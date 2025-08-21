Читацькі дописиКрипто Читацькі дописи 21.08.2025 comment views icon

Чому USDT TRC-20 став популярнішим за Ethereum серед українських користувачів

Український ринок USDT за останні роки спостерігав за явищем: як TRON поступово витісняє Ethereum як основну мережу для переказів. Хоча раніше вибір був очевидним через нижчі комісії TRON, сьогодні ситуація змінилась. В мережі TRON вони зросли до $5-9, тоді як Ethereum після оновлення Shanghai знизив середню вартість транзакцій до $3-15. Чому ж українці не повертаються до Ethereum?

Перша причина – неймовірна швидкість TRON. Перекази в цій мережі займають лише 3 секунди, навіть під час війни, коли кожна хвилина коштує грошей. Для порівняння: в Ethereum очікування підтвердження може тривати від 1 хвилини до години. Цей фактор став вирішальним для українських OTC-бірж, фрілансерів та тих, хто пересилає кошти родичам за кордон – для них швидкість стала питанням виживання бізнесу.

Друга ключова перевага – передбачуваність витрат. Хоча комісії Ethereum залежать від gas fee, який може стрибати від $1.5 до $105, а TRON – від коливань курсу TRX, українці знайшли елегантне рішення. Вони використовують сервіси оренди енергії, які фіксують вартість ресурсів у USDT. Це дозволяє точно планувати бюджет без несподіванок.

Третій чинник – можливість додаткової оптимізації. Завдяки оренді енергії через Tron Pool Energy витрати знижуються на 65%. Додатковий бонус – зменшення цифрового сліду, що знижує ризики деанонімізації.

