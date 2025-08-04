Як пережити блекаут? Відеоогляд потужної зарядної станції Acer APS321

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Пів року тому ми робили детальний огляд лінійки портативних зарядних станцій від Acer ось у цій статті. За цей час вони допомогли зберегти світло у своїх оселях багатьом людям. А хтось з ними отримує автономну енергію у місцях, куди не сягають дроти електромереж. У цьому ж відеоогляді на каналі Acer Ukraine Мокіч поділився особистими враженнями від використання зарядної станції Acer APS321 (GP.ADT11.02E) потужністю 1800 Вт.

Нагадаємо основні технічні характеристики станції Acer APS321. Акумулятор місткістю 1229 Вт·год, потужність до 1800 Вт, пікове навантаження до 3000 Вт. З функцією швидкої зарядки батарея заряджається менш ніж за 100 хвилин. Час, необхідний для заряджання від сонячної панелі на 400 Вт, становить 4-6 годин. Габарити становлять 432x270x300 мм при вазі у 22 кг. Має два порти USB-C потужністю у 65 Вт, два USB-А (3.0) потужністю у 18 Вт, та два USB-А (2.0) потужністю в 12 Вт. А також три стандартні євро-розетки, автомобільна розетка на 12 В та два порти постійного струму. Та ліхтарик.

Портативна зарядна станція Acer APS321 наразі доступна у продажі в інтернет-магазинах України за ціною від 30 961 грн.

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