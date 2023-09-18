Актор Стівен Фрай, який озвучив аудіоверсії «Гаррі Поттера», заявив, що його голос незаконно «‎клонували» за допомогою ШІ

На фестивалі CogX, де лідери галузі обговорюють впливові технології, Фрай продемонстрував кліп з історичного документального фільму, де звучить його штучний голос, відтворений за допомогою штучного інтелекту.

Актор додав, що ця сучасна технологія є «‎гострою проблемою» для спілки SAG-AFTRA, до якої він входить.

«Я не сказав жодного слова з цього — це була машина. Так, це мене шокувало», — розповів він аудиторії.

Фрай каже, що штучний інтелект використовував записи з аудіоверсій семи книжок про Гаррі Поттера, які актор начитав раніше, та «за допомогою мешапу‎ створив ‎гнучкий штучний голос, який зміг модулювати слова відповідно до значення кожного речення».

«Я міг прочитати що завгодно, від заклику до штурму парламенту до жорсткого порно, все без мого відома та без мого дозволу. І це, що ви щойно почули, було зроблено без мого відома», — скаржиться Фрай.

Він також каже, що вже незабаром дипфейки можуть бути настільки ж переконливими.

Нині у Голлівуді тривають страйки акторів та сценаристів, які окрім проблем з гонорарами, звертають увагу на потенційне використання штучного інтелекту в галузі. Члени профспілки SAG-AFTRA кажуть, що студії, з якими вони ведуть перемовини, запропонували разову плату акторам для створення їхньої цифрової копії, які надалі можуть використовувати для створення контенту без компенсації акторам чи їхньої згоди.

Джерело: Insider