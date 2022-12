ЗМІ: Apple розпочне виробництво MacBook у В’єтнамі у 2023 році

За даними Nikkei Asia, Apple вироблятиме деякі свої MacBook у В’єтнамі, починаючи з 2023 року. Компанія планує вивести своє виробництво за межі Китаю, аби уникнути торговельної напруженості між азійською країною та США, а також збоїв у ланцюжках постачань, пов’язаних з обмеженнями через Covid-19.

Повідомляється, що в серпні Apple вела переговори про перенесення частини виробництва Apple Watch, MacBook і HomePod до В’єтнаму. Її партнер Foxconn може почати збирати MacBook в країні вже в травні.

Apple виробляє від 20 до 24 мільйонів MacBook щороку. За інформацією Nikkei Asia, компанія з Купертіно протягом двох років планувала перенести виробництво до В’єтнаму.

Виробничі партнери компанії вже виготовляють кілька iPhone в Індії, а також ведуть переговори про виробництво AirPods.

Тим часом генеральний директор Apple Тім Кук зобов’язався купувати чипи американського виробництва на новому заводі Taiwan Semiconductor Manufacturing в Аризоні. TSMC будує два заводи в штаті: перший планується відкрити у 2024 році, а інший – у 2026 році.

Apple will begin sourcing chips from a plant in Arizona opening in 2024, along with from Europe, in a major step for supply chain diversification, CEO Tim Cook recently told employees. https://t.co/Xr3JjmPSSv

— Mark Gurman (@markgurman) November 15, 2022