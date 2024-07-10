Xbox підвищує вартість Game Pass — ціна для українців зросте на 20%

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Схоже, Microsoft вирішила, що наші гаманці теж потребують апгрейду.

Microsoft готується до значних змін у своїй системі підписок на ігрові сервіси. Компанія планує підвищити ціни на Xbox Game Pass Ultimate та запровадити новий тариф Standard.

З 12 вересня вартість Xbox Game Pass Ultimate зросте на $3, досягнувши $19,99 на місяць. Користувачі PC Game Pass також відчують підвищення цін — з $9,99 до $11,99 щомісяця. Ці зміни торкнуться передплатників у всьому світі.

Компанія пояснює необхідність підвищення цін додаванням нових ігор до сервісу, зокрема Call of Duty: Black Ops 6 та інших великих проєктів. Варто зазначити, що це вже друге підвищення цін за останній рік.

Разом із цим Microsoft запроваджує новий тариф — Xbox Game Pass Standard. Його вартість складе $14,99 на місяць для нових користувачів. Ключова відмінність цього тарифу полягає у відсутності доступу до нових ігор у день їхнього виходу.

Quick and dirty chart by me to display the new Xbox Game Pass structure (subject to correction). I hope this helps. pic.twitter.com/Qj6CX7i4kG — Klobrille (@klobrille) July 10, 2024

Онлайн-курс "People Management" від Laba. Пройдіть шлях від формування відповідальної команди до написання кар'єрної карти для кожного співробітника разом з топменеджеркою з 11-річним досвідом у провідних IT-компаніях. Детальніше про курс

Наявна підписка Xbox Game Pass для консолей залишиться доступною для поточних користувачів, але нові клієнти не зможуть її обрати з 10 липня. Натомість вони отримають можливість підписатися на новий тариф Standard, який з’явиться «найближчим часом».

Цікаво, що нова стандартна опція включатиме доступ до онлайн-мультиплеєра на консолях, чого раніше не було в Xbox Game Pass для консолей. Для наявних передплатників Xbox Game Pass для консолей з 18 вересня введуть обмеження на накопичення підписки — не більше 13 місяців.

Ці зміни відбуваються на тлі дискусій щодо додавання серії Call of Duty до Game Pass. Підвищення цін на найвищий тариф допоможе компенсувати витрати на включення ігор Activision до сервісу, що було очікуваним кроком після офіційного оголошення Microsoft про додавання Call of Duty.

А чого очікувати українцям?

Українські геймери незабаром теж відчують зміни в системі підписок Microsoft. На сьогодні в Україні офіційно пропонують лише ПК Game Pass, але найближчим часом користувачі побачать зростання вартості цієї послуги. Ціна збільшиться зі 190 гривень до 230 гривень на місяць.

Онлайн-курс "People Management" від Laba. Пройдіть шлях від формування відповідальної команди до написання кар'єрної карти для кожного співробітника разом з топменеджеркою з 11-річним досвідом у провідних IT-компаніях. Детальніше про курс

Джерело: TheVerge, Windowscentral, Xbox

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.