чип, проте наявної потужності вистачить на ігри та адекватну роботу системи. А ОС тут швидка та кастомізована, але має занадто багато застосунків «з коробки». Камера за допомогою ШІ видає нормальні, для цього сегменту, світлини, а фронтальна справляється ще краще. Якщо вам потрібен другий телефон, якщо ви плануєте купити його дитині чи батькам-пенсіонерам, то це чудовий вибір. За 5000 гривень ви отримаєте саме те, чого можна чекати від смартфона за ці гроші і навіть більше. Купити в Allo

Висловлюємо подяку мережі магазинів «Алло» за наданий на огляд смартфон Nubia V70 Max.