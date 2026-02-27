Шкіряний чохол від MUJJO для iPhone 17 Pro: металеві деталі, 5 кольорів та ціна 2204 грн. Чому до нього так багато уваги

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Як завжди, MUJJO представив свою лінійку шкіряних чохлів для iPhone 17 одразу після презентації смартфонів на цьогорічному заході “Awe dropping” у Купертіно. Уже кілька років поспіль ці чохли залишаються одними з найкращих серед шкіряних варіантів за співвідношенням ціни та якості. Тож настав час подивитися, як новий Full Leather Case пасує до iPhone 17 Pro та 17 Pro Max.

Огляд MUJJO Full Leather Case

Чохол MUJJO Full Leather Case доступний для iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max та iPhone Air і доступний у п’яти кольорах — Tan, Browse Red, Basalt, Monaco Blue та Black. Ціна — 2204 грн.

Основні особливості

Металева рамка навколо камери, оброблена з високою точністю, захищає об’єктиви.

Піднята на 1 мм шкіряна рамка оберігає екран від подряпин і стирання.

Тонкий і точний профіль, що повторює контури смартфона.

Нова кнопка для зручного керування камерою.

Натуральна шкіра, яка з часом набуває благородної патини.

Внутрішня підкладкаа японським мікроволокном, що створює приємне на дотик сатинове відчуття.

MUJJO — поряд із брендами на кшталт Nomad — уже кілька років поспіль залишається у моєму особистому рейтингу найкращих виробників шкіряних чохлів для iPhone. І, схоже, цього року нічого не зміниться. Це не ідеальний чохол, але він дуже близький до цього — давайте розберемося, чому.

Шкіра у MUJJO Full Leather iPhone 17 Pro (а, ймовірно, й у всій лінійці iPhone 17) має щільну текстуру та чисту обробку. Я умовно поділяю шкіряні чохли на два типи: дуже тонкі, схожі на синтетичні матеріали, і більш щільні, які одразу відчуваються як справжня шкіра. Обидва варіанти мають свої переваги, а MUJJO вдало поєднав риси обох.

Ткстура тут виразна й приємна на дотик. Поверхня трохи зерниста, що додає характеру. Завдяки цьому чохол виглядає більш фактурно, хоч і трохи товстіший — краї обрамлюють дисплей помітніше, ніж хотілося б.

І це, мабуть, єдине, до чого можна причепитися: передня рамка трохи виступає над екраном, утворюючи невеликий бортик. З одного боку, це покращує захист, особливо якщо покласти телефон екраном вниз. Але з іншого — під час свайпів біля країв екрану можна відчути цей виступ. Це не критичний недолік, але деталь, яку варто врахувати.

Металеві акценти

Тепер про головне — металеві елементи. Мені дуже подобається поєднання шкіри та металу в дизайні чохлів, і MUJJO тут знову серед лідерів. Кнопки, рамка навколо блоку камер та обрамлення Camera Control мають металеве покриття, підібране у тон шкіри, але з легким контрастом — виглядає неймовірно елегантно та додає відчуття преміум-класу.

Багато брендів цього року чомусь обирають чорну рамку навколо камер, але MUJJO цього не робить — і правильно. Завдяки цьому кольори гармонійно поєднуються: коричневий із теплим відтінком помаранчевого чудово виглядає разом із кольором Cosmic Orange на iPhone.

Якщо вам важлива увага до таких деталей — цей чохол точно сподобається. Якщо ж ви не любите, коли передній край навіть трохи виступає над екраном — можливо, варто розглянути іншу модель.

Висновок

Це не найрозкішніша шкіра з усіх, що можна знайти, але у своєму ціновому сегменті MUJJO впевнено залишається серед найкращих. Вдалий баланс між дизайном, якістю матеріалів і продуманими деталями робить цей чохол одним із найпривабливіших варіантів для власників новенького iPhone.

Джерело: 9to5toys.com