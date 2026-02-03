Дописи Дописи 03.02.2026 comment views icon

Три режими підключення, батарея 3750 мА·год та RGB-підсвічування. Огляд клавіатури KZZI K75 Lite

author avatar

iCases.ua

Блог компанії

У цій статті я розповідаю про механічну клавіатуру KZZI K75 Lite — модель з gasket-mount конструкцією, 75% hot-swappable розкладкою та трьома варіантами підключення. Вартість клавіатури складає всього 3 799 грн.

Плюси

  • Хороший час автономної роботи
  • Якісне RGB-підсвічування з кількома режимами
  • Підтримка переназначення клавіш і макросів
  • Чудово підходить для набору тексту та ігор
  • Приємний звук під час друку

Мінуси

  • 75% розкладка підійде не всім
  • Пластиковий корпус
Джерело: primeaudio.org

Бренд KZZI був заснований у 2021 році з фокусом на ретро-естетику та модні тренди. Модель K75 Lite має gasket-mount конструкцію. Усередині використано 5 шарів шумоізоляції для зменшення порожнього звучання та резонансу корпусу.

Підключити K75 Lite можна трьома способами: через USB, Bluetooth або бездротово по 2.4 GHz. Клавіатура повністю hot-swappable і підтримує більшість перемикачів з 3-pin / 5-pin без необхідності пайки.

Джерело: primeaudio.org
Джерело: primeaudio.org

K75 Lite оснащена акумулятором ємністю 3750 мА·год, якого вистачає приблизно на 30 годин роботи з увімкненим RGB-підсвічуванням і до значно солідніших 200 годин — з вимкненим підсвічуванням.

Бездротова клавіатура KZZI K75 Lite Wireless Keyboard UA\ENG (Rainbow Switch) Nezuko Purple купити

Дизайн

Джерело: primeaudio.org
Джерело: primeaudio.org
Джерело: primeaudio.org

Корпус виготовлений із пластику, але він має відчутну вагу та лише мінімальний люфт. У правому верхньому куті клавіатури розташований перемикач режимів підключення — він знаходиться прямо під рядом індикаторних світлодіодів, які винесені на невеликий виступ. Знизу ми бачимо 4 гумові ніжки та ніжки з регулюванням висоти у два положення. Тут же розміщено бездротовий 2.4 GHz-донгл, який вставляється поряд з алюмінієвою інформаційною пластиною.

Джерело: primeaudio.org

Порт USB-C знаходиться на задньому торці клавіатури, а ліворуч від індикаторів стану розміщений невеликий логотип Kzzi. Кейкапи — double-shot PBT у профілі Cherry, який зараз вважається одним із найпопулярніших. У варіанті кольору Lite Black (саме він у мене) кейкапи мають бокове маркування та напівпрозорі символи.

K75 Lite оснащена RGB-підсвічуванням зі стандартним набором різних світлових ефектів, які можна перемикати як за допомогою комбінацій клавіш, так і через фірмове програмне забезпечення Kzzi.

Програмне забезпечення

Софт для K75 Lite дуже схожий на на Epomaker та Yunzii — він доволі базовий. Водночас тут є все необхідне: переназначення клавіш, режими RGB-підсвічування та макроси. 

Друк і відчуття під час використання KZZI K75 Lite

Мій екземпляр KZZI K75 Lite був оснащений лінійними перемикачами KZZI Pom. Це лінійний, не клікаючий тип свічів із невеликою силою спрацювання.

Попри пластиковий корпус, K75 Lite забезпечує вражаючий звук набору, який балансує між thocky та clacky. Він не надто гучний і не занадто тихий, тож клавіатура чудово підходить для офісного використання — ви не будете заважати колегам. Так само вона добре підходить і для дому, дозволяючи друкувати або грати, не турбуючи сусідів по кімнаті, які можуть навчатися, спати або займатися іншими справами.

Моя точність набору на K75 Lite була вище середньої, з мінімальною кількістю хибних натискань або подвійних спрацювань. Клавіші з gasket-mount кріпленням дають приємне амортизування, водночас зберігаючи чітке та впевнене відчуття дна. До того ж заводське мастило перемикачів відчувається дуже плавним — без люфтів чи залипань.

Джерело: primeaudio.org

Висновок

Зараз чудовий момент, щоб зануритися у світ кастомних клавіатур, і KZZI K75 Lite є яскравим прикладом якісної моделі за доступною ціною. Вона пропонує хорошу якість збірки, три режими підключення, тривалий час автономної роботи, яскраве RGB-підсвічування і, що найважливіше, справді приємний досвід набору тексту.

Бездротова клавіатура KZZI K75 Lite Wireless Keyboard UA\ENG (Rainbow Switch) Nezuko Purple купити

Ви можете отримати знижку 10% за промокодом Kzzi10

Джерело: primeaudio.org

Популярні дописи

arrow left
arrow right
Синдром вічного очікування зіграв злий жарт, або як ви проспали час апгрейду ПК
Реальна ціна за туманні перспективи: штучний інтелект, чи "великий комбінатор"?
Мої улюблені телефони з 2000-х: коли мобільний був більше, ніж просто гаджет
Цифрові комплекси міленіалів: Tik-Tok-фобія та звички з минулого
Stranger Things: Дуже дивні і Дуже Довгі Дива
Майбутнє ІТ: на порозі революційних змін, чи все вже було?
dat.A: коли бази даних стають зрозумілими
DLSS очима геймера: чи не вбиває AI-апскейлінг "справжню" картинку?
ТОП 5 помилок, які я постійно бачу у новачків з електровелосипедами
ТОП аніме 2025 року: Anime Awards 2026. Частина Друга
The Game Awards 2025: підсумки та експертні коментарі
Чи є Python в онлайні? Так, і це ЄPython
Чи здатний штучний інтелект до справжньої творчості: алгоритм, або натхнення
Найкращі ігри у легендарному всесвіті Star Wars
Некстген, якого ми не дочекалися: чому графіка в іграх відійшла на другий план
Огляд гри Despelote: коротка мандрівка до дитинства на іншій стороні земної кулі
Хто відповідає за дії штучного інтелекту: розподіл відповідальності між розробником та користувачем
Ніяких "відосиків" та Instagram, або як уряди світу обмежують неповнолітніх від соціальних мереж
Ілюзія аполітичності софту: мовчання, яке коштує дорожче за ліцензії
Чому Дюна — унікальний шедевр наукової фантастики: нове середньовіччя від Френка Герберта
Чому я не згоден з переможцями Game of the Year 2025
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати