Apple опублікувала перший тизер 3 сезону «Тед Лассо». Серіал повернеться на Apple TV+ 15 березня

Третій сезону спортивної комедії “Тед Лассо” дебютує на стримінгу Apple вже навесні: перші серія з’явиться 15 березня, інші епізоди виходитимуть щотижня.

Для нового сезону відзняли 12 серій, у яких згідно з офіційним синопсисом, “Тед, який отримав підвищення в АФК Річмонд стикнеться з упередженим ставленням, а Нейт (Нік Мохаммед) піде працювати на Руперта (Ентоні Гед) у Вест Гем Юнайтед. Помічниками тренера після відходу Нейта стануть Рой Кент (Бретт Голдштейн) та Берд (Брендан Гант). Паралельно з тиском на роботі Тед (Джейсон Судейкіс) продовжить боротися зі своїми особистими проблемами. Ребека (Ханна Веддінґем) зосереджена на перемозі над Рупертом, а Кілі (Джуно Темпл) керує своєю власною PR-агенцією”.

Офіційний тизер третього сезону серіалу “Тед Лассо”

До акторського складу серіалу також увійшли Джеремі Свіфт, Філ Данстер, Тохіб Джімо, Крісто Фернандес, Кола Бокінні, Біллі Гарріс і Джеймс Ленс.

Джейсон Судейкіс, який крім головної ролі, взяв на себе зобов’язання виконавчого продюсера, розробив серіал разом з Біллом Лоуренсом, Джо Келлі та Гантом. “Тед Лассо” створений на основі однойменного персонажу, зображеного Судейкісом у промо для англійської Прем’єр-ліги від NBC Sport. Перший сезон шоу вийшов у серпні 2020 року на сервісі Apple TV+, а завдяки успіху у глядачів уже через п’ять днів після прем’єри серіал продовжили на другий сезон (вийшов у липні 2021-го).

Джерело: Variety