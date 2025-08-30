Кінець епохи: Windows 10 відправляється на пенсію і до чого тут Linux

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Станом на 14 жовтня 2025 року майже половину всіх користувачів ПК чекають потенційні неприємності, і багато з них навіть не підозрюють про це. Microsoft припиняє підтримку Windows 10, і це означає, що ваш ПК, ваше програмне забезпечення і, можливо, навіть ваш спосіб життя може опинитися на дедалі хиткішому підґрунті.

Кінець близько

Іноді здається наче я лише недавно встановив Windows 10. Але це лише ілюзія, адже вже скоро Windows 10 виповниться 10 років. І коли настане цей ювілей, Microsoft зробить своє останнє прощання.

Microsoft відома тим, що тягне зворотну сумісність довше за будь-кого в галузі. Але прийшов час за правилами компанії відправити Windows 10 на смітник. Чому так? Відповідь у технологіях та балансі з прогресом, прибутком та уникнення зайвих неприємностей. Windows 10, хоч і здається стабільною, ніколи не була призначена для “вічного” використання.

В Microsoft діє те, що вони називають політикою життєвого циклу. Це хитрий спосіб сказати, що кожній основній версії ОС дається “солідне” десятиліття чи щось типу того. Windows XP так взагалі отримала цілих 13 років.

Але ось настав час Windows 10. Річ у тім, що Windows 11 — це не просто інший “Пуск” та дизайн. Насправді це операційна система, яка в першу чергу орієнтована на безпеку.

Вона вимагає TPM 2.0, що для більшості простих користувачів може звучати як якісь магічні слова. Але насправді це таке собі апаратне сховище для ваших ключів шифрування та цифрової ідентичності. У світі, де драйвер GPU може бути напрямком атаки зловмисників, така апаратна безпека стає для Microsoft пріоритетною.

Її можна латати та оновлювати, так, але з часом такий метод дає все більше помилок та додаткових способів для злому. Тож, починаючи з жовтня 2025 року, якщо ви не оновитеся, то залишитеся сам на сам з проблемами безпеки.

Після цієї дати Microsoft більше не надаватиме оновлень безпеки, виправлень помилок чи навіть технічної підтримки для Windows 10. Вона не перестане працювати, ні, але це вже буде класичний шлях, який повторили всі попередні операційні системи.

Ви можете подумати: ну, у мене є антивірус, я досвідчений користувач, я не заходжу на сумнівні сайти. Але цього недостатньо. Як тільки припиняться оновлення безпеки, кожна виявлена вразливість — це просто відкриті двері.

Пам’ятаєте WannaCry, який вдарив по непатчених системах на старіших версіях Windows, що не бачили оновлень безпеки роками. І ви можете бути впевнені, що зловмисники вже підкреслили жовтень 2025 року на своїх календарях.

Дехто може подумати: хіба я не можу просто заплатити Microsoft, щоб вони продовжили надсилати оновлення безпеки ще трохи? Так, це можливо.

Microsoft оголосила про програму розширених оновлень безпеки, або ESU коротко. Для домашніх користувачів це коштуватиме $30 за перший рік, що досить непогано.

Якщо ви плануєте використовувати Windows 10 до 2030-х, це “така собі” ідея. Але які інші варіанти? Ну, по-перше, і найочевидніше, якщо ваша машина підтримує оновлення до Windows 11 — це шлях найменшого опору. Так, це не рішення в один клік, адже Windows 11 має апаратні вимоги, які змусили багатьох людей чухати потилицю відчуваючи себе “покинутими.”

Вона хоче безпечне завантаження, вона хоче TPM 2.0, вона хоче процесор не з епохи Палеоліту. Але якщо ваша машина відповідає вимогам, оновлення безплатне.

Linux? Ви серйозно?

Якщо ваш ПК не підтримує Windows 11, у вас два варіанти. Оновити апаратне забезпечення якось або подивитися на альтернативи.

Давнім користувачам Windows, ідея перейти на Linux може здаватися божевільною, викликаючи асоціації з незрозумілими командами терміналу і kernel panic. Зрештою, я вперше запустив Linux вже декілька десятиліть назад, коли це дійсно здавалось сміливим експериментом.

Linux у 2025 році — це не командний рядок вашого діда. Дистрибутиви на кшталт Ubuntu чи Mint створені з урахуванням колишніх користувачів Windows. Вони йдуть з повноцінними середовищами, офісними програмами, магазинами додатків, і не страждають від примусових оновлень чи телеметрії на кожному кроці.

Звісно, цей варіант не для всіх, особливо якщо ви покладаєтеся на програмне забезпечення на кшталт продуктів Adobe, пропрієтарних інструментів для інженерії чи розробки. Але для багатьох повсякденних користувачів — перегляд, електронна пошта, легка продуктивність цього більш ніж достатньо.

Це непоганий варіант для тих, хто не може чи не хоче оновлювати старіше обладнання і хто хоче все ще хвилюється за безпеку. Я вже писав про “легкі” дистрибутиви для слабких комп’ютерів, а також розповідав про свої улюблені оболонки Linux.

Звісно, багато людей нічого не робитимуть. Але залишаючись з Windows 10, з припиненням оновлень ви побачите, як повільно “вислизаєте” з екосистеми. Нові додатки почнуть видавати помилки, перестануть виходити драйвери, браузери попереджатимуть, що ваша система тепер не підтримується й одного дня ви спробуєте встановити щось, можливо, новий принтер, можливо, гру, куплену в Steam, і воно просто не запрацює. Хоча, тим хто пройшов цей шлях з Windows XP, 7, 8, 8.1 — це не буде несподіванкою. Саме тоді починаєш розуміти, що цифровий світ рушив далі, а ви ні.

Бунтарі

Але є ще одна цікава категорія людей, про яку я хочу поговорити, — бунтарі. Люди, які кажуть: мені байдуже, що вона непідтримувана, я використовуватиму Windows 10, доки не висохнуть електроліти, або полімери не перетворяться на порох. Чудово розумію таких людей, адже теж був таким.

Є певний бунтарський шарм у вичавлюванні кожного останнього циклу з машини, яку ви знаєте дуже довго і яка стала майже рідною.

Якщо ви вже йдете цим шляхом, робіть це з розумом. Не запускайте на такій системі свій банківський додаток та не зберігайте важливу інформацію, чи паролі.