Новини Ігри 12.09.2023 о 10:03

17 хвилин геймплею Forza Motorsport — стартові перегони, автомобілі та режими

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Юрій Орос

Автор новин

17 хвилин геймплею Forza Motorsport — стартові перегони, автомобілі та режимиСтудія Turn 10 випустила трейлер, у якому показала 17 хв геймплею перегонової гри Forza Motorsport, які стосуються першої години від запуску. По дорозі до релізу тайтл втратив порядковий номер (8).

Трейлер починається з вигаданої траси Maple Valley у США. Це перші перегони в умовному сюжеті гри. Користувачу треба проїхати трасу на 2024 Chevrolet Corvette E-Ray. Проте, оскільки Forza Motorsport — це спроба передати дух автоспорту, починаємо з вільної практики. По дорозі ми чуємо жіночий голос інженера, який розповідає про місцеперебування та дає (банальні) рекомендації щодо стилю водіння. Поїздка відбувається як з видом із кокпіту, так і від третьої особи, або як це тепер кличуть — знімання з дрона.

Після практики гравця чекають останні кола перегонів на витривалість, але відеоряд переносить нас на наступну трасу Hakone — це ще одна віртуальна траса, прокладена в дуже миловидній місцевості в Японії, біля однойменних гори та озера. За відомим стереотипом, навколо дороги мають бути квітучі дерева сакури. Цього разу нас чекають вже не дорожні, а трекові кузовні автомобілі. Гравцю дають керування після останнього піт-стопу з одним простим завданням — закінчити перегони.

Через кадри в гаражі переходимо до налаштування профілю гравця. Добре, що не потрібно налаштовувати зовнішність — лише комбінезон та шолом. Далі йде демонстрація режимів — Builders Cup (режим кар’єри), Featured Multiplayer (мережеві перегони), Free Play (вільні заїзди) та Rivals (супротивники).

Builders Cup на старті пропонує три автомобілі — 2019 Subaru STI S209, the 2018 Honda Civic Type R та 2018 Ford Mustang GT. На них треба буде пройти серії випробувань на трасах Grand Oak Club Circuit, Mugello Club Circuit й Kyalami GP Circuit. На першій з практик на основі пройдених 3 кіл гра запропонує рівень складності суперника та рівень допомоги з керуванням.

Далі нас нарешті допустять до перегонів. Кар’єра розпочалася, як кажуть перед знаменитою подією Інді-500 — «Леді та джентльмени, заводьте мотори». До слова, Індіанаполіс є серед числа 20 вже доданих у Forza Motorsport автодромів, надалі їх додаватимуть, зокрема навесні має з’явитися найзнаменитіша — 20-км північне кільце Nürburgring. Автомобілів обіцяють понад 500.

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Forza Motorsport вийде 10 жовтня на Xbox Series X|S, ПК з Windows 10 і 11 в Microsoft Store і Steam, а також в Xbox Game Pass для консолей, ПК і хмарних ігор (бета-версія).

Опубліковано 6-хвилинний трейлер Forza Motorsport, гра вийде 2023 року

Дописи
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17 хвилин геймплею Forza Motorsport — стартові перегони, автомобілі та режими
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diakon

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diakon

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