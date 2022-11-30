Засновник Alibaba Джек Ма переховується в Токіо — мільярдер не з’являється на публіці після того, як розкритикував китайських регуляторів у 2020 році

У вівторок Financial Times повідомила, що протягом останніх шести місяців Ма з родиною проживає в Японії. Колишній вчитель англійської мови, а згодом технологічна суперзірка і мільярдер, займається у Токіо бізнесом та іноді здійснює виїзди на гірськолижні курорти та регуляторні поїздки до США та Ізраїлю.

Останнім часом Ма, чиї статки скоротилися більш ніж удвічі (з майже 50 мільярдів доларів до 21,7 мільярда доларів) оскільки регулятори вжили заходів проти його величезної китайської технологічної імперії, зводив свою публічну діяльність до мінімуму.

Alibaba — група компаній, що займаються бізнесом в Інтернеті, постраждали після того, як ексцентричний Ма звинуватив регуляторів Китаю у придушенні інновацій і порівняв місцеві банки з ломбардами. Повідомляється, що його коментарі розлютили президента Сі Цзіньпіна (який зараз зіткнувся з протестами через політику Китаю щодо “нульового ковіду”), і Ма згодом зник з поля зору громадськості на три місяці.

Крім появи в 48-секуному відеоролику в мережі на початку минулого року, який один з аналітиків назвав схожим на “відео із заручником”, короткої поїздки до Нідерландів та поміченої минулого літа біля іспанського острова Майорка його 88-метрової супер’яхти Zen, 58-річний мільярдер поводиться досить стримано, живучи за межами Китаю.

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#Alibaba founder Jack Ma Yun @JackMa, the English teacher turned entrepreneur, met with 100 rural teachers from across the country via video link on Wednesday. “We’ll meet again after the [COVID-19] epidemic is over,” he said to them: report pic.twitter.com/oj2JQqZGnI — Global Times (@globaltimesnews) January 20, 2021

У листопаді 2020 року китайські регулятори раптово припинили IPO Ant Group — дочірньої компанії Alibaba — на суму 34 мільярди доларів, що стало б найбільшим розміщенням акцій в історії. Пекін також наказав групі компаній продати деякі зі їх медіаактивів, включаючи гонконзьке видання South China Morning Post. Через кілька місяців Alibaba була оштрафована на рекордні 2,8 мільярда доларів за антиконкурентні дії.

Минулого тижня стало відомо, що центральний банк Китаю, який регулює фінансовий сектор, готовий накласти штраф на суму понад 1 мільярд доларів на Ant Group. Народний банк Китаю проводить регулятивну перевірку компанії з 2020 року. Reuters зазначив, що штраф може стати першим кроком в отриманні Ant ліцензії на фінансову холдингову компанію та відновленні її планів щодо лістингу на фондовому ринку.

Управління технологічними інтересами Ма в Китаї тепер переважно делеговано іншим керівникам.

У серпні японський Softbank зробив історичний крок, продавши свою частку в Alibaba, яка становить 34 мільярди доларів. Виконавчий директор компанії Масайосі Сон, який інвестував 20 мільйонів доларів в Alibaba у 2000 році (що допомогло створити глобальну репутацію японської інвестиційної компанії в галузі технологій), прийняв рішення після того, як глобальний розпродаж акцій технологічних компаній призвів до того, що його конгломерат повідомив про рекордні збитки.

Джерело: The Guardian