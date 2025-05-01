Дописи Дописи 01.05.2025 о 19:00 comment views icon

Шукаєте монітор менше 4К грн? Огляд Acer EK251QG — ідеальний вибір з 24.5″ IPS та 120 Гц

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Acer Україна

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Цей матеріал – не редакційнийЦе – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Усе ще шукаєте собі новий монітор? З великою діагоналлю, щоб картинка була приємна, очі не боліли, ігри не сіпалися та щоб дірку в електронному гаманці не пропалити? Можемо запропонувати вашій увазі бюджетну модель Acer EK251QG (UM.KE1EE.G01) із діагоналлю 24,5″, IPS матрицею із роздільною здатністю FullHD (1920×1080), частотою оновлення 120 Гц та швидкістю реакції в 1 мс. Дивіться докладніше про неї у цьому відеоогляді:

Монітор має максимальну яскравість 250 кд/м² завдяки LED підсвітці, контрастність 1500:1, охоплення 99% кольорового простору sRGB та кути огляду у 178° по вертикалі та горизонталі. Для підключення є по одному зовнішньому порту HDMI 1.4 та VGA. Підтримується ряд технологій покращення зображення, у тому числі BluelightShield, Flicker-Less, Comfyview, VisionCare 1.0 та Low Dimming. Гарантія виробника на монітор становить 36 місяців.

А вартість усіх його характеристик також приємна. Монітор Acer EK251QG (UM.KE1EE.G01) доступний у магазинах за ціною від 3859 грн.

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Цей матеріал – не редакційнийЦе – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

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