Акції Apple обвалились на тлі заборони використання iPhone китайськими держслужбовцями

Падіння на 4% було зафіксовано в середу, а наступного дня акції зменшились ще на 3%.

Повідомлення про обмеження використання iPhone китайськими держслужбовцями, про які уряд ще офіційно не оголошував, викликають занепокоєння, що продукти Apple можуть постраждати від технологічної війни між Китаєм та США.

На Великий Китай, включно з Гонконгом та Тайванем, припадає 18% загального доходу Apple в розмірі $394 млрд. У регіоні також працюють чимало партнерів компанії, які збирають продукцію техногіганта.

Інформацію про заборону використання iPhone в урядових установах Китаю оприлюднив The Wall Street Journal у середу з посиланням на власні джерела. Утім наскільки широко будуть застосовані обмеження не повідомляється.

Аналітики кажуть, що подібні обмеження можуть знизити продажі iPhone у Китаї на цілих 5%.

Минулого тижня кілька китайських роздрібних торговців почали приймати замовлення на новий телефон Huawei Mate 60 Pro – перший смартфон компанії, випущений в умовах санкцій. Телефон використовує чип китайського виробництва від дочірньої компанії Huawei, HiSilicon, а його вартість стартує з 6900 юанів, або близько $954. Ранні тести показують, що смартфон може отримати доступ до швидкості 5G, хоча на сторінках специфікацій Huawei ця можливість не згадується.

У 2019 році Huawei була внесена до чорного списку в США через побоювання, що її технологія може надати уряду Китаю негласний доступ до комунікацій. Фактично такі американські компанії, як Google і Qualcomm, мали отримувати дозвіл від уряду США перед поставками Huawei. Санкції суттєво завадили телефонному бізнесу китайської компанії, якій останніми роками доводилось відокремлювати деякі свої бренди телефонів, та спричинили дефіцит у $12 млрд у 2020 році.

Чип в новому телефон Huawei виготовлений на материковому Китаї, який використовує 7-нанометровий процес виробництва. Менші виробничі процеси, як правило, перетворюються на швидші та ефективніші мікросхеми. Очікується, що майбутній iPhone цього року використовуватиме 3-нанометровий техпроцес від компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing, і вперше для чипів Apple A12, які використовувалися в нових iPhone у 2018 році.

Однак випуск китайського телефона з таким чипом викликає питання — наскільки добре працюють окремі обмеження на технологію виробництва чипів, спрямовані на те, щоб перешкодити китайським компаніям виробляти передові процесори.

В останньому кварталі Apple, який завершився в червні, продажі у Великому Китаї зросли на 8% у річному обчисленні ($15,76 млрд), продемонструвавши найшвидший розвиток серед усіх регіонів для компанії.

Джерело: CNBC