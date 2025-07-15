Компактний павербанк Pitaka: вага 118 г, батарея 5000 мА·год та швидка бездротова зарядка 15 Вт

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Компанія Pitaka вже деякий час пропонує свій магнітний павербанк з корпусом із арамідного волокна. Легкий і тонкий аксесуар оснащений акумулятором ємністю 5000 мА·год і підтримує швидку бездротову зарядку потужністю до 15 Вт. Заряджати можна один пристрій — як по бездротовій технології, так і через дротове з’єднання. Павербанк доступний для придбання в Україні за ціною 3999 грн.

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Новинка стала глобальним релізом компанії Pitaka. Цей магнітний павербанк орієнтований переважно на смартфони та здатен забезпечити заряд на цілий день. Завдяки сертифікації Qi2, він підтримує бездротову зарядку потужністю до 15 Вт, а через USB-C порт забезпечує дротову зарядку потужністю до 20 Вт.

Корпус павербанка виготовлений із впізнаваною текстурованою поверхнею з арамідного волокна та матовим металевим покриттям. Хоча пристрій насамперед рекламували як сумісний з iPhone, він також підтримує Android-смартфони з функцією MagSafe або Qi2. Габарити павербанка становлять 102 × 70 × 8,8 мм, а вага — лише 118 г, що робить його ідеальним для щоденного використання. Завдяки вбудованим потужним магнітам пристрій надійно фіксується на сумісних гаджетах.

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На відміну від інших павербанків, як-от Ugreen 100 W чи Anker Zolo з вбудованими дисплеями, ця модель оснащена LED-індикаторами для відображення рівня заряду батареї. Крім того, Pitaka інтегрувала технологію інтелектуального контролю температури, що захищає пристрій від перегріву під час заряджання.

Павербанк доступний у кольорах із фірмовим покриттям з арамідного волокна: Moonrise (Світанок), Black (Чорний), Sunset (Захід), Alien (Космос), Forest Green (Лісовий зелений) та Ocean Blue (Океанічний синій). Продається він за 3999 грн через офіційних дистриб’юторів та онлайн-магазини.

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Джерело: notebookcheck.net