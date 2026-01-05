Stranger Things: Дуже дивні і Дуже Довгі Дива

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Як би мені не хотілося, щоб Stranger Things закінчився (а чи закінчився?) вдало та епічно — це категорично не вдалося. Вийшов дуже роздутий, “замаркетований” до неможливості, переобтяжений пшик.

Почнімо з найочевиднішого

Це банально дуже довго. Настільки довго, що милі дітки, за якими було цікаво спостерігати в першому сезоні — всі геть чисто виросли в здоровенних одоробл, що тільки намагаються грати дітей. “Одинадцять” — вже сама має дітей в реальному житті, і за статурою аж ніяк не тягне на замучену експериментами дівчинку. Нормальна така добротна тітка.

Дастін — той, з яким пів інтернету носиться як з найкращим персонажем. Виглядав милим фріком-дитиною, викликав симпатію в перших сезонах. Тут — виріс в неприємного “увальня” за якого просто не надто переживаєш.

Чорняві хлопці Вілл і Майк — просто стали двома довжелезними каланчами. Обидва вище усіх в кадрі й з щелепами пристойних уже чоловіків. На дітей вони вже не тягнуть навіть для сліпих фанатів.

Додаткові перси типу Стіва, Джонатана — ба навіть партнерки “дівчата” Ненсі та Робін — всі геть чисто люди за 30 років. Так, хлопчина 20 років у 1987 скоріш за все міг виглядати й сильно гірше голівудського актора 32 років. Але не в тому суть — це знято для сучасного глядача і ти просто не віриш в ці образи на екрані.

І найіронічніше те, що творці цього серіалу чудово розуміють, що оригінальні дітки вже давно виросли та не тягнуть — тому (фанфари!) — додали ще 12 рандомних дітей. Чому б і ні. Серед яких хочеться виділити персонажа Голлі (місцева Аліса в Задзеркаллі). Дитина виглядає як хвора на аденоїди — в неї перманентно відкритий рот.

Через це всі емоції варіюються від “наївне нерозуміння” до “наївне нерозуміння і трохи здивування”. Категорично не розумію людей, які знайшли в грі актриси великі досягнення — просто дуже шкода дитину. Можливо на фоні інших вона просто виглядає свіжою в кадрі.

Ненсі — просто невдалий жарт. От на ній костюмери та гримери просто відігралися. Вона десь у міжсезонні розгубила майже увесь підшкірний жир в обличчі та ще й у спадок дісталася перука Едді Мансона (чувака з гітарою що ефектно “забаранився” у попередньому сезоні). Під кінець Ненсі взагалі мімікрує під Рембо — що просто виглядає дуже комічно.

Вже стомилися від перераховування персонажів? А тепер уявіть що їх 30 штук. І вам за серію конче необхідно рухати сюжет кожного. Розіб’ємо їх на маленькі групки (2-3 людини), щоб якось скоротити та будемо одночасно показувати сценки з кожною. По черзі. І перемикати кожну сцену на наступну без власне суттєвих змін всередині оповіді. І так маленькими крочками до самого кінця. Це просто страхіття.

Якби цей останній сезон Stranger Things вийшов так, як було задумано на початку — можливо все було б чудово. Вирізати всі ідеї що не працюють, прибрати події, що не рухають сюжет, скоротити хронометраж і повторювання, і вийшло б чудове повнометражне кіно, або два.

Щодо хронометражу, або давайте просто порівняємо з чимось дуже відомим

Трилогія Володаря Кілець — понад 9 годин (в театральній версії) — близько 18 основних чинних персонажів. Згадайте масштаб та розмах сюжету, розмір світу.

5 сезон Stranger Things триває понад 9 годин і містить 30 чинних персонажів. Все відбувається по факту в 5-6 локаціях. Все повторюється по колу кілька разів. Щоб не дай бог не пропустили.

Це взагалі просто прокляття — все тобі будуть повторювати, все будуть розжовувати до такого ступеня, що просто губиться зміст. Все буде проговорюватися. Все буде пояснюватися мінімум 3-4 рази. Нетфлікс давно має своїх глядачів за розумово відсталих (чого б це) і почитайте його концепцію створення контенту, яку прийнято в останні роки. Все має бути зрозуміло для людини, що дивиться нетфлікс на екрані, паралельно гортаючи тік-ток та прибираючи хату. Серйозно, поцікавтеся у вільний час.

Через це глядачі, які звикли споживати контент вдивлюючись і вдумуючись в те що відбувається на екрані, будуть відверто розчаровані ідіотизмом.

Як один із продуктів — це тепер не вимагає акторської гри. Адже якщо необхідно показати хімію між персонажами, то не треба напружуватися. В кадр просто зайде персонаж і тут же доповість, що “між вами, шановні, ой яка хімія”. Або гірше — вони самі про це скажуть своїм ротом один одному. Через це сцени, які мали б викликати емоції та працювати на ту саму хімію просто виглядають дебільно.

Можна ще дуже довго писати, що саме з цим серіалом не так, але є основна причина — це гроші. Прямо відчуваєш що тут усім заправляло бабло. Розтягнімо до непристойності те, що мало закінчитися у 2, максимум 3 сезони. Ще і маркетинг з кожної праски. Тобі всюди розкажуть який чудовий цей сезон і як все там закрутили та “розрулили”. Актори будуть плакати й обніматися, а режисери — дякувати усім за найбільше досягнення.

Найгірший і найбільш непристойний злочин проти серіалу — його кінцівка. І справа навіть не у тому як розправилися з Векною. Найгірше — 35 хвилинне “розмусолювання” після в дусі: “як склалося життя після”. Це просто вбиває темп.

І найогидніше. Навіть та “смерть” одного з головних персонажів, єдиного взагалі, кого забаранили, так щоб це мало хоч якусь емоційну вагу — це помножується на нуль в самому кінці.

Тобі ніби кажуть власники Дивних Діл: “Так, це велика жирна крапка! Епічний остаточний фінал!… Але… якщо ми забажаємо, то через кілька років, або через 10 — ми з радістю дістанемо все це з полички та ще наклепаємо вам з десяток сезонів”.

Це, панове, називається жадібність і творча імпотенція. Коли з одного боку ти хочеш зробити сильний фінал, але з іншого — підстелив соломки, на усякий випадок. Тому це не має того “імпакту”, який мав би бути.

Хотілося б тут пройти конкретно по тому чому персонажі невимовно пласкі, відсутність їхніх арок у повному сенсі слова (це скоріше короткі прямі). Про непотрібні сегменти, невдалі сцени, незрозумілі затягування та просто жахливі ідеї, але мене тут теж тоді звинуватять у розтягуванні. Якщо маєте натхнення — го в коментарі! Подискутуємо)