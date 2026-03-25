Нові аксесуари ESR для iPad: від нової альтернативи Apple Pencil із інтеграцією Find My до чохла-клавіатури

Компанія ESR має лінійку аксесуарів, створених спеціально для моделей iPad від Apple. Ці продукти пропонують розширену функціональність і захист для користувачів планшетів. Лінійка орієнтована на студентів, професіоналів і творчих користувачів та включає нову альтернативу Apple Pencil із інтеграцією Find My, магнітні чохли, чохли-клавіатури та захисніе скло.

«З нашою новою лінійкою аксесуарів для iPad ми переосмислюємо універсальність — створюємо аксесуари, які легко інтегруються в будь-який сценарій використання: навчання, роботу чи розваги», — зазначив генеральний директор ESR Тім Ву. «Розроблена для нового покоління користувачів, ця лінійка покращує досвід використання iPad, відкриваючи більше можливостей для творчості, продуктивності та задоволення без обмежень.»

Нова лінійка аксесуарів ESR охоплює широкий спектр сценаріїв використання. Вона включає не лише стилус із сертифікованою Apple інтеграцією Find My, але й магнітні чохли, чохли-клавіатури та захисне скло, повідомили в ESR.

ESR Geo Digital Pencil: альтернатива Apple Pencil з інтеграцією Find My

ESR заявляє, що це перший стилус для iPad із сертифікованою Apple інтеграцією Find My. Стилус також має зручні швидкі команди та доступний у трьох кольорах. Сумісний з iPad 11/10/9/8 поколінь, iPad Air 13/11, iPad Pro 12.9/13/11 та iPad mini 7/6/5.

Переваги:

Працює з Find My

Сумісний з усіма актуальними iPad

Доступна ціна

Недоліки:

Немає бездротової зарядки

Це перший сторонній стилус, створений за аналогією з Apple Pencil Pro, із повноцінною інтеграцією Find My від Apple, що дозволяє завжди відстежувати місцезнаходження стилуса.

Geo Digital Pencil підтримує Bluetooth-підключення, має налаштовувані швидкі дії та функцію контролю заряду батареї. Завдяки швидкій зарядці через USB-C він забезпечує до 12 годин роботи після лише 30 хвилин заряджання. Підтримка нахилу, ігнорування дотиків долоні (palm rejection) та точний наконечник 1,5 мм створюють природне відчуття під час письма та малювання. За словами ESR, він пропонує досвід, співставний з Apple Pencil, але за більш доступною ціною.

Магнітний чохол ESR Flip Magnetic Case

Цей магнітний чохол із підставкою підтримує кілька кутів перегляду та має вбудований тримач для Apple Pencil або іншого стилуса.

Переваги:

Стабільний

Кілька кутів перегляду

Тримач для стилуса

Доступна ціна

Недоліки:

Не сумісний зі старішими iPad

До колекції ESR входить Flip Magnetic Case з тримачем для стилуса. Це спрощена версія відзначеного нагородою Red Dot чохла Shift Magnetic Case. Flip Case підтримує кілька кутів — 45° або 60° для перегляду та 25° для письма, що робить його зручним для різних задач. Стабільна магнітна підставка працює майже на будь-якій поверхні — від столу до колін. А вбудований тримач дозволяє завжди тримати стилус під рукою.

Для тих, кому потрібна максимальна гнучкість, флагманський Shift Magnetic Case підтримує шість режимів використання та дев’ять стабільних кутів огляду. Він підходить як для вертикальної, так і горизонтальної орієнтації. Серед особливостей — піднятий екран для комфортного набору тексту та можливість кріплення iPad до холодильника або інших металевих поверхонь. Легка знімна задня частина дозволяє легко змінювати режими, зберігаючи захист пристрою.

Чохол-клавіатура ESR Rebound Magnetic Keyboard Case 360

Цей чохол-клавіатура для iPad Air підходить для 13-дюймових моделей iPad Air. Оснащений магнітною підставкою з можливістю встановлення в портретному та альбомному режимах. Має мультисенсорний трекпад.

Переваги:

Мультисенсорний трекпад

Підтримка портретного та альбомного режимів

Недоліки:

Висока ціна

ESR також представила чохли-клавіатури, які перетворюють iPad на повноцінну робочу станцію. Преміальний Rebound Magnetic Keyboard Case 360 поєднує надійну магнітну підставку та знімний задній чохол. Він підтримує різні кути огляду як у вертикальному, так і горизонтальному положенні. Чохол оснащений функціональним трекпадом із підтримкою жестів, а також клавішами ножичного типу з трирівневим підсвічуванням у 12 кольорах, зазначає ESR.

Для тих, хто шукає більш доступний варіант, стандартний Rebound Magnetic Keyboard Case пропонує фіксований кут нахилу магнітної підставки для повсякденних робочих задач.

Захисне скло ESR Paper-Feel Magnetic Screen Protector

Пишіть і малюйте, як на папері, завдяки знімній і багаторазовій матовій поверхні з антибліковим ефектом. Сумісне із загартованими захисними стеклами.

Переваги:

Ефект письма як на папері

Легко встановлюється і знімається

Антиблікове покриття

Недоліки:

Немає

ESR також розширила серію захисних стекол UltraFit для iPad. Вони використовують покращений двоетапний метод встановлення, який допомагає уникнути бульбашок і пилу та забезпечує точне вирівнювання.

UltraFit Classic Screen Protector має вдвічі більшу міцність у порівнянні зі стандартними захисними стеклами, зберігаючи чіткість зображення. Для художників і тих, хто часто робить нотатки, Paper-Feel Magnetic Screen Protector створює текстуровану поверхню, що імітує папір. Магнітне кріплення дозволяє встановлювати його понад 10 000 разів.

Джерело: cultofmac.com