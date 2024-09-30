20 альткоїнів, готових вистрелити найближчим часом

Жовтень, відомий серед криптоспільноти як “Uptober”, традиційно вважається місяцем, коли починається бичачий ринокПеріод, коли ціна криптовалют постійно зростає. Цей рік не стане винятком, вважає відомий трейдер Rekt Fencer. На його думку, починаючи з цієї осені багато альткоїнів можуть почати параболічне зростання.
За словами криптотрейдера Rekt Fencer, інвестиції у розмірі $100, зроблені сьогодні, можуть перетворитися на $10,000 вже 2025 року.
Альтсезон вже розпочався?
Ціна біткоїна ($BTC) нещодавно зросла, що зазвичай свідчить про початок нового сезону зростання альткоїнів. Також на це вказує поступове зниження домінування BTC. Тобто, інвестори починають вкладати кошти в інші криптовалюти.
Трейдер зробив великий аналіз сотень токенів у різних секторах, таких як AI, меми, DePIN та інші, і обрав 20 найкращих для цього циклу. Серед них:
1)Meson Network ($MSN) — створює прощений ринок пропускної здатності за допомогою протоколу блокчейн, замінюючи застарілі моделі продажу, засновані на праці.
- Ціна: $0,25
- Повна ринкова капіталізація (FDV): $25M
2) Cudos ($CUDOS) — платформа для обчислювальних потужностей, яка поєднує хмарні та блокчейн-технології для створення децентралізованого, стійкого та справедливого світу.
- Ціна: $0,011
- Ринкова капіталізація: $80M
- FDV: $103M
3) Heroes of Mavia ($MAVIA) — безкоштовна мобільна MMO-стратегія на базі Web3, розроблена Skrice Studios.
- Ціна: $1,7
- Ринкова капіталізація: $53M
- FDV: $424M
4) Echelon Prime ($PRIME) — платформа, орієнтована на розвиток web3-ігор, яка пропонує різноманітні сервіси та функції для розробників.
- Ціна: $10,8
- Ринкова капіталізація: $503M
- FDV: $1,2B
5) Nyan Heroes ($NYAN) — командний шутер з героями-котиками, які керують гігантськими мехами.
- Ціна: $0,11
- Ринкова капіталізація: $15M
- FDV: $114M
6) Fusionist ($ACE) — блокчейн-компанія, що розробляє науково-фантастичні ігри, які поєднують симуляцію управління, тактичні RPG та стратегію 4X.
- Ціна: $2,6
- Ринкова капіталізація: $98M
- FDV: $387M
7) Chromia ($CHR) поєднує блокчейн з реляційними базами даних, пропонуючи інноваційне рішення для зберігання та обробки даних.
- Ціна: $0.21
- Ринкова капіталізація: $178M
- FDV: $178M
8) Clearpool ($CPOOL) — кредитний маркетплейс на блокчейні, що використовує концепції децентралізації для створення нової форми кредитування та запозичень.
- Ціна: $0.14
- Ринкова капіталізація: $84M
- FDV: $140M
9) Ondo Finance ($ONDO) — платформа, що дозволяє користувачам надавати ризиковані ізольовані кредити з фіксованою дохідністю.
- Ціна: $0.82
- Ринкова капіталізація: $1.1 млрд
- FDV: $8.2 млрд
10) Taiko ($TAIKO) — децентралізований Layer 2 блокчейн-протокол, який використовує технологію ZK-EVM для забезпечення масштабованості та ефективності.
- Ціна: $1.9
- Ринкова капіталізація: $147M
- FDV: $1.9B
11) Helium ($HNT) — це децентралізована блокчейн-мережа з фізичних пристроїв, які можна використовувати як мобільні точки доступу.
- Ціна: $7.6
- Ринкова капіталізація: $1.3 млрд
- FDV: $1.7 млрд
12) zkSync ($ZK) — рішення для масштабування блокчейну на основі Ethereum, яке використовує технологію zero-knowledge rollups для швидших і дешевших транзакцій, зберігаючи при цьому високий рівень безпеки.
- Ціна: $0.32
- Ринкова капіталізація: $159M
- FDV: $687M
13) Moo Deng ($MOODENG) — вірусний мемкоїн, який являє собою маленького бегемота, на ім’я Moo Deng.
- Ціна: $0.304
- Ринкова капіталізація: $303M
- FDV: $303M
14) Mini Gang ($MINI) — “наймініатюрніший” мемкоїн у своїй категорії, що робить його привабливим для тих, хто полюбляє мемні токени.
- Ціна: $0.017
- Ринкова капіталізація: $15M
- FDV: $15M
15) MUMU ($MUMU) — мемкоїн, що позиціонується як талісман бичачого ринку.
- Ціна: $0.000053
- Ринкова капіталізація: $124 млн
- FDV: $124 млн
16) PEIPEI ($PEIPEI) — мемкоїн, що пропонує свіжий погляд на знаменитого персонажа Пепе.
- Ціна: $0.000019
- Ринкова капіталізація: $82 млн
- FDV: $82 млн
17) Render Network ($RENDER) — децентралізована платформа для 3D-рендерінгу з використанням блокчейну та ШІ.
- Ціна: $6.4
- Ринкова капіталізація: $2.5B
- FDV: $3.4
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