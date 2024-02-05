20 років потому: Facebook стала другорядним застосунком і фінансовим донором у всесвіті Meta Марка Цукерберга

Пройшло 20 років з того часу, як Марк Цукерберг вперше запустив thefacebook.com онлайн зі своєї кімнати у гуртожитку. Надалі соціальна мережа, спочатку призначена лише для Гарварда, захопила кампуси коледжів і, зрештою, весь світ.

Зараз соціальна мережа Facebook займає все більш незручне місце в «родині» програм Meta. Більшість дорослих американців, як і раніше, користуються цим сервісом, але троє з чотирьох вважають, що Facebook «робить суспільство гіршим». Можливо, це пов’язано з глобальною кризою дезінформації та розпалювання ненависті. Facebook, як і раніше, генерує мільярди доларів доходу від реклами для Meta. Однак приріст числа користувачів сповільнився настільки, що компанія вирішила більше не публікувати інформацію про те, скільки людей використовують соцмережу.

Facebook останнім часом наповнена спамом, а видача у стрічці зосереджена на рекомендаціях, покликаних збільшити перегляди, а не публікаціях людей, яких користувач реально знає. Це дратує та відштовхує користувачів.

Не дивно, що підлітки майже не цікавляться соціальними мережами, яким все ще віддані їхні батьки. Зараз лише 33% підлітків у США повідомляють, що «колись» користувалися цими сервісами, порівняно з 71% відсотком у 2015 році. Така динаміка, за якої база користувачів Facebook старіє швидше, ніж його продукт, привела деяких учених до висновку, що в соціальній мережі якось стане більше профілів мертвих людей, ніж живих.

Сьогодні у Facebook понад 3 млрд користувачів, і вона ще залишається робочим конем всесвіту Марка Цукерберга, хоча вже не є головним персонажем. Компанія навіть змінила назву на Meta, щоб менше асоціюватись із соцмережею. Тепер Facebook лише один з «родини» застосунків компанії.

Останнім часом Цукерберг спробував представити Meta як компанію, що займається метавсесвітом та штучним інтелектом. Поки що ці проєкти витягують із компанії мільярдні інвестиції, не забезпечуючи віддачі. Їх вдається фінансувати завдяки успіху старої нудної Facebook.

Джерело: Engadget