25 років в Пошуку: Google розповіла про тенденції пошукових запитів за весь час свого існування

Цього року Google відсвяткувала свій 25-річний ювілей. Щоб відзначити цю подію, компанія переглянула тенденції, які викликали цікавість протягом багатьох років, та висвітлила людей, місця та речі, які найчастіше шукали протягом цих років.

Зазначається, що за минулі 25 років компанія зібрала величезну кількість даних, зокрема майже два десятиліття даних Google Trends, які показують, що людей у ​​всьому світі часто цікавлять одні й ті самі моменти, і багато хто шукає відповіді на ті самі запитання.

Футбол – це вид спорту, який найчастіше шукають у світі, а Кріштіану Роналду – спортсмен, якого шукають найбільше. Тейлор Свіфт стала найпопулярнішою авторкою пісень. Найпопулярнішим запитом в категорії «як допомогти» став «як допомогти людям».

На додаток до відео «Рік у пошуку», Google надає додаткові можливості дізнатися про тенденції останніх 25 років. Компанія представила щорічні глобальні тенденції пошуку 2023 року, а також локальні списки, які містять найпопулярніші пошукові запити в окремих країнах, зокрема в Україні. Крім того, Google представляє «Машину часу найпопулярніших пошуків», де можна дізнатися про те, що найчастіше шукали у світі кожного року, починаючи з 1999-го.