Три режими підключення, батарея 3750 мА·год та RGB-підсвічування. Огляд клавіатури KZZI K75 Lite

У цій статті я розповідаю про механічну клавіатуру KZZI K75 Lite — модель з gasket-mount конструкцією, 75% hot-swappable розкладкою та трьома варіантами підключення. Вартість клавіатури складає всього 3 799 грн.

Плюси

Хороший час автономної роботи

Якісне RGB-підсвічування з кількома режимами

Підтримка переназначення клавіш і макросів

Чудово підходить для набору тексту та ігор

Приємний звук під час друку

Мінуси

75% розкладка підійде не всім

Пластиковий корпус

Бренд KZZI був заснований у 2021 році з фокусом на ретро-естетику та модні тренди. Модель K75 Lite має gasket-mount конструкцію. Усередині використано 5 шарів шумоізоляції для зменшення порожнього звучання та резонансу корпусу.

Підключити K75 Lite можна трьома способами: через USB, Bluetooth або бездротово по 2.4 GHz. Клавіатура повністю hot-swappable і підтримує більшість перемикачів з 3-pin / 5-pin без необхідності пайки.

K75 Lite оснащена акумулятором ємністю 3750 мА·год, якого вистачає приблизно на 30 годин роботи з увімкненим RGB-підсвічуванням і до значно солідніших 200 годин — з вимкненим підсвічуванням.

Дизайн

Корпус виготовлений із пластику, але він має відчутну вагу та лише мінімальний люфт. У правому верхньому куті клавіатури розташований перемикач режимів підключення — він знаходиться прямо під рядом індикаторних світлодіодів, які винесені на невеликий виступ. Знизу ми бачимо 4 гумові ніжки та ніжки з регулюванням висоти у два положення. Тут же розміщено бездротовий 2.4 GHz-донгл, який вставляється поряд з алюмінієвою інформаційною пластиною.

Порт USB-C знаходиться на задньому торці клавіатури, а ліворуч від індикаторів стану розміщений невеликий логотип Kzzi. Кейкапи — double-shot PBT у профілі Cherry, який зараз вважається одним із найпопулярніших. У варіанті кольору Lite Black (саме він у мене) кейкапи мають бокове маркування та напівпрозорі символи.

K75 Lite оснащена RGB-підсвічуванням зі стандартним набором різних світлових ефектів, які можна перемикати як за допомогою комбінацій клавіш, так і через фірмове програмне забезпечення Kzzi.

Програмне забезпечення

Софт для K75 Lite дуже схожий на на Epomaker та Yunzii — він доволі базовий. Водночас тут є все необхідне: переназначення клавіш, режими RGB-підсвічування та макроси.

Друк і відчуття під час використання KZZI K75 Lite

Мій екземпляр KZZI K75 Lite був оснащений лінійними перемикачами KZZI Pom. Це лінійний, не клікаючий тип свічів із невеликою силою спрацювання.

Попри пластиковий корпус, K75 Lite забезпечує вражаючий звук набору, який балансує між thocky та clacky. Він не надто гучний і не занадто тихий, тож клавіатура чудово підходить для офісного використання — ви не будете заважати колегам. Так само вона добре підходить і для дому, дозволяючи друкувати або грати, не турбуючи сусідів по кімнаті, які можуть навчатися, спати або займатися іншими справами.

Моя точність набору на K75 Lite була вище середньої, з мінімальною кількістю хибних натискань або подвійних спрацювань. Клавіші з gasket-mount кріпленням дають приємне амортизування, водночас зберігаючи чітке та впевнене відчуття дна. До того ж заводське мастило перемикачів відчувається дуже плавним — без люфтів чи залипань.

Висновок

Зараз чудовий момент, щоб зануритися у світ кастомних клавіатур, і KZZI K75 Lite є яскравим прикладом якісної моделі за доступною ціною. Вона пропонує хорошу якість збірки, три режими підключення, тривалий час автономної роботи, яскраве RGB-підсвічування і, що найважливіше, справді приємний досвід набору тексту.

