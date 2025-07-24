Магнітний гаманець Pitaka Magnetic Woven Wallet для чохла: міцний, надійно кріпиться та не додає об’єму

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Pitaka — виробник, який здобув репутацію завдяки високоякісним аксесуарам із арамідного волокна для смартфонів. І зверніть увагу: йдеться не лише про чохли. Хоча компанія починала саме з них, сьогодні в її асортименті є також ремінці для годинників, сумки, підставки для iPad та інші аксесуари.

Усе це гармонійно поєднується, особливо якщо ви цінуєте преміальні фактури з арамідного волокна, які Pitaka вивела на новий рівень. І тепер з’явився ще один стильний аксесуар, що доповнює колекцію!

MagSafe-гаманець Pitaka Woven Wallet

Останні розробки Pitaka у сфері дизайну — це вплетення кольору в текстуру для створення візерунків, градієнтів і глибоких відтінків. Візуальні рішення Sunset і Moonrise — яскравий приклад: перший варіант теплий, насичений, ніби палаючий; другий — спокійний, холодний і врівноважений.

Тепер ви можете доповнити свій чохол відповідним MagSafe-гаманцем, виготовленим із гнучкого арамідного волокна з тим самим фірмовим плетінням. А для прихильників класичного функціонального стилю — доступна стримана чорно-сіра версія.

Магнітний гаманець Pitaka Magnetic Woven Wallet Sunset купити

Сумісність із MagSafe і не тільки

Гаманець призначений не лише для iPhone. Сьогодні багато популярних Android-смартфонів мають спеціальні чохли з вбудованим магнітним кільцем у потрібному місці. Наприклад, фірмові чохли Pitaka MagEZ для S25 Ultra або інноваційний кейс PinButton також мають MagSafe-сумісність.

Тож Magnetic Woven Wallet — ідеальне доповнення до вашого надійного чохла Pitaka. Кріпиться він надійно, завдяки потужному магнітному з’єднанню.

Гнучкий, але міцний

Pitaka розробила матеріал Cadmyra спеціально для створення аксесуарів, які поєднують гнучкість із міцністю та стійкістю до подряпин — характерними рисами високоякісного арамідного волокна. У планах компанії — використовувати Cadmyra у гаманцях, рюкзаках, валізах та інших аксесуарах майбутнього. І Magnetic Woven Wallet — перший виріб, який дає змогу познайомитися з цим матеріалом у дії.

Магнітний гаманець Pitaka Magnetic Woven Wallet Moonrise купити

Що таке Cadmyra? У своїй основі — це сплетіння арамідного волокна високого класу, поєднане з міцними полімерними матеріалами. Як правило, такий спосіб обробки дає міцний, але надто простий і технічний результат — без глибини текстури й із помітним індустріальним характером.

Однак Pitaka змогла надати йому преміальної глибини та м’якості. Завдяки вдало підібраним полімерним сполукам і гнучкому волокну вдалося створити фініш, який за відчуттям нагадує високоякісну натуральну шкіру — але з усіма перевагами міцного композиту.

Матеріал не боїться екстремальних температур, вологи чи УФ-випромінювання — не деформується, не тьмяніє, не тріскається. У тестах із моделюванням тривалого впливу сонця матеріал продемонстрував лише мінімальне вицвітання, без відшарування чи будь-яких пошкоджень.

Попри це, гаманець залишається гнучким. Він вміщує до 2 карт, не втрачаючи форми й вигляду. admyra поєднує в собі відчуття м’якості, притаманне шкірі, та характерну текстуру арамідного волокна.

Тонкий і легкий

Magnetic Woven Wallet важить усього 38 грамів і практично не додає об’єму вашому смартфону. Якщо підібрати чохол з таким самим плетінням, гаманець виглядатиме як частина цілісного дизайну — стильно та гармонійно.

Тож завдяки витонченому дизайну та покриттю з Cadmyra, цей гаманець — це:

Ідеальне доповнення до екосистеми Pitaka — з надійним магнітним зчепленням

Зручність у щоденному користуванні — компактний, але вміщує дві картки

Практичність у подорожах і бізнесі — швидкий доступ до картки доступу чи посвідчення

Magnetic Woven Wallet від Pitaka доступний у трьох варіантах дизайну, й вартість його становить 2499 грн.

Джерело: phonearena.com