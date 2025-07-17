Новини Софт 17.07.2025 comment views icon

70% власників Samsung Galaxy S25 використовують функції ШІ — компанія готує велике розширення

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Вадим Карпусь

Автор новин

70% власників Samsung Galaxy S25 використовують функції ШІ — компанія готує велике розширення

Samsung серйозно взялася за розвиток ШІ-функцій у своїх смартфонах. Вона заявляє, що величезний відсоток користувачів її пристроїв вже використовують функції штучного інтелекту тим чи іншим чином. Надалі компанія планує значне розширення можливостей ШІ на телефонах Galaxy.

У своєму нещодавньому повідомленні Samsung заявила, що 70% власників Galaxy S25 користуються функціями Galaxy AI. Хоча компанія не уточнила, як часто ці функції активуються, така цифра вказує на значний інтерес до ШІ серед користувачів. Крім того Samsung розповідає про високий інтерес до інших функцій ШІ у її смартфонах:

  • Понад половина користувачів Galaxy S25 використовує Circle to Search — функцію від Google, що дозволяє знаходити інформацію за допомогою жестів по екрану.
  • Застосування редагування фото за допомогою ШІ Photo Assist подвоїлося порівняно з Galaxy S24.
  • Now Brief, яка генерує короткі підсумки контенту, використовує кожен третій власник Galaxy S25.
  • Використання чат-бота Google Gemini на останніх моделях Galaxy зросло втричі.

З огляду на зростаючу популярність Galaxy AI, Samsung оголосила, що до кінця 2025 року планує розгорнути ШІ-функції на понад 400 млн пристроїв. Це вдвічі більше, ніж попередня мета у 200 млн.

«У центрі наших інновацій — бажання забезпечити споживачам безперебійний та безпечний мобільний досвід використання штучного інтелекту, який відповідає їхнім потребам. Саме тому Samsung Galaxy прагне розширити Galaxy AI до 400 мільйонів пристроїв до кінця цього року — демократизуючи потужність та можливості мобільного ШІ для ще більшої кількості користувачів», — заявляє корейська компанія.

Очікується, що Samsung активно впроваджуватиме нові ШІ-функції в оновлення для наявних пристроїв, а також розширить їхню присутність у нових моделях смартфонів.

Перша доза безкоштовно: Samsung братиме платню за деякі ШІ-функції Galaxy AI з 2025 року

Джерело: 9to5google

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