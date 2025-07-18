Ці чохли роблять Galaxy S25 сумісними з бездротовими зарядками Qi2. Огляд Spigen Ultra Hybrid

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Серія Samsung Galaxy S25 підтримує стандарт Qi2, однак для його використання потрібен чохол з вбудованими магнітами — Samsung вирішила не інтегрувати їх у свої флагманські моделі. Spigen пропонує декілька варіантів чохлів, які роблять Galaxy S25 і Galaxy S25 Ultra сумісними з магнітними аксесуарами Qi2.

Смартфони Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ і Galaxy S25 Ultra отримали сертифікацію “Qi2 Ready”, що означає можливість бездротової зарядки потужністю до 15 Вт за допомогою зарядних пристроїв стандарту Qi2. Проте в них відсутні магніти, які не лише забезпечують ідеальне позиціювання на зарядній поверхні, а й дозволяють використовувати магнітні аксесуари.

Задля вирішення цієї проблеми Spigen представила лінійку чохлів “Ultra Hybrid”, оснащених необхідними магнітами. Особливої уваги заслуговують моделі “Neo One” та “Zero One” із колекції Teardown — принт на цих чохлах імітує внутрішню будову смартфона.

Чохол Spigen Ultra Hybrid (MagFit) Neo One для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

Прозорий чохол Spigen Ultra Hybrid MagSafe Zero One White для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

Обидва чохли надзвичайно тонкі й легкі, а завдяки повітряним подушкам у кутах забезпечують додатковий захист при падіннях. Модель Spigen Slim Armor має вбудовану підставку, Slim Armor CS обладнана спеціальним відділенням для карток, а Tough Armor була розроблена за допомогою штучного інтелекту, щоб витримувати удари різної інтенсивності. Крім того, Spigen пропонує магнітні гаманці, які можна використовувати разом із захисними чохлами.

Чохол-підставка Spigen Slim Armor (MagFit) Metal Slate для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

Чохол Spigen Slim Armor CS Black для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

Чохол-підставка Spigen Tough Armor MagSafe Gunmetal для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

Захисні чохли Spigen Ultra Hybrid Qi2 для серії Galaxy S25 Ultra коштують приблизно від 1500 грн до 1800 грн залежно від моделі.

Джерело: notebookcheck