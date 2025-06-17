Nomad ChargeKey V2 – компактний кабель для швидкого заряджання, який вас здивує. Ціна та характеристики

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Nomad ChargeKey версії 2 зберіг усі переваги попередньої моделі, але тепер підтримує швидше заряджання та передачу даних.

Коротко про головне:

Nomad ChargeKey V2 продається за 1399 грн.

Ця версія зручного аксесуару забезпечує заряджання з потужністю до 240 Вт для ноутбуків і передачу даних на швидкості до 10 Гбіт/с.

Втім, для деяких користувачів його коротка довжина може здатися надто обмежувальною.

Кабель Nomad ChargeKey USB-C to USB-C 240W V2 купити

Хоч я постійно користуюсь кабелями USB-C — для заряджання або роботи, — особливої уваги їм ніколи не приділяв. Завжди здавалося, що всі вони однакові, а різниця між ними — майже непомітна. Я зазвичай просто кидаю їх до ящика з дрібницями і витягую лише тоді, коли потрібно. Та й взагалі, що нового можна придумати в кабелі для смартфона?

Але цю думку змінив мій досвід з новим ChargeKey V2 від Nomad. Цей компактний USB-C-аксесуар — те, чого мені бракувало вже роками. Він забезпечує швидке заряджання й має компактний дизайн, який ніколи не заплутається у кишені або сумці. Вам більше не доведеться витрачати п’ять хвилин, щоб розплутати звичайний кабель.

Як випливає з назви, це вже друге покоління продукту. І хоча зовні воно майже не відрізняється від попередньої моделі, деякі покращення все ж є.

Надійність у кожній деталі

ChargeKey V2 зберіг головну перевагу попередніх моделей — міцну конструкцію. І корпус кабелю, і невелике з’єднувальне кільце виготовлені з гальванізованого цинку, що захищає аксесуар від зовнішніх пошкоджень і корозії. Ви помітите, що в петлі замка достатньо місця, щоб прикріпити аксесуар до ключів або рюкзака.

Nomad подбав і про інші деталі. Кабель покрито не пластиковою, а нейлоновою опліткою, яка значно підвищує його зносостійкість. На відміну від стандартних USB-C кабелів, цей можна крутити у різні боки — він не порветься.

Також були внесені деякі естетичні зміни, хоча вони настільки непомітні, що ви, можливо, навіть не звернете на них уваги. Наприклад, форм-фактор трохи збільшено, а гальванізоване покриття цинком стало більш блискучим.

Швидке заряджання

Nomad ChargeKey — це USB-C кабель з потужністю до 240 Вт, який дозволяє швидко заряджати мобільні пристрої. Я вирішив перевірити це на практиці.

Спершу я підключив Moto G Power до павербанку Anker через ChargeKey. На заряджання до 50% пішло приблизно 50 хвилин, а до повного заряду — трохи менше двох годин. Наступним кроком я заряджав ноутбук від цього ж павербанку — на 40% зарядка тривала близько двох годин (далі павербанк розрядився).

Після цього я повторив ті ж тести з кабелем, який йшов у комплекті з павербанком. Час заряджання майже не відрізнявся. На перший погляд це може здатися розчаруванням — мовляв, ChargeKey не показав чогось видатного. То невже він не кращий за звичайний кабель?

Насправді — кращий. Стандартні кабелі не мають такої міцної конструкції, як ChargeKey. А це важливий аргумент при покупці, адже подовжений термін служби означає економію — не доведеться купувати нові кабелі так часто.

Кабель Nomad ChargeKey USB-C to USB-C 240W V2 купити

Швидка передача даних

Ще одна перевага Nomad ChargeKey, якої можуть не мати інші кабелі, — передача файлів зі швидкістю до 10 Гбіт/с. В одному з тестів я перекинув 150 зображень зі смартфона на ноутбук. Процес зайняв близько 40 секунд. Передавання більших обсягів даних триває довше: наприклад, папка на 10 ГБ копіювалася приблизно 5,5 хвилин.

Nomad ChargeKey V2 коштує 1399 грн. Я рекомендую цей аксесуар всім, хто хоче мати з собою USB-C кабель щодня, але не бажає, щоб довгий дріт плутався в кишені чи сумці.

Джерело: zdnet.com

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.