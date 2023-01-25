Apple зняла нову рекламу про функції конфіденційності iPhone — з Натаном із “Теда Лассо”

До Дня конфіденційності даних, який відзначається 28 січня, Apple опублікувала короткий фільм із Ніком Мохаммедом, який відомий за роллю Натана у комедійному серіалі Apple TV+ “Тед Лассо”.

У фільмі під назвою “Один день з життя персональних даних людини” Мохаммеда весь час супроводжує реальний спеціаліст магазину Apple Tower Theatre, на ім’я Вон, який пояснює як можна використати функції конфіденційності на iPhone аби убезпечити свої персональні дані. Зокрема, у відео висвітлюються такі функції, як “Захист конфіденційності у пошті”, “Інтелектуальне запобігання відстеженню” та “Прозорість відстеження додатків”.

Фільм продовжить тематична сесія семінарів “Today at Apple”. Обіцяють, що безплатний сеанс з основ конфіденційності буде доступний у більшості магазинів світу з 28 січня, зареєструватись можна вже зараз на вебсайті Apple. Серед функцій, які розглянуть під час навчання — захист конфіденційності пошти, перевірка безпеки, служби визначення місцеперебування тощо.

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“В Apple ми зосереджені на розробці пристроїв, функцій і послуг, які дозволяють користувачам контролювати свої особисті дані. Протягом багатьох років ми інтегрували потужні засоби керування конфіденційністю в наші операційні системи. Цей фільм і наші нові сесії покажуть користувачам, як вони можуть скористатися деякими функціями, які ми пропонуємо, і зрозуміють, наскільки центральним напрямком є конфіденційність у нашій роботі”, — каже Ерік Нойеншвандер, директор Apple із конфіденційності користувачів.

У попередньому фільмі, який Apple присвятила конфіденційності, головна героїня примусила зникнути аукціон, на якому продавали її особисті дані.

Раніше Apple оголосила, що прем’єра третього сезону “Теда Лассо” відбудеться навесні 2023 року та опублікувала зображення, на якому Лассо (Джейсон Судейкіс) і Нейт (Нік Мохаммед) протистоять один одному, тепер уже як тренери-суперники. Зважаючи на те, як закінчився другий сезон, ці відносини, схоже, стануть важливою частиною нової сюжетної лінії. Раніше передбачалося, що третій сезон може стати останнім для спортивного ситкому.