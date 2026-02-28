Рецензія на фільм “Блеф” / The Bluff

25 лютого на платформі Prime Video прем’єрувався пригодницький бойовик “Блеф” з Пріянкою Чопрою та прийдешнім Джонні Кейджем Карлом Урбаном у головних ролях. Серед продюсерів можна помітити імена братів Руссо, як це було в іншому проєкті Amazon з Міс Світу 2000 у кадрі — серіалі “Цитадель” (2023). Але Руссо наразі зайняті виробництвом чергових “Месників”, які плануються до виходу наприкінці року. Що ж вийшло у тутешніх кіноробів в цьому куди менш амбітному фільмі — виклали в огляді нижче.

Плюси: приємні актори у кадрі; фінальні розбірки трохи рятують від суцільної нудьги; Мінуси: нудне нісенітне кіно; у те, що відбувається на екрані слабо віриться; слабенький екшн; 4 /10 Оцінка

“Блеф” / The Bluff

Жанр пригодницький бойовик

Режисер Френк Е Флаверс

У ролях Пріянка Чопра, Карл Урбан, Ісмаель Круз Кордова, Сафія Оклі-Грін, Темуера Моррісон, Зак Морріс, Девід Філд

Прем’єра Prime Video

Рік випуску 2026

1846 рік. Як сповіщає титр на самому початку, не при Діснеї будь сказано, ера піратів у Карибському морі добігає свого кінця. З усім тим, як побачимо згодом, ще не добігла. У неспокійних водах піратське судно капітана Коннора тримає курс на мальовничий острів Кайман-Брак. Там охочі до легкої наживи мерзотники планують знайти скриню з золотими злитками, а Коннор нарешті поквитатися за давню зраду.

Змістовно “Блеф” становить саме те, що від нього можна було очікувати. Це стримінгова дурниця про банду піратів на чолі з лихим Карлом Урбаном, що береться сіяти навкруги жорстоке беззаконня — з одного боку, та про відважну воїтельку у виконанні Пріянки Чопри, єдину, хто може дати відсіч негідникам — з іншого. Здорового глузду в цій історії немає від слова зовсім.





Тут було б доречно сказати, що з таким підходом глядачу варто не звертати увагу на умовність сюжету та просто насолоджуватися невибагливим дійством (як в недавній “Команді руйнівників” на тому ж Prime Video, звідки сюди перекочував Темуера Моррісон), однак і з цим складником у фільма колосальні проблеми.

Почнемо з того, що у те, що відбувається на екрані, віриться не більше, ніж у те, що Пріянка Чопра нарешті зніметься в якомусь пристойному кіно від Amazon. У Карла Урбана на амазонівській ниві принаймні хітові “Хлопці” за спиною є, хоча це аж ніяк не скасовує факту, що у “Блефі” він — типовий злісний бовванець з фірмовим, страшенно хитрющим урбанівським поглядом. Такого Урбана ви могли бачити у тому ж “Священнику” (2011) — навіть образи тамтешнього лиходія і Коннора певною мірою схожі.

Про постановника та сценариста Френка Е. Флаверса, а також його співавтора Джо Балларіні й сказати до ладу нічого, адже в обох досить скромний послужний список, що складається переважно чи то з маловідомих короткометражок, чи з нічим непримітних робіт, про які сьогодні мало хто згадає. У Флаверса це лише друга повнометражка в кар’єрі після кримінальної драми “Гавань”, яка вийшла у далекому 2004 році. Там був непоганий акторський склад, однак критики той фільм просто знищили. Попереднім сценарним проєктом Балларіні значиться мультфільм “My Lіttle Pony у кіно”, з моменту виходу якого пройшло більш як вісім років.

Біда у тому, що у задумі цих хлопців важко вгледіти бодай одноразову розвагу на вечір. Щоб ускладнити і без того важку долю головної героїні, на її плечі для чогось навантажили ще хвору дитину (ви теж спочатку подумали, що це дівчинка?). Зате в кінцівці, не сприйміть за спойлер, малий натурально стає маминим помічником у непростому ремеслі по знищенню піратської погані поряд з тіткою — така тут теж існує, абсолютно безглуздий персонаж.

У фільмі є десь два дорослих досвідчених жителя острова, які затримуються у кадрі довше, ніж на п’ять хвилин. Цікаво, що обидва мають до біса буремне минуле, з яким вони покінчили. Першочергово це стосується, звісно, нашої крутої дівиці, але й за місцевим священником водяться грішки давно минулих днів. Якщо хтось раптом надумав схаменутися, бігом на Кайман-Брак, шукати гармонію з собою.

Хотілося б бовкнути, що на тлі суцільної екранної нісенітниці виділяється екшн, але це було б нахабною брехнею. Перестрілка у кульмінаційному акті, наприклад, зводиться до екшену рівня мультфільма “Острів скарбів” (1988), де, як не дивно, також фігурують і острів, і скарби. Зокрема в одній зі сцен героїня Чопри з оберемком рушниць напереваги нагадує Джима Гокінса.

Хто переможе у фінальній битві ви ж давно здогадалися, чи не так? Тут примітна не сама бійка, яка хоч якось розбурхує знудженого глядача, а те, що їй передувало. Перед тим як перейти до розбірок сам на сам, персонаж Урбана запропонує суперниці вийти з печери на свіже повітря — ну прямо як злий Двейн Джонсон у “Думі” (2005), який прагнув вибратися з тісних коридорів лабораторії та сказав приблизно те саме вже самому Урбану, тоді протагоністу.

Загалом у стрічці Флаверса практично нічого не працює. Після марного перегляду цього фільму та свіженького трейлеру “Мортал Комбат 2” на розум приходить лише одне — пощастило ж нескоримій красуні, що Карл Урбан постав перед нею не в образі Джонні Кейджа.