Xbox підвищує вартість Game Pass — ціна для українців зросте на 20%

Схоже, Microsoft вирішила, що наші гаманці теж потребують апгрейду.

Microsoft готується до значних змін у своїй системі підписок на ігрові сервіси. Компанія планує підвищити ціни на Xbox Game Pass Ultimate та запровадити новий тариф Standard.

З 12 вересня вартість Xbox Game Pass Ultimate зросте на $3, досягнувши $19,99 на місяць. Користувачі PC Game Pass також відчують підвищення цін — з $9,99 до $11,99 щомісяця. Ці зміни торкнуться передплатників у всьому світі.

Компанія пояснює необхідність підвищення цін додаванням нових ігор до сервісу, зокрема Call of Duty: Black Ops 6 та інших великих проєктів. Варто зазначити, що це вже друге підвищення цін за останній рік.

Разом із цим Microsoft запроваджує новий тариф — Xbox Game Pass Standard. Його вартість складе $14,99 на місяць для нових користувачів. Ключова відмінність цього тарифу полягає у відсутності доступу до нових ігор у день їхнього виходу.

Quick and dirty chart by me to display the new Xbox Game Pass structure (subject to correction).

I hope this helps. pic.twitter.com/Qj6CX7i4kG

— Klobrille (@klobrille) July 10, 2024