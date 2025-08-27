Nomad випустила оновлений 240W USB-C ChargeKey кабель з передачею даних на швидкості 10 Гбіт/с

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Компанія Nomad нещодавно представила нове покоління свого популярного аксесуара — ChargeKey. Це компактний USB-C кабель, розрахований на щоденне носіння на ключах або в наборі EDC, який тепер підтримує не лише зарядку, а й швидку передачу даних для iPhone, iPad, MacBook Pro, Android-пристроїв та багато чого іншого — і все це лише за 1399 грн. Нижче — більш детальний огляд і перші враження від оновленого Nomad ChargeKey. Можливо, це найкращий міні-USB-C кабель, який я коли-небудь тестував.

ChargeKey нового покоління — преміальний формат для зарядки та передачі даних у дорозі

Перед вами — нова версія ChargeKey від Nomad. Це надкомпактний USB-C кабель: два конектори USB-C з’єднані коротким кабелем, обплетеним нейлоновою косичкою, а вгорі — металева петля, яку легко прикріпити до ключів, рюкзака чи будь-чого подібного.

Виглядає цей аксесуар справді преміально. Крім нейлонової оплетки, маємо корпус із цинку з гальванічним покриттям, що захищає роз’єми, а також магнітне з’єднання двох кінців — щоб кабель не бовтався, а тримався разом акуратно, коли не використовується. Це дрібниця, але надзвичайно приємна.

Кабель Nomad ChargeKey USB-C to USB-C 240W V2 купити

Основні характеристики:

Плетений нейлоновий кабель

Корпус конекторів з електрополірованого цинку

Магнітне кріплення роз’ємів між собою

Формат USB-C на USB-C

Підтримка потужності до 240 Вт

Швидкість передачі даних — до 10 Гбіт/с (USB 3.1)

Для чого створений Nomad ChargeKey?

Його основна місія — щоб USB-C кабель завжди був під рукою, не заплутуючись клубком в кишені чи рюкзаку. Він ідеально підходить для швидкої зарядки, але тепер ще й для передачі файлів.

Попередня версія ChargeKey підтримувала тільки зарядку — максимум до 60 Вт. Уже тоді це було непогано для мініатюрного аксесуара. Але тепер Nomad суттєво прокачала можливості: нова версія підтримує до 240 Вт для зарядки і швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с — це найвищий показник, зокрема і для iPhone.

Перші враження від використання

Новий Nomad ChargeKey вже доступний для замовлення. І це черговий приклад того, як бренд створює справді корисний технічний аксесуар, який і виглядає стильно, і чудово виконує свою функцію. За кілька днів тестування кабель показав себе відмінно — працює стабільно, не обтяжує, легко носиться з собою.

Багато міні-SSD або кард-рідерів для iPhone та iPad часто комплектуються короткими, іноді незручними кутовими кабелями. Але майже жоден із них не виглядає достатньо презентабельно, щоби повісити його на ключі як брелок. І майже жоден не підтримує такі самі потужності та швидкості, як ChargeKey.

Підсумок

Я не часто ношу техніку як брелок, але новий ChargeKey цілком заслуговує на місце у моєму мінімалістичному наборі. Це, без перебільшень, один із найкращих міні-кабелів USB-C, які можна мати з собою. На додачу до одного довгого кабелю, який завжди варто мати про запас, цей — ідеальний короткий, охайний і надійний варіант. Для MacBook і iPad він виявився не менш зручним — чудово підходить для підключення зовнішнього SSD чи швидкої зарядки.

Я не знаю, як у вас, але в більшості випадків, коли мені потрібно швидко передати файли чи зарядити пристрій у дорозі, довгий кабель — це зайвий клопіт. Щось на кшталт нового рішення від Nomad — значно елегантніше. Довгий кабель усе одно буде з вами, коли справді знадобиться, але ChargeKey — це організованість, практичність і стиль в одному корпусі.

Можливо, єдине, чого йому бракує — це підтримка Apple Find My, але це зауваження можна застосувати до будь-якої речі, яку ви носите із собою щодня.

Джерело: 9to5toys.com