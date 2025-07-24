Дописи Дописи 24.07.2025 comment views icon

Магнітний гаманець Pitaka Magnetic Woven Wallet для чохла: міцний, надійно кріпиться та не додає об’єму

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iCases.ua

Блог компанії

Pitaka — виробник, який здобув репутацію завдяки високоякісним аксесуарам із арамідного волокна для смартфонів. І зверніть увагу: йдеться не лише про чохли. Хоча компанія починала саме з них, сьогодні в її асортименті є також ремінці для годинників, сумки, підставки для iPad та інші аксесуари.

Усе це гармонійно поєднується, особливо якщо ви цінуєте преміальні фактури з арамідного волокна, які Pitaka вивела на новий рівень. І тепер з’явився ще один стильний аксесуар, що доповнює колекцію!

MagSafe-гаманець Pitaka Woven Wallet

Джерело: phonearena.com

Останні розробки Pitaka у сфері дизайну — це вплетення кольору в текстуру для створення візерунків, градієнтів і глибоких відтінків. Візуальні рішення Sunset і Moonrise — яскравий приклад: перший варіант теплий, насичений, ніби палаючий; другий — спокійний, холодний і врівноважений.

Тепер ви можете доповнити свій чохол відповідним MagSafe-гаманцем, виготовленим із гнучкого арамідного волокна з тим самим фірмовим плетінням. А для прихильників класичного функціонального стилю — доступна стримана чорно-сіра версія.

Магнітний гаманець Pitaka Magnetic Woven Wallet Sunset купити

Сумісність із MagSafe і не тільки

Гаманець призначений не лише для iPhone. Сьогодні багато популярних Android-смартфонів мають спеціальні чохли з вбудованим магнітним кільцем у потрібному місці. Наприклад, фірмові чохли Pitaka MagEZ для S25 Ultra або інноваційний кейс PinButton також мають MagSafe-сумісність.

Тож Magnetic Woven Wallet — ідеальне доповнення до вашого надійного чохла Pitaka. Кріпиться він надійно, завдяки потужному магнітному з’єднанню.

Гнучкий, але міцний

Джерело: phonearena.com

Pitaka розробила матеріал Cadmyra спеціально для створення аксесуарів, які поєднують гнучкість із міцністю та стійкістю до подряпин — характерними рисами високоякісного арамідного волокна. У планах компанії — використовувати Cadmyra у гаманцях, рюкзаках, валізах та інших аксесуарах майбутнього. І Magnetic Woven Wallet — перший виріб, який дає змогу познайомитися з цим матеріалом у дії.

Магнітний гаманець Pitaka Magnetic Woven Wallet Moonrise купити 

Що таке Cadmyra? У своїй основі — це сплетіння арамідного волокна високого класу, поєднане з міцними полімерними матеріалами. Як правило, такий спосіб обробки дає міцний, але надто простий і технічний результат — без глибини текстури й із помітним індустріальним характером.

Однак Pitaka змогла надати йому преміальної глибини та м’якості. Завдяки вдало підібраним полімерним сполукам і гнучкому волокну вдалося створити фініш, який за відчуттям нагадує високоякісну натуральну шкіру — але з усіма перевагами міцного композиту.

Матеріал не боїться екстремальних температур, вологи чи УФ-випромінювання — не деформується, не тьмяніє, не тріскається. У тестах із моделюванням тривалого впливу сонця матеріал продемонстрував лише мінімальне вицвітання, без відшарування чи будь-яких пошкоджень.

Попри це, гаманець залишається гнучким. Він вміщує до 2 карт, не втрачаючи форми й вигляду. admyra поєднує в собі відчуття м’якості, притаманне шкірі, та характерну текстуру арамідного волокна.

Тонкий і легкий

Джерело: phonearena.com

Magnetic Woven Wallet важить усього 38 грамів і практично не додає об’єму вашому смартфону. Якщо підібрати чохол з таким самим плетінням, гаманець виглядатиме як частина цілісного дизайну — стильно та гармонійно.

Тож завдяки витонченому дизайну та покриттю з Cadmyra, цей гаманець — це:

  • Ідеальне доповнення до екосистеми Pitaka — з надійним магнітним зчепленням
  • Зручність у щоденному користуванні — компактний, але вміщує дві картки
  • Практичність у подорожах і бізнесі — швидкий доступ до картки доступу чи посвідчення

Magnetic Woven Wallet від Pitaka доступний у трьох варіантах дизайну, й вартість його становить 2499 грн.

Джерело: phonearena.com

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