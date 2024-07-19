«А ми попереджали»: регулятор США звинуватив Microsoft у деградації Xbox Game Pass

Федеральна торгова комісія США (FTC) різко розкритикувала нову цінову політику Microsoft для сервісу Xbox Game Pass, назвавши новий тариф «деградованим продуктом».

Microsoft нещодавно оголосила про підвищення цін на PC Game Pass та Xbox Game Pass Ultimate, а також про плани запуску нового тарифу Game Pass Standard. Ця новина викликала негативну реакцію FTC, яка висловила свою позицію у зверненні до Апеляційного суду США дев’ятого округу.

Комісія вважає, що новий тариф Game Pass Standard є «погіршеним продуктом», оскільки нові користувачі не зможуть підписатися на Game Pass for Console за $10,99, який включає доступ до ігор у день їхнього виходу. Натомість Xbox Game Pass Standard коштуватиме $14,99 і не надаватиме доступу до нових ігор у день релізу, але включатиме багатокористувацьку гру онлайн.

У своєму зверненні комісія FTC зазначає: «Підвищення цін і погіршення якості продукту від Microsoft, разом зі скороченням інвестицій у виробництво та якість продукції через звільнення співробітників, є ознаками компанії, яка використовує ринкову владу після злиття».

Це звернення є частиною триваючої апеляції FTC проти рішення окружного суду не блокувати придбання Activision Blizzard компанією Microsoft минулого року. Хоча Microsoft завершила угоду на $68,7 мільярда в жовтні 2023 року, Апеляційний суд дев’ятого округу ще не виніс рішення щодо апеляції FTC.

Критика FTC зосереджується на тому, що видалення найцінніших ігор із нового сервісу Microsoft у поєднанні з підвищенням цін для наявних користувачів є саме тим видом шкоди для споживачів від злиття, про яку FTC попереджала.

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

Джерело: TheVerge

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.