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Пошукові системи, соцмережі та відеосервіси для дорослих — ось 50 найвідвідуваніших сайтів світу (інфографіка)

Пошукові системи, соцмережі та відеосервіси для дорослих — ось 50 найвідвідуваніших сайтів світу (інфографіка)

Оцінки загальної кількості вебсайтів у світі різняться, але у 2023 році їх існує приблизно близько 2 мільярдів. Visual Capitalist використав дані SimilarWeb та створив інфографіку з рейтингом 50 найпопулярніших у світі. 

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Пошукові системи, соцмережі та відеосервіси для дорослих — ось 50 найвідвідуваніших сайтів світу (інфографіка)

Найпопулярніші сайти 

Очолює перелік Google з понад 3,5 млрд пошукових запитів на день, а друге місце посідає YouTube — вони разом узяті мають найбільшу кількість відвідувань за місяць (85,1 млрд та 33 млрд відповідно) ніж наступні 48 сайтів у переліку разом узяті. 

Відеоплатформа YouTube, яка теж належить Google, є другою за величиною пошуковою системою у світі, а також займає друге місце серед сайтів за тривалістю відвідування (лідирує китайський Bilibili).

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YouTube назвав найпопулярніші відео та канали у 2022 році

Далі у переліку йдуть соцмережі-гіганти: Facebook (17,8 млрд), Instagram (6,1 млрд) і Twitter (6,8 млрд). 

Ось повна форма рейтингової таблиці:

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Схожий рейтинг Visual Capitalist публікував минулого року, однак з того часу з рейтингу випали Walmart і PayPal. Серед нових помітних учасників — Samsung (1,4 млрд) і New York Times (702,2 млн).

Географія трафіку

США все ще є базою основного потоку трафіку для багатьох найбільших вебсайтів світу, займаючи 30 місць у цьому рейтингу. З цих 30 вебсайтів половиною керують великі технологічні компанії, такі як Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta та Netflix. Замикають першу п’ятірку країн, з яких йде найбільше трафіку Росія, Китай, Японія та Південна Корея.

Пошукові системи, соцмережі та відеосервіси для дорослих — ось 50 найвідвідуваніших сайтів світу (інфографіка)

Розподіл за категоріями

11 із 50 найпопулярніших сайтів — новинні, 10 — соцмережі, а 6 — категорія “інше”. До останньої ввійшли Aaj Tak і Globo, які є великими медіавиданнями в Індії та Бразилії відповідно, а решта чотири сайти — XVideos, PornHub, XHamster і XNXX — спеціалізуються на “контенті для дорослих” і знаходяться в різних країнах. Їх часто називають “Tube-сайтами”, оскільки вони створені за моделлю YouTube.

Раніше Google назвав найпопулярніші пошукові запити 2022 року у світі — “Україна”, “Wordle”, “Королева Єлизавета” та “Крикет”. До локального українського рейтингу Google увійшли запити “Карта повітряних тривог”, “Арестович”, “Жириновський”, “Гостомель”, “Swift”, “Лендліз”, “Блекаут” та інші.


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