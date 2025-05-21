Ширший погляд на ігри: чим вражає 34″ вигнутий монітор Acer Nitro XV345CURV на 180 Гц?

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Чи існує насправді ідеальний ігровий монітор? Ймовірно, що ні. Але є дещо, дуже близьке до ідеалу за свої гроші. Наприклад, широкий та вигнутий 34″ монітор Acer Nitro XV345CURV (UM.CX5EE.V05), що просто створений для завзятих гравців, яким подобаються ігри у жанрі FPS або Racing Simulator. Подивіться уважно огляд цього чудового пристрою на нашому каналі, адже його можливості та характеристики вражають:

Монітор зроблений на базі VA матриці зі співвідношенням сторін 21:9, роздільною здатністю UWQHD (3440×1440), кривиною 1000R, частотою оновлення картинки 180 Гц, контрастом 4000:1 та яскравістю 300 ніт. Час відгуку становить 1 мс, а охоплення колірного спектра Adobe RGB складає 90%. Дисплей регулюється по кутах нахилу та повороту, має RGB підсвітку на звороті, динаміки та вбудований KVM перемикач, що дозволяє використовувати один комплект з клавіатури та миші з двома комп’ютерами одночасно при перемиканні джерела відеосигналу.

Заждіть, а яка ж ціна Acer Nitro XV345CURV? У магазинах його зараз можна придбати усього за 14 999 грн.

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Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.