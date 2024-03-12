Новини Авто 12.03.2024 о 09:20 comment views icon

1000-сильний Porsche Taycan Turbo GT встановив рекорди на Laguna Seca та (раніше) на Nürburgring

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Юрій Орос

Автор новин

1000-сильний Porsche Taycan Turbo GT встановив рекорди на Laguna Seca та (раніше) на Nürburgring

Porsche тиждень тому анонсувала продуктивну версію свого електричного седана, що отримав назву Taycan Turbo GT. Це найпотужніший Taycan з піковою потужністю 1092 к.с. (815 кВт) та зі зменшеною на 72 кг спорядженою масою. Зараз він встановив рекорд на каліфорнійській трасі Laguna Seca.

У січні, одягнений у камуфляж Taycan Turbo GT проїхав 20,8-км трасу Nürburgring Nordschleife за 7:05.55, що на 18 секунд швидше, ніж найкращий час Tesla з її Model S Plaid (і на 26 секунд швидше, ніж Taycan Turbo S, який раніше був найшвидшим варіантом).

Новий Porsche Taycan на 18 с покращив час Tesla Model S Plaid на 20-км трасі Nurburgring

Taycan Turbo GT проїхав 3,6-км трасу Laguna Seca за 1:27.87, що є рекордом для серійних електромобілів на цьому треку, передає ArsTechnica.

Потужність складає 777 к.с. (580 кВт) у звичайному режимі, але може збільшуватися збільшується до 1092 к.с. на 10 секунд. Тут мала певний вплив програма Porsche для автоперегонів Formula E мала тут певний вплив: під час руху можна увімкнути «режим атаки», який збільшує потужність на додаткові 160 к.с. (120 кВт) для 10-секундних відтинків. Його можна було ввімкнути або вимкнути за допомогою пелюстки на кермі для зручності використання на трасі.

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Серед змін під кузовом — новий задній привід, спільний для фейсліфтінгових Taycan. Але для Turbo GT встановлено новий імпульсний інвертор з карбіду кремнію, здатний працювати з напругою до 900 В, замість інвертора на 600 В у Taycan Turbo S. Двошвидкісна трансмісія також була модернізована, щоб впоратися з піковим крутним моментом Turbo GT у 1340 Нм.

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Задля зменшення маси слід обрати Turbo GT з пакетом Weissach, названим на честь науково-дослідної бази Porsche поблизу Штутгарта, Німеччина. Для цього використовується вуглецеве волокно, яке замінює важчі елементи оздоблення, тонше скло і легша аудіосистема, а також відмова від автоматичного закриття заднього багажника, одного з двох портів зарядки й навіть задніх динаміків, щоб заощадити вищезгадані 72 кг.

Пакет Weissach також скорочує час розгону від 0 до 100 км/год від 2,2 секунди до 2,1 секунди й дає змогу розвивати максимальну швидкість 306 км/год замість 290 км/год.

Ціна Taycan Turbo GT 2025 року стартуватиме від 230 000 доларів, коли він з’явиться в автосалонах цього літа.

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